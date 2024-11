Bản tin Xe cộ 24/11: Chiếc Bugatti Bolide đầu tiên trên thế giới được bàn giao

Isuzu mu-X và D-Max 2025 thêm bản hybrid, từ 435 triệu đồng; Kia trình làng công nghệ xe điện thế hệ mới với sức mạnh 500 mã lực - Chiếc Bugatti Bolide đầu tiên trên thế giới được bàn giao Mẫu xe dành riêng cho đường đua Bugatti Bolide vừa bất ngờ xuất hiện tại một đại lý siêu xe có trụ sở ở Austin, Texas (Mỹ). Sau hơn 3 năm kể từ ngày ra mắt ở triển lãm The Quail 2021, phiên bản thương mại của mẫu xe đua Bugatti Bolide đã bắt đầu được bàn giao cho các khách hàng. Chiếc Bugatti Bolide đầu tiên vừa được bắt gặp tại một showroom siêu xe nổi tiếng ở Mỹ. Ngoại thất xe có màu xanh Bleu Agile và các chi tiết sợi carbon đen Jet Black. Lần đầu nội thất của Bugatti Bolide được xuất hiện công khai, thay vì một số hình ảnh kỹ thuật số được chủ xe chia sẻ. Phong cách tối giản là điểm nổi bật của không gian này, bao gồm việc cần số truyền thống đã bị lược bỏ. Bugatti Bolide vẫn sở hữu động cơ W16 dung tích 8.0L từ Chiron, công suất 1.600 mã lực và mô-men xoắn 1.600 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,2 giây với tốc độ tối đa hơn 501 km/h. - VinFast chính thức bàn giao ô tô điện VF 5 tại Indonesia VinFast Auto công bố chính thức bàn giao mẫu ô tô điện VinFast VF 5 tại thị trường Indonesia trong khuôn khổ sự kiện Gaikindo Jakarta Auto Week, diễn ra từ ngày 22/11 đến ngày 01/12/2024. Chỉ sau hơn 9 tháng gia nhập thị trường Indonesia, VinFast đã chính thức bàn giao hai mẫu ô tô điện thuộc phân khúc phổ biến nhất là VF 5 (phân khúc A) và VF e34 (phân khúc C). VF 5 là một trong những mẫu xe bán chạy nhất của VinFast trong 10 tháng đầu năm nay, góp phần quan trọng giúp hãng trở thành thương hiệu chiếm thị phần số 1 tại thị trường nội địa tại Việt Nam. VF 5 sở hữu thiết kế khỏe khoắn, kích thước nhỏ gọn và các tính năng an toàn vượt trội so với xe xăng cùng phân khúc. Đặc biệt, với lợi thế là xe điện, VF 5 không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành, không phát thải mà còn không bị áp dụng hạn chế lưu thông theo biển số chẵn - lẻ như xe xăng tại Jakarta. Điều này cho phép người dùng tự do di chuyển trên mọi tuyến đường, bất kể ngày trong tuần, mang lại sự linh hoạt và tiện lợi tối đa. VinFast đang áp dụng ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng mua xe, theo đó giá lăn bánh tại Jakarta của VF 5 là 286.450.000 IDR (kèm pin) và 218.250.000 IDR (áp dụng chính sách thuê pin). VinFast cũng áp dụng chính sách bán hàng đa dạng, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn phương án mua thuê pin hoặc mua kèm pin ô tô điện VF 5, với chi phí thuê pin chỉ từ 990.000 IDR/tháng. Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức thanh toán trả góp xe với lãi suất 0%, phí quản trị 0% và phí dịch vụ 0% trong vòng 1 năm đầu. - Isuzu mu-X và D-Max 2025 thêm bản hybrid, từ 435 triệu đồng Thương hiệu Isuzu Nhật Bản vừa giới thiệu tùy chọn hệ truyền động mild-hybrid mới cho bộ đôi mu-X và D-Max. Hệ thống hybrid của Isuzu mu-X và D-Max mới mang mã hiệu RZ4F, gồm động cơ diezel 2.2L công suất 161 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, đi kèm mô tơ điện. Kết hợp với đó là bộ tăng áp được nâng cấp, giúp tăng hiệu suất động cơ và cải thiện độ êm ái. Bên cạnh đó, thương hiệu Nhật Bản này cũng giới thiệu hộp số tự động 8 cấp mới cho Isuzu mu-X và D-Max hybrid mới, góp phần tăng hiệu suất và cải thiện cảm giác lái. Theo trang web chính thức, hệ thống hybrid mới có men xoắn lớn hơn 56% khi khởi động và tiết kiệm nhiên liệu hơn 10% so với động cơ diesel thuần túy. Hệ thống hybrid mới được định vị nằm giữa 2 tùy chọn động cơ hiện tại của mu-X và D-Max. Hiện nay, các mẫu Isuzu D-Max và mu-X có mặt trên thị trường sử dụng động cơ 1.9L diesel 148 mã lực/350Nm tiêu chuẩn, hoặc 3.0L diesel 188 mã lực/450Nm cao cấp. Phiên bản điện khí hóa của Isuzu D-Max và MU-X sẽ được bán tại Thái Lan vào ngày 28/11. Sau đó, bộ đôi phiên bản hybrid mới này dự kiến cũng sẽ sớm được mở bán tại các thị trường khác trong đó có Việt Nam. - Tập đoàn Vingroup và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng xanh Tập đoàn Vingroup và Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển hệ thống trạm sạc xe điện trên quy mô toàn quốc và thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời áp mái. Xuất phát từ tầm nhìn chung về phát triển bền vững và tinh thần đồng hành, hỗ trợ, cộng hưởng sức mạnh của các thương hiệu Việt, Vingroup và PV Power sẽ ưu tiên xem xét sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tạo hiệu quả kinh doanh và nâng cao sức cạnh tranh của mỗi bên. Với thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng, PV Power sẽ nghiên cứu giải pháp cung cấp điện xanh và giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Vingroup, xây dựng phương án bán và cung cấp điện cho Vingroup cùng các đơn vị thành viên với mức giá cạnh tranh. Trong khi đó, Vingroup sẽ tạo điều kiện để PV Power nghiên cứu, lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại các nhà xưởng, văn phòng, cơ sở hạ tầng do Vingroup và các công ty thành viên quản lý, cũng như tại các khu đô thị trên toàn quốc. Trong lĩnh vực trạm sạc xe điện, với việc thành lập công ty V-GREEN chuyên phát triển hạ tầng trạm sạc cho xe điện cùng những chiến lược kinh doanh đột phá như mô hình trạm sạc nhượng quyền, mạng lưới trạm sạc dành cho ô tô điện VinFast đã liên tục được mở rộng trong thời gian qua. Thông qua thỏa thuận mới được ký kết, PV Power và đối tác sẽ sản xuất và cung cấp các thiết bị chất lượng cao, giá cả cạnh tranh cho V-GREEN, đồng thời mạng lưới 1.000 trạm sạc xe điện do PV Power quy hoạch triển khai trong giai đoạn 2025 - 2030 sẽ được chuyển giao cho V-GREEN tiếp tục nghiên cứu và phát triển để phục vụ cho các khách hàng. - Kia trình làng công nghệ xe điện thế hệ mới với sức mạnh 500 mã lực Tại triển lãm ô tô LA, Kia đã giới thiệu hai mẫu xe điện được cải tiến và một trong số đó là EV9 GT 2025. Kia EV9 GT 2025 là phiên bản hiệu suất của mẫu SUV ba hàng ghế đã ra mắt lần đầu tiên vào đầu năm nay. Chiếc xe này hứa hẹn sẽ mạnh mẽ hơn và có cảm giác thể thao hơn so với phiên bản GT-Line nhưng không được điều chỉnh cụ thể để tăng hiệu suất. Phiên bản EV9 GT 2025 có công suất hơn 500 mã lực (so với 379 mã lực ở mẫu xe 2024) và khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,3 giây. Kia gọi đây là mẫu SUV ba hàng ghế "mạnh mẽ nhất" mà hãng từng tạo ra. Kia EV9 GT 2025 cũng sẽ là xe Kia đầu tiên có hệ thống treo điều khiển điện tử để xử lý mượt mà hơn, tùy thuộc vào chế độ lái của bạn. Chỉ cần nhấn nút GT màu xanh lá cây sáng trên vô lăng để truy cập chế độ GT, điều chỉnh giảm xóc đến mức cứng nhất. Giống như Hyundai Ioniq 5N, Kia EV9 GT 2025 sẽ có tính năng chuyển số ảo mô phỏng cảm giác của hộp số tự động chuyển số từng bước truyền thống hoàn chỉnh với tiếng động cơ giả. Điều này tạo ra "sự chuyển số" đáng chú ý khi EV9 tăng tốc và có thể giảm tốc độ khi đạt đến giới hạn vòng tua.