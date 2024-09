Bản tin Xe cộ 24/6: Toyota Corolla 2025 vẫn có giá khởi điểm 550 triệu đồng và bổ sung thêm phiên bản đặc biệt FX

Giấy phép lái xe chính thức sẽ được thay đổi từ ngày 1/1/2025; Honda giới thiệu ‘ông hoàng xe ga’ 160 phân khối, phanh ABS, giá hơn 56 triệu đồng - Giấy phép lái xe chính thức sẽ được thay đổi từ ngày 1/1/2025 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ 1/1/2025, theo đó là thay đổi lớn về giấy phép lái xe, cụ thể trình bày tại bài viết dưới đây. Ngày 27/6/2024, Quốc hội thông qua Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025. Từ 1/1/2025, giấy phép lái xe chính thức sẽ được thay đổi. Theo đó, tại Điều 89 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 thì Giấy phép lái xe được cấp trước ngày 01/01/2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe. - Thêm nhiều hãng xe dự Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024 Trong hình ảnh các hãng xe tham dự cập nhật mới nhất trên trang chính thức của VMS 2024, thương hiệu BYD đã xuất hiện lại. Đồng thời có thêm nhiều hãng xe máy mới. Cập nhật mới nhất trên trang chính thức của Triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024, ngoài bốn thương hiệu xe máy gồm Honda, Yamaha, SYM và UM đã được công bố xuất hiện thêm nhiều hãng mới. Theo hình ảnh hãng xe tham dự đăng tải, các hãng xe máy xuất hiện thêm sẽ gồm Harley-Davidson, Triumph, KTM và Husqvarna. Đây đều là các thương hiệu mô-tô phân khối lớn được kinh doanh, phân phối chính hãng tại Việt Nam từ lâu. Bên cạnh việc xuất hiện thêm các thương hiệu xe máy tại VMS 2024, điều bất ngờ nữa là thương hiệu ô tô Trung Quốc BYD cũng đã xuất hiện logo trở lại trên trang của triển lãm. Như vậy, số lượng hãng ô tô tham dự VMS 2024 có thể lên có số 12. Nói "có thể" vì số lượng các hãng xe tham dự VMS 2024 năm nay rất khó đoán định. Bởi kể từ lần công bố thông tin đầu tiên, việc các hãng xe xuất hiện thêm hay rút khỏi triển lãm diễn ra liên tục Trao đổi với PV, đại diện BTC triển lãm xác nhận đến hiện tại đã có thêm một số hãng mô-tô tham gia VMS 2024. - Honda giới thiệu ‘ông hoàng xe ga’ 160 phân khối, phanh ABS, giá hơn 56 triệu đồng Honda Vario 160 2025 vừa ra mắt với 2 phiên bản cùng mức giá khởi điểm 10.198 Ringgit (tương đương 56,28 triệu đồng). Ở thị trường Malaysia, Honda Vario 160 2025 phiên bản tiêu chuẩn có giá 10.198 Ringgit (tương đương 56,28 triệu đồng), tăng 100 Ringgit (551.834 đồng) so với đời cũ. Phiên bản này có 2 màu sắc mới là xam lam và đỏ. Phiên bản cao cấp vẫn giữ nguyên mức giá 10.498 Ringgit (57,93 triệu đồng) với 2 màu xanh lục và xanh lam mờ. Vario 160 phiên bản 2025 sẽ chính thức có mặt tại các đại lý Boon Siew Honda Impian X từ ngày 23/9/2024. Về mặt thông số kỹ thuật, Honda Vario 160 2025 vẫn giữ nguyên so với đời cũ. Xe tay ga này vẫn sử dụng động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 157cc, làm mát bằng chất lỏng. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 15,3 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền đến bánh sau 14 inch qua hộp số CVT và hệ thống truyền động bằng đai, trong khi bánh trước cũng có kích thước 14 inch với lốp 100/80. - Hãng xe Trung Quốc phủ phận tin đồn mua lại nhà máy Audi tại Bỉ Mới đây, Nio - một trong những hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc đã chính phủ nhận tin đồn mua lại nhà máy sản xuất ô tô của Audi tại Brussels, Bỉ. Theo tin tức từ tờ De Tijd, Nio được cho là một trong những ứng viên đang cân nhắc mua lại nhà máy Audi Brussels, nơi sản xuất mẫu xe điện Q8 e-tron. Nhà máy này có nguy cơ đóng cửa vào năm 2025 khi Q8 e-tron ngừng sản xuất, đe dọa việc làm của gần 3.000 lao động. Thông tin cũng cho rằng phái đoàn của Nio đã đến khảo sát nhà máy và chuẩn bị đệ trình đề xuất lên Volkswagen, công ty mẹ của Audi. Tuy nhiên, William Li, nhà sáng lập kiêm CEO của Nio, đã phủ nhận hoàn toàn các thông tin này. Ông nhấn mạnh rằng Nio không có ý định mua lại nhà máy của Audi và công ty đang rất cẩn trọng khi đầu tư vào tài sản cố định, ngoại trừ các dự án liên quan đến hệ thống trạm hoán đổi pin – một trong những chiến lược cốt lõi của Nio trong việc mở rộng năng lực phục vụ xe điện. Tin đồn về việc Nio mua lại nhà máy Audi tại Brussels xuất hiện trong bối cảnh Nio đang chịu áp lực lớn từ thị trường châu Âu. Mặc dù hãng đã bước chân vào lục địa này từ năm 2021 với mẫu xe ES8, Nio hiện vẫn chưa đạt được thành công đáng kể tại châu Âu, với doanh số bán xe tại Đức trong tháng 6 chỉ đạt 44 chiếc - thấp hơn nhiều so với đối thủ BYD (425 chiếc) và MG (5.158 chiếc). - Toyota corolla 2025 vẫn có giá khởi điểm 550 triệu đồng và bổ sung thêm phiên bản đặc biệt FX Toyota corolla 2025 có giá khởi điểm 22.000 USD (khoảng 550 triệu đồng) và hãng bổ sung thêm phiên bản đặc biệt FX, đây là mức giá được bán tại thị trường Mỹ. Giống như năm ngoái, phiên bản rẻ nhất được cung cấp là Corolla LE có giá từ 22.175 USD (khoảng gần 555 triệu đồng) không bao gồm phí vận chuyển 1.135 USD (khoảng hơn 28 triệu đồng). Mẫu xe năm nay có mức giá 22.050 USD (khoảng hơn 551 triệu đồng) và phí vận chuyển năm nay chỉ 1.095 USD (khoảng hơn 27 triệu đồng), một sự thay đổi được phản ánh trên toàn bộ dòng Corolla còn lại. Toyota corolla 2025 được trang bị động cơ bốn xi-lanh 2.0 lít với công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 151 lb-ft (205 Nm) và kết hợp với hộp số CVT. Phiên bản Toyota corolla LE, giống như tất cả các mẫu Toyota Corolla 2025 khác, được trang bị tiêu chuẩn Toyota Safety Sense 3.0, bao gồm các tính năng như Hỗ trợ chệch làn đường với Hỗ trợ lái và Hỗ trợ lái chủ động. Nó cũng có bánh xe 16 inch theo tiêu chuẩn. Nếu khách hàng sẵn sàng chi nhiều hơn một chút có thể chọn Toyota corolla SE. Với mức giá 24.615 USD (khoảng hơn 615 triệu đồng) so với 24.490 USD (khoảng hơn 612 triệu đồng) năm ngoái, SE có thể được trang bị màn hình thông tin giải trí 10,5 inch lớn hơn và thêm ghế chỉnh điện, cùng một số tiện ích bổ sung nhỏ khác, bao gồm lưới tản nhiệt phía trước được thiết kế lại và các tông màu sơn hai tông màu. Phiên bản FX Special Edition mới được thiết kế dựa trên phiên bản SE và bổ sung thêm cánh gió sau độc đáo, lò xo hạ thấp và bánh xe satin đen 18 inch với các điểm nhấn gia công.