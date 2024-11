Bản tin Xe cộ 27/11: Land Rover Việt Nam ra mắt Range Rover Velar mới

Tesla giữ ngôi vương xe điện, BYD tăng tốc bám sát; Ford kiện hãng độ vì chỉnh sửa Bronco mới thành cổ điển - Land Rover Việt Nam ra mắt Range Rover Velar mới Mẫu xe Range Rover Velar mới hội tụ sự sang trọng hiện đại, thiết kế tối giản mới kết hợp với công nghệ, kết nối tiên tiến và có bản hybrid cắm sạc dự báo sẽ khuấy động phân khúc SUV hạng sang. Cuối tuần qua, Land Rover Việt Nam chính thức giới thiệu mẫu xe Range Rover Velar mới tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản là S, Dynamic SE và Dynamic HSE. Mẫu xe Range Rover Velar mới hiện diện cho sự sang trọng hiện đại, với công nghệ tiên tiến nhất, sự tinh tế đặc trưng của Range Rover và một thiết kế mới đầy ấn tượng, tinh giản và thanh lịch. Phát biểu tại lễ ra mắt ông Ruud Poels, Giám đốc Điều hành Land Rover Việt Nam cho biết, “Mẫu xe này thể hiện triết lý tiên phong, với các chi tiết tinh xảo và được chăm sóc tỉ mỉ; thiết kế của Range Rover Velar vừa hấp dẫn vừa cuốn hút. Tôi tin rằng đây là một sản phẩm hấp dẫn và có tầm quan trọng chiến lược đối với Land Rover tại Việt Nam.” Điểm nổi bật của Range Rover Velar mới chính là thiết kế, ứng dụng công nghệ kết nối tiên tiến mở rộng và khả năng điện hóa tối ưu Trong đó, tất cả các phiên bản đều có 2 tùy chọn động cơ là P250 (máy 2.0L) và P340 MHEV (máy 3.0L kết hợp mô tơ điện). Riêng bản Dynamic HSE cao cấp nhất có thêm tùy chọn động cơ P400e (máy 2.0L kết hợp mô tơ điện). Range Rover Velar 2025 thực chất là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ này đã ra mắt toàn cầu từ đầu năm 2017. Những thay đổi trên phiên bản này chủ yếu đến từ thiết kế và bổ sung trang bị tiện nghi. - Omoda C5 chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 589 triệu đồng Omoda C5 chính thức được bán ra tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản gồm Premium và Flagship với mức giá lần lượt là 589, 669 triệu đồng. Omoda C5 là mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ thuộc phân khúc B, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, trước khi nhà máy lắp ráp của Omoda & Jaecoo Việt Nam được hoàn thiện vào năm 2026 tại Thái Bình. Omoda C5 sẽ có 2 phiên bản Premium và Flagship với mức giá lần lượt là 589, 669 triệu đồng. Đi cùng là 4 màu tự chọn bao gồm: Trắng Diamond, Xám Titan, Đỏ Ruby và Đen Carbon. Về thiết kế, Omoda C5 sở hữu thiết kế hiện đại, thể thao và mạnh mẽ, đặc biệt hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích phong cách năng động. Với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.400 x 1.830 x 1.588 mm, chiều dài cơ sở 2.630 mm, Omoda C5 mang đến không gian nội thất rộng rãi, tiện nghi và phù hợp cho những người trẻ và cho cả gia đình về một chiếc xe đa chức năng. Phần đầu xe Omoda C5 nổi bật với lưới tản nhiệt dạng kim cương độc đáo, tạo hiệu ứng ba chiều bắt mắt. Hệ thống đèn trước full LED kết hợp dải đèn ban ngày hình chữ T không chỉ tăng tính nhận diện mà còn mang lại khả năng chiếu sáng tối ưu. - Tesla giữ ngôi vương xe điện, BYD tăng tốc bám sát Tesla tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường ô tô điện toàn cầu với doanh số gần 1,3 triệu xe trong 9 tháng đầu năm 2024. Tuy nhiên, hãng xe Trung Quốc BYD đang bứt phá mạnh mẽ, ghi nhận mức tăng trưởng vượt trội 11,6%, thu hẹp khoảng cách với đối thủ Mỹ. Tính đến hết quý III/2024, Tesla tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường ô tô điện toàn cầu với doanh số 1.293.656 xe. Hãng xe Mỹ không chỉ giữ ngôi vương mà còn dẫn đầu về lợi nhuận trên mỗi xe, vượt gấp ba lần so với Toyota. Đây là kết quả của chiến lược tập trung phát triển xe điện thuần túy, giúp Tesla tránh được những trở ngại trong chuyển đổi công nghệ từ xe xăng sang xe điện. Tuy nhiên, dù dẫn đầu doanh số, Tesla đang đối mặt với thách thức khi lượng xe bán ra giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt từ các đối thủ, đặc biệt là BYD của Trung Quốc. BYD đạt doanh số 1.169.579 xe, chỉ kém Tesla một khoảng cách nhỏ và ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 11,6%. Nếu tính cả xe hybrid, BYD đã vượt qua Tesla về tổng số lượng xe bán ra. Hãng xe này không chỉ thống trị tại thị trường nội địa Trung Quốc - nơi chiếm 30% lượng xe toàn cầu, mà còn mở rộng mạnh mẽ ra thế giới, góp phần đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của cuộc cách mạng xe điện. BYD không chỉ dựa vào xe điện mà còn đi đầu trong phát triển xe hybrid. Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm, kết hợp với sức mạnh sản xuất khổng lồ, giúp hãng đạt mức tăng trưởng doanh số 38% trong quý III/2024. - BYD sẽ ra mắt pin lưỡi dao thế hệ mới vào năm 2025 BYD sẽ ra mắt thế hệ tiếp theo của dòng pin lưỡi dao (Blade Battery) vào năm 2025, loại pin này sẽ cải thiện phạm vi hoạt động của xe và kéo dài vòng đời của pin. Ông Cao Shuang, Giám đốc điều hành của BYD Trung Á cho biết, BYD sẽ ra mắt dòng pin lưỡi dao (Blade Battery) thế hệ tiếp theo vào năm tới. Dự kiến mẫu pin này sẽ mang lại hiệu suất hoạt động tốt hơn cho xe. BYD đã ra mắt pin lưỡi dao thế hệ đầu tiên vào tháng 3/2020 với điện cực được làm bằng các hóa chất lithium sắt phosphate. Dòng pin này tập trung vào tính an toàn, hiện được sử dụng trên toàn bộ dòng sản phẩm của nhà sản xuất xe ô tô hàng đầu Trung Quốc. BYD là nhà sản xuất cell pin điện lớn thứ hai thế giới, đã không ra mắt các dòng pin trong vài năm qua. Trong khi đó các đối thủ cạnh tranh, bao gồm CATL, đã tung ra một số sản phẩm pin mới và đưa pin có hệ số nhân sạc lên tới 5C vào sử dụng. Các thông tin gần đây cũng cho biết, mẫu xe sedan U7 của thương hiệu hạng sang Yangwang thuộc BYD sẽ được trang bị pin lưỡi dao thế hệ thứ hai, có hệ số nhân sạc hơn 5,5C và hệ số nhân xả hơn 14C. C là hệ số nhân sạc của pin và 5,5C có nghĩa là về mặt lý thuyết pin có thể được sạc đầy trong 1/5,5 giờ, tức là khoảng 10,9 phút. - Ford kiện hãng độ vì chỉnh sửa Bronco mới thành cổ điển Mới đây, Ford đã gửi đơn kiện hãng độ Vintage Modern do vi phạm quyền sở hữu trí tuệ thông qua chỉnh sửa những chiếc Bronco hiện đại thành phiên bản cổ điển. Theo đó, Ford cáo buộc rằng Vintage Modern đã thực hiện những thay đổi trái phép đối với thiết kế của Ford Bronco hiện đại thành cổ điển, khiến công chúng có thể nhầm lẫn giữa sản phẩm của hai công ty. Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án ở quận phía bắc Georgia vào đúng ngày Halloween và Ford đã yêu cầu xét xử bằng bồi thẩm đoàn. Đại diện của Ford kiện hãng độ Vintage Broncos tự ý sửa đổi và bán lại những chiếc Ford Bronco mới dưới dạng “xe cổ điển” sẽ khiến khách hàng hiểu lầm và ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu của Ford. Tuy nhiên, phía Vintage Modern lại phản bác rằng, hãng chỉ “tân trang” thêm cho những chiếc Bronco hiện đại và nhấn nhá thêm bằng một chút cổ điển. Vintage Modern khẳng định rằng, những chiếc Bronco này vẫn giữ nguyên những tính năng an toàn và tiện nghi như: điều hòa không khí, kết nối Android Auto, Apple CarPlay, khả năng kiểm soát lực kéo, kiểm soát ổn định và camera chiếu hậu.