Bản tin Xe cộ 23/12: Subaru Forester và Volvo XC90 lọt top xe an toàn nhất năm 2024

Siêu xe Aston Martin Valhalla chính thức trình làng; "Vua côn tay" 150cc của Honda bất ngờ giảm đậm 23 triệu đồng - Subaru Forester và Volvo XC90 lọt top xe an toàn nhất năm 2024 Danh sách giải thưởng Top Safety Pick và Top Safety Pick+ của IIHS 2024 có sự góp mặt của Subaru Forester và Volvo XC90 và nhiều mẫu xe đến từ các thương hiệu Nhật Bản, Mỹ, Đức,Thụy Điển... Trong số 19 mẫu ôtô mới nhất (bao gồm xe điện, xe hybrid và xe động cơ đốt trong) đã được vinh danh trong danh sách ôtô an toàn nhất năm 2024 - Top Safety Pick và Top Safety Pick+ của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) năm 2024. Những mẫu xe này trải dài trên nhiều phân khúc, từ bán tải, SUV cho đến xe đô thị cỡ nhỏ (compact). Tất cả đều thuộc các đời xe mới 2024 hoặc 2025. Để giành được giải thưởng Top Safety Pick, các mẫu xe phải vượt qua các bài kiểm tra va chạm nghiêm ngặt của IIHS, bao gồm bài kiểm tra va chạm phía trước với chồng lốp nhỏ và vừa, cùng bài kiểm tra va chạm bên nâng cao. Trong số 19 mẫu xe, 9 mẫu đạt giải Top Safety Pick bao gồm Audi Q8, Ford F-150 phiên bản cabin kép, Ford F-150 phiên bản cabin mở rộng, Infiniti QX80, Kia K4, Mercedes-Benz E-Class, Nissan Kicks, Toyota Corolla sedan và Toyota Crown Signia. IIHS cũng cho biết một số mẫu xe trong danh sách có thể đạt điểm cao hơn trong tương lai, nếu đạt điểm "Tốt" trong bài kiểm tra va chạm phía trước với chồng lốp vừa đã được cập nhật. Đây là yếu tố quyết định để các mẫu xe có thể giành giải thưởng cao hơn – Top Safety Pick+. Còn lại, 10 mẫu xe được vinh danh giải thưởng Top Safety Pick+ của IIHS bao gồm Subaru Forester và Volvo XC90, Ford Mustang Mach-E, Infiniti QX60, Mazda CX-70, Mazda CX-70 PHEV, Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz GLC, Rivian R1S, Toyota Tundra cabin kép và Volvo XC90 PHEV. Carscoops lưu ý rằng giải thưởng này chỉ áp dụng cho một số phiên bản xe nhất định trong năm. Ví dụ, giải Top Safety Pick+ chỉ được trao cho các xe Ford Mustang Mach-E sản xuất sau tháng 8/2024. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào về thiết kế hoặc cấu trúc của xe trong năm cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả đánh giá cuối cùng. Theo Driving, với việc bổ sung 19 mẫu xe mới, tổng số mẫu xe đạt giải Top Safety Pick trong năm 2024 đã lên tới 56, trong khi số mẫu đạt giải Top Safety Pick+ là 48. IIHS cũng cho biết có hai mẫu xe không đạt giải chỉ vì không hoàn thành một tiêu chí quan trọng. Cụ thể, chiếc Cadillac Lyriq bị đánh giá "Kém" về hiệu suất đèn pha, trong khi Ford Bronco Sport chỉ đạt điểm "Chấp nhận được" trong bài kiểm tra va chạm bên nâng cao. - Siêu xe Aston Martin Valhalla chính thức trình làng Sau hơn 5 năm kể từ khi được công bố, mẫu xe Aston Martin Valhalla đã sẵn sàng được sản xuất thương mại vào quý II năm sau. Đã hơn 5 năm kể từ khi Aston Martin Valhalla lần đầu được tiết lộ dưới dạng ý tưởng và hơn 3 năm hoàn thiện, mẫu xe Aston Martin Valhalla đã xác định thời điểm ra mắt chính thức. Thương hiệu của nước Anh đã tiết lộ toàn bộ thông tin về mẫu siêu xe có động cơ đặt giữa của mình trước khi bắt đầu sản xuất vào quý II/2025. Mẫu xe này hứa hẹn sẽ là đối thủ của Lamborghini Revuelto và Ferrari SF90 Stradale. Valhalla được chế tạo xung quanh một bộ khung liền khối bằng sợi carbon giống nhiều mẫu xe của Aston Martin khi tham gia các giải đua Công thức 1. Trái tim của siêu xe mới là động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít sản sinh công suất 817 mã lực (828PS), trở thành khối động cơ đốt trong mạnh nhất từng được trang bị trên một chiếc Aston Martin. - Triệu hồi Honda Africa Twin tại Việt Nam để cập nhật phần mềm kiểm soát nâng bánh Honda triệu hồi 31 chiếc Africa Twin tại Việt Nam để cập nhật phần mềm khắc phục lỗi hệ thống kiểm soát nhấc bánh xe hoạt động không đúng thiết kế. Công ty Honda Việt Nam (HVN) thông báo triệu hồi hàng chục xe Africa Twin để khắc phục lỗi hệ thống kiểm soát nhấc bánh xe hoạt động không đúng thiết kế, có thể gây mất thăng bằng khi vận hành trong một số trường hợp. Có tổng cộng 31 chiếc Africa Twin được Honda triệu hồi, có năm sản xuất từ 2021-2024, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và phân phối chính hãng thông qua Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing. Theo thông tin từ HVN, vấn đề kể trên xảy ra khi xe chuyển đổi giữa 2 trạng thái là nhấc bánh (bánh trước không chạm đất) và không nhấc bánh (cả hai bánh xe đều chạm đất). Hiện tượng xảy ra là mô-men xoắn của động cơ không được điều chỉnh đúng trong quá trình chuyển đổi giữa 2 trạng thái này, dẫn đến hoạt động không ổn định. Nguyên nhân chính do dữ liệu cài đặt trong bộ điều khiển động cơ (ECM) chưa phù hợp, khiến hệ thống không xử lý chính xác trong quá trình chuyển đổi. HVN cho biết, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng đến vận hành hoặc an toàn của xe. Dự kiến từ ngày 20/12, thông qua bộ phận chăm sóc khách hàng, HVN sẽ mời các chủ xe trong diện triệu hồi tới Cửa hàng xe Phân khối lớn Honda DreamWing để kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí. Thời gian khắc phục trung bình dưới 24 phút/xe. - Cận cảnh siêu xe thể thao Praga Bohema trị giá 1,43 triệu USD vừa được bàn giao Praga Bohema là mẫu siêu xe thể thao đặc biệt được chế tác thủ công tỉ mỉ với số lượng giới hạn chỉ 20 chiếc trên toàn cầu và có giá bán lên đến 1,43 triệu USD. Praga Bohema là mẫu siêu xe cực kỳ hiếm, mang đến trải nghiệm lái tuyệt vời với những tính năng độc đáo. Chiếc Bohema đầu tiên đã chính thức được bàn giao cho khách hàng tại Hà Lan. Đáng chú ý, sự kiện giao xe còn có sự góp mặt của tay đua nổi tiếng Romain Grosjean – người cũng là tài xế phát triển của mẫu siêu xe này. Praga bắt đầu quá trình phát triển mẫu Bohema vào năm 2022. Trong hai năm hãng không ngừng thử nghiệm, cải tiến và chuẩn hóa sản xuất để tạo ra mẫu siêu xe hoàn hảo. Tất cả những chiếc Bohema đều được chế tạo thủ công ở nhà máy của Praga tại Cộng hòa Séc. Một trong những điểm nổi bật của Praga Bohema là khối động cơ V6 tăng áp kép mạnh mẽ, sản sinh ra công suất lên đến 700 mã lực. Ban đầu, chiếc xe được trang bị khối động cơ Nissan GT-R, nhưng sau đó được Litchfield cải tiến lại với hệ thống cacte khô, hoán đổi bộ tăng áp cũng như trang bị thêm ống xả titan. - "Vua côn tay" 150cc của Honda bất ngờ giảm đậm 23 triệu đồng Đây là giá bán thấp nhất của Honda CBR150R kể từ khi gia nhập thị trường Việt. Theo khảo sát của phóng viên, thời điểm giữa tháng 12/2024, mẫu xe côn tay Honda CBR150R ghi nhận mức giảm sâu tại đại lý. Cụ thể, tại một số đại lý tư nhân ở khu vực Hà Nội, Honda CBR150R được chào bán với mức giá chỉ 57 triệu đồng. So với giá niêm yết, xe đang bán với giá bán thấp hơn khoảng 16 triệu đồng. Đối với những xe sản xuất năm 2023 (VIN 2023), mức giá mà đại lý đưa ra cho Honda CBR150R là 49,5 triệu đồng, thấp hơn gần 23 triệu đồng so với giá niêm yết. Trong khi đó, tại các đại lý chính hãng, Honda CBR150R nhận ưu đãi 5 triệu đồng lệ phí đăng ký từ Honda Việt Nam (HVN).