Bản tin Xe cộ 23/10: Doanh số xe bán tải cao nhất kể từ đầu năm: 75% người Việt khi mua đều 'chốt đơn' mẫu xe này

Người tiêu dùng sắp mua được chiếc ô tô điện Toyota thời thượng mà có giá rẻ; Honda Civic 2025 chính thức cập cảng, chuẩn bị ra mắt khách hàng Việt - Người tiêu dùng sắp mua được chiếc ô tô điện Toyota thời thượng mà có giá rẻ Người tiêu dùng sẽ mua được chiếc ô tô Toyota vừa có giá rất hợp lý, vừa có công suất mạnh mẽ. Hãng tin Carsguide vừa cho biết, Toyota có thể gây bất ngờ cho thị trường khi sẽ tung ra chiếc ô tô điện với mức giá rất phải chăng. Đây là chiếc ô tô điện SUV nhỏ được phát triển chung với Suzuki. Toyota có thể đặt cái tên là SUV bZ1X và đưa ra thị trường vào năm 2025. Đây không phải là lần đầu tiên Hãng ô tô Toyota hợp tác với một nhà sản xuất ô tô khác để sản xuất một chiếc ô tô điện. Chỉ mới năm ngoái, Toyota và Subaru đã hợp tác để sản xuất một chiếc SUV điện cỡ trung. Subaru gọi phiên bản của mình là Solterra và Toyota đặt tên là bZ4X. Trang web bestcarweb của Nhật đang đưa ra dự đoán chiếc SUV bZ1X này sẽ có giá khoảng 32.000 đô la Úc, tương đương 540 triệu đồng. - Honda Civic 2025 chính thức cập cảng, chuẩn bị ra mắt khách hàng Việt Mới đây, lô xe Honda Civic 2025 đã chính thức cập cảng Việt Nam, sau hai tháng kể từ ngày ra mắt tại thị trường Thái Lan.Theo dõi Baoquocte.vn trên Hình ảnh lô xe Honda Civic 2025 mới đỗ tại cảng Hải Phòng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo thông tin nhãn dán trên kính lái, lô xe mới này được nhập từ Thái Lan về Việt Nam bởi công ty Honda Việt Nam. Nhiều khả năng đây là lô xe chính hãng sắp được bán ra thị trường trong thời gian tới. Trước đó, Honda Việt Nam cũng đã xác nhận Civic 2025 sẽ ra mắt tại Triển lãm Ô tô Xe máy Việt Nam 2024 (Vietnam Motor Show 2024) được diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27/10. Đồng thời, những đại lý cũng đã thông báo nhận đặt cọc mẫu xe mới này. Theo như hình ảnh chụp tại cảng, Honda Civic 2025 sẽ có cả bản RS cao cấp nhất. Phiên bản này khác biệt so với bản thường ở thiết kế mặt ca-lăng và cản trước. Ngoài bản RS, Civic 2025 cũng bao gồm cả bản G và e:HEV (hybrid). - Doanh số xe bán tải cao nhất kể từ đầu năm: 75% người Việt khi mua đều 'chốt đơn' mẫu xe này Tháng 9 là tháng ghi nhận doanh số xe bán tải cao nhất kể từ đầu năm, thậm chí mẫu xe của Toyota ghi nhận mức tăng trưởng hơn 1.000%. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), doanh số xe bán tải tại thị trường Việt Nam trong tháng 9 đạt 2.174 chiếc, tăng mạnh gần 34% so với tháng trước đó và là tháng có doanh số cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, doanh số xe bán tải đạt 15.086 chiếc, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Phân khúc xe bán tải ở Việt Nam hiện có 6 mẫu xe, gồm Ford Ranger, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 và Nissan Navara. Trong số này, Mazda BT-50 đã dừng bán từ tháng 5 do kinh doanh không đạt kì vọng, còn Nissan không công bố kết quả bán hàng. Đứng đầu về doanh số bán tải tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm tiếp tục gọi tên Ford Ranger. Kể từ đầu năm đến nay, mẫu xe này đã bán được 11.766 chiếc, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước và gần gấp 3 lần so với các mẫu xe khác cộng lại. - Mitsubishi Việt Nam đạt doanh số bán hàng kỷ lục trong tháng 9/2024 Tháng 9/2024, Mitsubishi Motors Việt Nam công bố doanh số kỷ lục với 5.385 xe bán ra, một cột mốc đáng nhớ trong hành trình 30 năm của hãng tại dải đất hình chữ S. Mitsubishi Motors vẫn có hai mẫu xe góp mặt trong top 10 xe bán chạy nhất của tháng là Xforce và Xpander. Cụ thể, Mitsubishi Xforce tiếp tục đứng đầu phân khúc xe gầm cao hạng B với doanh số đạt 1.821 xe. Sau 7 tháng có mặt trên thị trường, Mitsubishi Xforce cho thấy sự đón nhận tích cực của người dùng trong nước khi duy trì sức hút ổn định qua các tháng với doanh số liên tục dẫn đầu. Tính đến hết tháng 9, doanh số lũy kế của Xforce trong năm 2024 đã đạt 9.963 xe, giúp mẫu xe này đứng trong top các xe bán chạy nhất phân khúc, chỉ xếp sau Ford Ranger và Mitsubishi Xpander. Với đà tăng trưởng ấn tượng này, nhiều khả năng Xforce sẽ trở thành "ngôi vương" phân khúc CUV cỡ B trong năm nay. Xpander cũng trở lại ngôi vương với 2.688 xe được bàn giao đến tay khách hàng. Tính từ đầu năm 2024 đến hết tháng 9/2024, doanh số lũy kế của Xpander là 12.956 xe, dẫn đầu toàn thị trường. Tháng 6 vừa qua, Xpander cũng chính thức đạt cột mốc 100.000 xe lăn bánh tại Việt Nam. Với thị phần đạt 18,1%, Mitsubishi đã vươn lên vị trí thứ hai toàn thị trường, chỉ đứng sau Hyundai. Tổng doanh số bán lẻ tích lũy của Mitsubishi tại Việt Nam tính đến tháng 8/2024 đã đạt 254.968 xe, trong khi sản lượng lắp ráp tích lũy của hãng là 74.128 xe. - Bán tải Mazda BT-50 2025 ra mắt phiên bản nâng cấp Mazda BT-50 2025 đã chính thức được trình làng với những thay đổi đáng kể về thiết kế, công nghệ và tính năng an toàn. Cụm lưới tản nhiệt được làm mới, logo Mazda kích thước lớn, đèn pha dạng LED, cản trước được làm lại. Đặc biệt theo như Mazda, khí động học của xe được tối ưu giúp cải thiện mức tiêu hao nhiên liệu so với thế hệ cũ. Phía sau cũng được làm lại cho cảm giác tương đồng với đầu xe. Đèn LED hậu được cách điệu từ đèn pha chính và nắp thùng có thêm gờ. Bộ mâm cũng được sơn màu đen mờ tăng sự nam tính và nét thể thao cho mẫu xe này. Sức mạnh của BT-50 2025 có các tùy chọn động cơ dầu tăng áp dung tích 1,9L sản sinh công suất 148 mã lực hoặc phiên bản dung tích 3.0 lít mạnh mẽ hơn sản sinh công suất 187 mã lực.