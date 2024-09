Bản tin Xe cộ 26/9: Honda Passport Trailsport 2025 sẽ là mẫu SUV mạnh mẽ nhất?

Bộ Công Thương đề xuất giảm lệ phí trước bạ cho xe hybrid; Honda giới thiệu xe tay ga 'trên cơ' SH, nhiều trang bị tối tân - Honda Passport Trailsport 2025 sẽ là mẫu SUV mạnh mẽ nhất? Honda đã xác nhận Passport thế hệ mới sẽ chính thức được công bố vào năm sau. Bên cạnh những phiên bản thông thường, Honda Passport 2025 còn được bổ sung phiên bản hiệu suất cao Trailsport. Theo một số nguồn tin rò rỉ, phiên bản Honda Passport Trailsport 2025 mới sẽ được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và bộ bodykit thể thao, hướng đến tệp khách hàng ưa thích phong cách off-road. Dựa trên hình ảnh teaser được chính hãng xe công bố, trang web Q Car mới đây đã tung ra hình ảnh phỏng đoán thiết kế của mẫu SUV cỡ lớn này. Cung cấp sức mạnh cho xe khả năng cao vẫn là động cơ V6 3.5L, sản sinh công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 355 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. Hiện mức giá xe Honda Passport Trailsport 2025 vẫn chưa được công bố. Honda vẫn giữ kín các thông số kỹ thuật nhưng có thể Passport mới sẽ chia sẻ nền tảng với Honda Pilot lớn hơn và mẫu Acura MDX cao cấp. - Bộ Công Thương đề xuất giảm lệ phí trước bạ cho xe hybrid Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ giao các cơ quan hữu trách nghiên cứu, thực thi các chính sách giảm lệ phí trước bạ cho xe điện chạy pin (BEV), xe hybrid tự sạc (HEV) và xe hybrid sạc ngoài (PHEV) để khuyến khích tiêu dùng những dòng xe này. Trong Dự thảo Chiến lược phát triển ngành công nghiệp ôtô Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Bộ Công Thương đề xuất Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu và thực thi chính sách giảm lệ phí trước bạ cho các loại xe điện chạy pin (BEV), xe hybrid tự sạc (HEV), và xe hybrid sạc ngoài (PHEV). Cùng với những giải pháp đồng bộ khác, Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, xe điện, hybrid, và xe sử dụng năng lượng tái tạo hoặc nhiên liệu sinh học (gọi chung là xe xanh) sẽ chiếm khoảng 18-22% tổng doanh số thị trường, tương đương từ 180.000 đến 242.000 chiếc. Đến năm 2045, tổng doanh số thị trường dự kiến đạt 5-5,7 triệu xe, trong đó khoảng 80-85% là xe xanh. Hiện nay, thị trường xe điện hóa tại Việt Nam có sự góp mặt của các thương hiệu như VinFast, Toyota, và Suzuki. Tuy nhiên, một số hãng khác như Hyundai, Kia, Honda, và Haval có doanh số không đáng kể. Tổng doanh số xe điện hóa của Toyota và VinFast trong năm 2023 ước đạt khoảng 37.000 chiếc, chiếm khoảng 9% tổng thị trường. Hiện tại, xe BEV đang được hưởng mức ưu đãi lệ phí trước bạ 0% trong 3 năm, từ 1/3/2022 đến 1/3/2025, theo Nghị định 10/2022. Trong 2 năm tiếp theo, lệ phí trước bạ cho xe BEV sẽ bằng 50% so với ôtô chạy xăng, dầu cùng loại, trong khi xe hybrid chưa được hưởng ưu đãi này. Ngoài ra, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đã đề xuất áp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho xe hybrid bằng 70% xe chạy xăng, dầu cùng loại và giảm mức thuế TTĐB từ 70% xuống 50% cho xe PHEV. Hiện tại, thuế TTĐB cho xe BEV đang ở mức ưu đãi 3%, giảm từ mức 15%, áp dụng từ 1/3/2022 đến 28/2/2027. - Ford Ranger XLT có bản đặc biệt, chỉ bán 300 chiếc Ford Ranger XLT Plus Special Edition có vè chắn bùn, thanh thể thao, decal trang trí… bán ra với số lượng chỉ 300 chiếc tại Malaysia. Sime Darby Auto ConneXion (SDAC) đã giới thiệu chiếc Ford Ranger XLT Plus Special Edition. Đây là phiên bản giới hạn của chiếc bán tải Ranger tại Malaysia với số lượng chỉ 300 chiếc. Theo Paultan, phiên bản đặc biệt này dựa trên biến thể Ranger XLT Plus. Những nâng cấp ở ngoại thất gồm vè chắn bùn mở rộng sơn đen mờ, thanh thể thao thùng hàng, decal bên hông và trên nắp capo. Ngoài ra, xe còn có tấm ốp cửa bảo vệ đèn LED có logo Ranger và giá để cốc bên dưới cửa gió điều hoà phía trước. "Phiên bản Ranger XLT Plus Special Edition thực sự phản ánh cam kết của Ford đối với sự đổi mới và chất lượng. Phiên bản này được thiết kế riêng cho những người lái xe sành điệu, những người đòi hỏi hiệu suất, phong cách và chức năng tốt nhất. Điều này sẽ củng cố thêm vai trò của chúng tôi là đơn vị dẫn đầu trong phân khúc xe bán tải của quốc gia và những nỗ lực liên tục của chúng tôi nhằm nâng cao trải nghiệm thương hiệu tổng thể cho khách hàng", Turse Zuhair, Giám đốc điều hành của SDAC cho biết. Ranger XLT Plus được trang bị động cơ diesel tăng áp kép 2.0 lít với công suất khoảng 208 mã lực, kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ thống dẫn động 4 bánh Electronic Shift-On-The-Fly của Ford. Các trang bị đáng chú ý bao gồm màn hình cảm ứng 10,1 inch với Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng và cụm đồng hồ kỹ thuật số. - Honda giới thiệu xe tay ga 'trên cơ' SH, nhiều trang bị tối tân Honda X-ADV 2025 vừa ra mắt với những cải tiến về khả năng xử lý ở tốc độ thấp. Xe tay ga này cũng thân thiện với môi trường khi sử dụng vật liệu tái chế cho thân xe cũng như nhựa sinh khối Durabio cho một số bộ phận ốp đầu. Ở thị trường châu Âu, Honda X-ADV 2025 có 3 tùy chọn màu sắc gồm trắng ngọc trai, xám bùn mờ và đen than chì. Ngoài ra còn có phiên bản đặc biệt X-ADV với lớp sơn hai tông màu vàng mờ finch. Giá bán của xe tay ga adventure này chưa được hé lộ. Honda X-ADV 2025 có thể thao tác bằng một tay trên kính chắn gió Durabio với ba mức điều chỉnh. Đèn pha được thiết kế lại, có DRL mới kiêm luôn đèn báo rẽ và kỹ thuật "mắt ẩn" của Honda làm tối khu vực xung quanh giúp DRL nổi bật hơn. - 'Cha đẻ' Wuling MiniEV giới thiệu sedan cửa cánh chim, bán kèm robot Mẫu xe được trang bị một robot tự động đặt ở gần cản sau, có khả năng di chuyển. Trong hội nghị chiến lược ASEAN của SAIC-GM-Wuling (SGMW) tổ chức tại Nam Ninh (Trung Quốc), liên doanh này đã giới thiệu bản concept mang tên "Light of Asea", tạm dịch là "hào quang châu Á". Theo SGMW quảng cáo, mẫu xe sẽ được định vị ở phân khúc sedan năng lượng mới cỡ lớn. Đầu xe nổi bật với cặp đèn chính hình mũi tên, nối với dải LED chữ T viền quanh cạnh nắp ca pô. Thân xe dáng coupe đặc trưng, nổi bật với cửa mở cánh chim. Đuôi xe được trang bị cụm đèn hậu thiết kế kiểu ma trận, cánh gió tách đôi vuốt từ cột C. Đặc biệt, cản sau được lắp thêm một robot tự động có thể di chuyển. Chức năng của robot này vẫn chưa được SGWM giới thiệu chi tiết.