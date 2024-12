Bản tin Xe cộ 22/12: Toyota Alphard thêm bản 4 chỗ ngồi, động cơ PHEV

Chi tiết Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition giá 385 triệu đồng; Hyundai Palisade thế hệ mới ra mắt, thay đổi từ kiểu dáng đến động cơ - Toyota Alphard thêm bản 4 chỗ ngồi, động cơ PHEV Bản nâng cấp của Toyota Alphard có thêm tùy chọn 4 chỗ ngồi, động cơ PHEV nhưng chỉ bán cho khách hàng Nhật Bản. Toyota vừa công bố bản nâng cấp trong năm 2025 cho các dòng MPV cỡ lớn gồm Toyota Alphard và Toyota Vellfire. Cả 2 mẫu xe đều bổ sung hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV), riêng Toyota Alphard có thêm phiên bản Spacious Lounge 4 chỗ ngồi. Toyota Alphard và Toyota Vellfire được giới thiệu thế hệ thứ tư vào tháng 6/2023, gồm biến thể thuần xăng và HEV. Sang năm sau, Alphard và Vellfire có thêm tùy chọn PHEV, kết hợp động cơ xăng 2.5L với hệ thống E-Four tạo ra tổng công suất 302 mã lực. Gói pin chưa rõ dung lượng sẽ cho phép Toyota Alphard PHEV hoạt động thuần điện trên quãng đường tối đa 73 km, công bố theo chu trình WLTC. Khi kết nối với trụ sạc nhanh, bộ pin nạp lại 80% dung lượng trong khoảng 38 phút. Toyota cho biết tùy chọn động cơ PHEV cho phép Toyota Alphard có thể sử dụng hệ thống điều hòa, giải trí trên xe khi đang cắm sạc, bên cạnh tính năng sạc ngược cho các thiết bị điện khác. - Chi tiết Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition giá 385 triệu đồng Suzuki Motor Nhật Bản vừa hé lộ mẫu Swift Sport ZC33S Final Edition mới. Đây là phiên bản đặc biệt nhằm đánh dấu sự kết thúc của Swift thế hệ thứ 3 với nhiều điểm nhấn về ngoại hình. Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition mới được trang trí đặc biệt dựa trên cấu hình bản Swift Sport. Ngoại thất xe ấn tượng bởi dàn mâm hợp kim 17 inch tông màu đen bóng, bọc lốp 195/45 R17 tương phản với kẹp phanh màu đỏ. Đi kèm với nhãn dán mã ZC33S trên trụ nóc sau. Phiên bản Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition đặc biệt này cũng có đủ màu sắc ngoại thất cho khách hàng lựa chọn gồm vàng, xanh lam với nóc đen, đỏ với nóc đen, bạc với nóc đen. và màu trắng với mái màu đen. Suzuki Swift Sport ZC33S Final Edition vẫn giữ nguyên sức mạnh với mã động cơ KC14, xăng 1,4 lít, cho công suất cực đại 140 mã lực (PS) tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 230 Nm tại 2.500 – 3.500 vòng/phút. - Hyundai Palisade thế hệ mới ra mắt, thay đổi từ kiểu dáng đến động cơ Hyundai Palisade mới sẽ được bàn giao đến khách hàng tại Hàn Quốc từ tháng 1/2025, giá bán khởi điểm 33.759 USD. Không lâu sau khi hé lộ những hình ảnh đầu tiên, Hyundai chính thức ra mắt Palisade thế hệ mới tại quê nhà Hàn Quốc. So với đời cũ, Palisade mới thay đổi hoàn toàn từ kiểu dáng đến trang bị động cơ. Hyundai tăng chiều dài Palisade thêm 65 mm chiều dài và 70 mm trục cơ sở, số đo mới của 2 thông số này lần lượt là 5.060 mm và 2.970 mm. Gia tăng kích thước kết hợp cùng kiểu dáng hình hộp giúp không gian bên trong xe được tối ưu hơn đáng kể. Phần đầu và đuôi xe cũng được làm mới với đèn chiếu sáng đặt dọc, các họa tiết bên trong đặt chồng lên nhau. Xe có thêm các viền mạ chrome bao quanh tạo điểm nhấn. Palisade là mẫu SUV đầu tiên của Hyundai được trang bị hệ thống treo điện tử Preview ECS. Hệ thống này sử dụng các cảm biến và hệ thống dẫn đường để dự đoán mặt đường và tình huống giao thông, từ đó điều chỉnh lực giảm chấn cho phù hợp, giúp giảm chuyển động lắc và nghiêng của thân xe, tăng sự thoải mái. Hyundai trang bị cho Palisade động cơ 2.5L với 2 tùy chọn xăng hoặc hybrid. Đối với phiên bản hybrid, công suất tổng đạt được là 329 mã lực, đi kèm là hộp số tự động 6 cấp. Với sự hỗ trợ của bộ pin 1,65 kWh và bình xăng 72 lít, Palisade thế hệ mới có thể di chuyển tối đa quãng đường hơn 1.000 km. - Cận cảnh Hyundai Creta 2025 tại đại lý: Giá từ 594 triệu đồng, nội thất thay đổi hoàn toàn Dòng SUV hạng B Hyundai Creta 2025 là bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng thay đổi từ trong ra ngoài. Trong đó, nội thất chính là điểm nhấn khi xe được cải tiến gần như hoàn toàn so với xe đang bán ở Việt Nam. Phân khúc SUV hạng B vẫn đang được người dùng Việt Nam cực kỳ quan tâm với những dòng xe bán chạy như Hyundai Creta, Mitsubishi Xforce, KIA Seltos… Sự cạnh tranh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi thời gian tới, Hyundai Creta 2025 nâng cấp sẽ về nước. Hyundai Creta 2025 rục rịch ra mắt thị trường Đông Nam Á và dự kiến sẽ mở bán ở Việt Nam trong năm tới. Trong lần nâng cấp này, người dùng dễ dàng nhận ra sự thay đổi không nhỏ của chiếc B-SUV này. Cũng giống như Tucson mới, Creta đã đổi mới phong cách thiết kế nội thất ở bản nâng cấp sắp bán ở Việt Nam. Trong đó, cặp màn hình liền mạch trên bảng táp-lô chính là tâm điểm mang đến cái nhìn mới cho tổng thể nội thất của Hyundai Creta 2025. Vô-lăng xe 4 chấu giữ nguyên, các tiện nghi khác trên Hyundai Creta 2025 như sạc không dây, phanh tay điện tử, kính cửa tự động vẫn là trang bị tiêu chuẩn. Hãng xe Hàn Quốc đã làm mới hệ thống điều khiển điều hòa dạng phím cơ thay cho nút bấm cảm ứng như xe đang bán ở Việt Nam. - Toyota có thể đổi tên xe điện đầu tiên Giới truyền thông Canada cho biết Toyota có thể sẽ đổi tên gọi của bZ4X - mẫu xe thuần điện duy nhất của hãng tại thị trường quốc tế. Vào năm 2022, Toyota trình làng mẫu xe điện đầu tiên mang tên bZ4X. Theo lý giải của hãng, "bZ" là viết tắt của "beyond zero" (vượt qua mức 0) đại diện cho mục tiêu tiến tới không phát thải carbon, còn 4X là kích thước và kiểu dáng thân xe. Nhưng theo Motor Illustrated, hãng xe Nhật Bản đang cân nhắc đổi tên của dòng xe điện này trong tương lai. Thông tin này được Patrick Ryan, Giám đốc khu vực của Toyota Canada tiết lộ với giới truyền thông địa phương. Hiện tại, dòng xe điện Toyota bZ4X đã có phiên bản cho năm 2025. Vì vậy, các chuyên gia của Motor Illustrated dự đoán rằng việc đổi tên dòng xe ít nhất phải chờ tới năm 2026. Đây là thời điểm đánh dấu 3 năm có mặt trên thị trường của bZ4X, phù hợp để hãng ra một bản nâng cấp với tên gọi mới. Không chỉ Toyota, một hãng ô tô Nhật Bản khác là Honda cũng từng được đồn rằng sẽ đổi tên của xe điện e:Ny1 tại Trung Quốc. Theo Autocar, nguyên nhân xuất phát từ việc tên gọi này rất khó phát âm, gây cản trở khả năng tiếp nhận thông tin và mức độ nhận diện của thương hiệu. Trở lại với bZ4X, đây không chỉ mẫu xe điện đầu tiên của Toyota mà còn là mẫu duy nhất được phân phối trên thị trường quốc tế. Trong năm 2024, nhà sản xuất Nhật Bản đã ra mắt thêm một số mẫu xe có tên bZ khác nhưng chỉ bán tại Trung Quốc.