Bản tin Xe cộ 21/9: Doanh số xe điện tại châu Âu sụt giảm mạnh

Hyundai Ioniq 5 sắp được dùng làm taxi không người lái; Honda Dream 2025 sản xuất ở Campuchia ra mắt, giá từ 61 triệu đồng - Doanh số xe điện tại châu Âu sụt giảm mạnh Trong tháng 8/2024, doanh số ô tô tại châu Âu đạt mức thấp nhất trong ba năm vừa qua, trong đó số xe điện bán ra đã giảm 44% so với cùng kỳ tháng trước. Dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) cho thấy, doanh số bán xe điện tại châu Âu (EU) đã giảm tháng thứ tư liên tiếp. ACEA cho biết, trong tháng 8/2024, doanh số bán xe điện đã giảm 43,9% so với cùng kỳ tháng trước. Các thị trường lớn nhất EU là Đức và Pháp cũng ghi nhận mức giảm doanh số lần lượt là 68,8% và 33,1%. Doanh số bán hàng tại ba hãng sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu, bao gồm: Volkswagen, Stellantis và Renault cũng giảm so với cùng kỳ năm trước, lần lượt là 14,8%, 29,5% và 13,9%. Volkswagen cho biết, dự kiến vào tháng 9 xu hướng sụt giảm doanh số có thể tiếp tục xảy ra. Các nhà sản xuất ô tô ngoài Châu Âu cũng chứng kiến doanh số giảm mạnh. Cụ thể, doanh số bán hàng của nhà sản xuất xe điện Mỹ - Tesla giảm 43,2% và với SAIC Motor của Trung Quốc đã giảm 27,5%. - Hyundai Ioniq 5 sắp được dùng làm taxi không người lái Hãng ô tô Hàn Quốc sắp trở thành đối tác cung cấp xe điện Hyundai Ioniq 5 cho đội taxi không người lái của Waymo. Theo nguồn tin từ trang Electronic Times của Hàn Quốc, Waymo (công ty công nghệ xe tự lái có trụ sở tại Mỹ, trực thuộc Google) đang có kế hoạch chọn Hyundai là đối tác cung cấp phương tiện cho đội taxi không người lái của hãng. Đến nay, đại diện Waymo và Hyundai đã nhiều lần gặp mặt để thảo luận việc dùng Hyundai Ioniq 5 để thử nghiệm, phát triển công nghệ tự lái của Waymo, gồm cả việc thay thế đội xe của đối tác cũ là Zeekr bằng Ioniq 5. Trong khi đó, cả Waymo và Zeekr đều khẳng định vẫn duy trì quan hệ đối tác, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục cùng phối hợp phát triển các công nghệ về xe tự lái trong tương lai. Hồi tháng 7, Google (nay là Alphabet) công bố sẽ đầu tư 5 tỷ USD cho Waymo trong vòng một năm cho các hoạt động mở rộng vào lĩnh vực taxi không người lái. Về phía Hyundai, hãng xe Hàn Quốc cho biết có kế hoạch bán ô tô cho nhiều công ty công nghệ xe tự lái và “hiện chưa có thông tin chắc chắn về các đối tác mới". - Nhà máy Audi EV tại Bỉ sẽ về tay hãng xe Trung Quốc? Sản xuất ôtô tại Bỉ sẽ giúp Nio tránh được loạt thuế quan đang bị EU áp dụng từ tháng 7 năm nay. Theo tờ De Tijd, Audi đang gấp rút tìm kiếm chủ nhân mới cho nhà máy xe điện đặt tại Bỉ. Kế hoạch của Audi trước đó cũng cho thấy những chiếc Q8 e-tron cuối cùng sẽ rời khỏi dây chuyền vào cuối năm 2025. Sau đó, gần 3.000 nhân viên sẽ đối mặt với nguy cơ mất việc. Nhiều nguồn tin cho rằng tập đoàn Nio đang có dự định mua lại nhà máy nhằm sản xuất cả mẫu xe thuần điện của hãng cho thị trương châu Âu. Trong vài tuần gần đây, đội khảo sát của Nio đã liên tục đến thăm nhà máy được đặt tại Brussels. Ngày 23/9 sẽ là thời hạn cuối cùng để "sát thủ Tesla" quyết định liệu nên mua lại nhà máy hay không. Nio bắt đầu gia nhập thị trường châu Âu từ năm 2021 với chiếc ES8. Đây cũng là sản phẩm thành công nhất của thương hiệu tại lục địa già. Sau ES8, hãng xe non trẻ này đã liên tục giới thiệu các mẫu xe mới cũng như chiếc ES8 thế hệ tiếp theo nhưng không nhận được nhiều sự quan tâm từ người dùng. - Bộ đôi xe nhập khẩu Mazda 2 và CX-3 được hãng giảm giá 50% phí trước bạ Cùng với chính sách giảm 50% phí trước bạ cho các dòng xe Mazda3, Mazda6, CX-5 và CX-8; trong tháng 9/2024, Mazda Việt Nam cũng đồng thời áp dụng ưu đãi giá tương đương 50% phí trước bạ cho các xe được nhập khẩu từ Thái Lan là Mazda2 và Mazda CX-3. Trong tháng 8/2024 đã có hơn 17.000 xe Mazda đến tay khách hàng, trong đó CX-5 và Mazda3 liên tiếp nằm trong top xe bán chạy nhất toàn thị trường. Tháng 9, Mazda tiếp tục mang đến cơ hội tốt cho khách hàng đang mong muốn sở hữu xe phục nhu cầu di chuyển tăng cao dịp cuối năm. Theo đó, cùng với chính sách giảm 50% phí trước bạ cho xe Mazda3, Mazda6, CX-5 và CX-8; Mazda Việt Nam cũng áp dụng ưu đãi đặc biệt cho các mẫu CBU, cụ thể Mazda2 và CX-3 ưu đãi giá tương đương 50% phí trước bạ, riêng Mazda CX-30 ưu đãi giá 10 triệu đồng. - Honda Dream 2025 sản xuất ở Campuchia ra mắt, giá từ 61 triệu đồng Honda Dream 125 2025 sản xuất tại Campuchia vừa chính thức ra mắt với mức giá quy đổi từ 61 triệu đồng. Honda cùng đối tác liên doanh của mình tại Campuchia là NCX đã tung ra phiên bản cập nhật 2025 dành cho mẫu Dream 125. Phiên bản nâng cấp năm nay của Honda Dream 2025 chủ yếu được thay đổi diện mạo với bộ tem cùng một số chi tiết thiết kế mới, bên cạnh việc cập nhật trang bị, tính năng mới.