Bản tin Xe cộ 25/9: Honda Accord 2025 ra mắt tại Mỹ, giá gần 700 triệu đồng

Lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8 đạt hơn 15.000 xe; Sếp Volvo nói sẽ không làm xe giống chuột Apple - Lượng xe nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 8 đạt hơn 15.000 xe Theo VAMA, doanh số bán hàng tháng 8/2024 đạt 25.196 xe, giảm 13% so với tháng trước nhưng tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.​ Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của các thành viên trong tháng 8 đạt 25.196 xe, giảm 13% so với tháng 7, nhưng vẫn tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số xe lắp ráp trong nước đạt 12.064 xe, giảm 13% so với tháng trước, trong khi doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng giảm tương tự, chỉ đạt 13.132 xe. Trong tháng 8/2024 theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, thị trường Việt Nam đã nhập khẩu 15.061 ô tô nguyên chiếc, với tổng trị giá gần 300 triệu USD. Được biết, tổng số lượng xe nhập về đã giảm 12,6% so với tháng 7 (tương đương giảm khoảng 2.000 chiếc), nhưng lũy kế 8 tháng đầu năm, lượng ô tô nhập khẩu vẫn đạt 106.627 chiếc, tăng 22,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong số các loại xe nhập khẩu, ô tô dưới 9 chỗ ngồi tiếp tục chiếm tỷ lệ lớn nhất với 12.776 chiếc, chiếm 84,8% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam. Trên thực tế, so với tháng trước số lượng này đã giảm 8,8%, tương đương giảm 1.239 chiếc. Điều này phản ánh một sự chững lại của thị trường xe ô tô du lịch, dù vẫn duy trì được ưu thế lớn. Thái Lan dẫn đầu với 6.384 chiếc, tiếp theo là Indonesia với 5.770 chiếc và Trung Quốc với 2.443 chiếc. Ba quốc gia này chiếm tới 97% tổng lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam, cho thấy sự phụ thuộc lớn vào các đối tác trong khu vực Đông Nam Á. Số lượng xe ô tô vận tải nhập khẩu trong tháng 8 cũng giảm đáng kể chỉ có 1.351 chiếc xe tải được nhập khẩu, với tổng trị giá 36,7 triệu USD, giảm gần 40% so với tháng trước. Đối với xe ô tô trên 9 chỗ ngồi, lượng nhập khẩu cực kỳ thấp, chỉ có 18 chiếc được nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng. - Honda Accord 2025 ra mắt tại Mỹ, giá gần 700 triệu đồng Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của mẫu sedan cỡ D Accord. Ở đời 2025, Honda Accord tại Mỹ loại bỏ cấu hình EX để thay bằng một cấu hình mới mang tên SE với những nét thể thao, năng động, khỏe khoắn hơn. Xe sử dụng mâm hợp kim 17 inch, ghế trước sưởi, ghế lái chỉnh điện 10 hướng và cửa sổ trời nhỏ. Các phiên bản hybrid sẽ có thêm bộ sạc không dây 15W cho điện thoại thông minh. Riêng bản Touring Hybrid cao cấp còn có sưởi vô-lăng. Cung cấp sức mạnh cho Honda Accord SE 2025 là động cơ tăng áp 4 xi-lanh dung tích 1.5 lít, sản sinh công suất 195 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Các bản còn lại sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ 4 xi-lanh dung tích 2.0 lít kết hợp với 2 mô-tơ điện cho tổng công suất 207 mã lực. - Rolls-Royce lên lịch ra mắt SUV điện đầu tiên Hãng xe siêu sang Anh Quốc có kế hoạch cho ra mắt mẫu SUV chạy điện đầu tiên, xếp dưới Rolls-Royce Cullinan trong đội hình. Hệ thống truyền động thuần điện được đánh giá là vô cùng phù hợp với một thương hiệu tập trung vào sự sang trọng, êm ái và trải nghiệm lái yên tĩnh như Rolls-Royce. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi hãng đang lên kế hoạch mở rộng dòng xe điện của mình sau khi ra mắt mẫu Spectre. Theo Carscoops, mẫu xe điện tiếp theo của Rolls-Royce sẽ là một chiếc SUV cỡ nhỏ hơn Cullinan, nhưng vẫn duy trì được sự sang trọng đặc trưng của Rolls-Royce. Mẫu xe này cũng sẽ rẻ hơn một chút và dự kiến ra mắt vào đầu năm 2027. Hiện chưa rõ mẫu xe này có chia sẻ hệ thống truyền động với “đàn anh” Spectre hay không. Nhưng vì thời điểm ra mắt dự kiến vẫn còn cách vài năm nữa, không ngoại trừ khả năng Rolls-Royce có thể trang bị cho mẫu xe mới bộ pin và động cơ điện hiện đại hơn. - Sếp Volvo nói sẽ không làm xe giống chuột Apple Lãnh đạo Volvo khẳng định sẽ không quá cực đoan trong thiết kế xe đáp ứng tính khí động học. Theo Motor1, lãnh đạo Volvo đã khẳng định sẽ không quá cực đoan trong thiết kế xe đảm bảo tính khí động học, khiến chiếc xe có vẻ ngoài giống chuột không dây Apple. Một số nhà sản xuất ôtô đang nhận về những chỉ trích vì quá chú trọng khí động học, khiến hình dáng xe trở nên ngày càng tròn trịa. Theo Motor1, ôtô điện có thiết kế với nhiều góc bo tròn được cho là sẽ sở hữu quãng đường di chuyển tốt hơn. Volvo cho rằng cần phải có giới hạn về mức độ ưu tiên dành cho hệ số cản. Chia sẻ với Drive, ông Florian Mockenhaupt - Giám đốc thiết kế ngoại thất của Volvo - cam kết những mẫu xe Volvo trong tương lai sẽ được cải thiện khí động học, nhưng cho rằng việc tập trung quá mức vào hiệu quả khí động học sẽ khiến kiểu dáng xe và tính ứng dụng bị ảnh hưởng. “Thực ra không phải về vấn đề thẩm mỹ, mà việc tạo ra một chiếc xe trông như chuột Apple đi kèm với nhiều sự đánh đổi khác. Chẳng hạn, chúng tôi biết rằng khách hàng rất coi trọng sự thoải mái”, ông Florian Mockenhaupt cho biết. - Range Rover Sport SV hầm hố hơn với gói độ mới Mansory mới đây đã ra mắt gói nâng cấp dành riêng cho mẫu Range Rover Sport SV 2024, giúp mẫu SUV này có diện mạo cá tính hơn. Về ngoại thất, khu vực đầu xe sở hữu thiết kế hầm hố với bộ bodykit dành cho lưới tản nhiệt, cản trước mới và ốp hốc gió hai bên được làm từ sợi carbon. Các tấm ốp hông và bộ khuếch tán phía sau sâu hơn càng làm tăng thêm vẻ hung dữ của Range Rover Sport. Mansory cũng trang bị cho mẫu SUV bộ cánh gió sau, có thể kết hợp với cánh gió thứ hai bên dưới kính sau. Ống xả đôi mang phong cách thể thao được đặt đối xứng ở hai bên, đi kèm đầu ống được làm từ sợi carbon. Đối với những khách hàng mong muốn một chiếc SUV mạnh mẽ, Mansory còn cung cấp gói tùy chọn nâng cấp động cơ.