Bản tin Xe cộ 21/7: Lexus IS âm thầm ngừng bán tại Việt Nam?

Mới đây, trang web chính thức của Lexus Việt Nam đã không còn xuất hiện mẫu sedan IS trong danh mục sản phẩm. Đây là điều gây bất ngờ khi hiện đây là mẫu xe có giá bán hợp lý hàng đầu của Lexus tại Việt Nam, nhưng khả năng cạnh tranh của xe luôn bị nghi ngờ khi đặt cạnh hàng loạt đối thủ mạnh từ Đức.

Lexus IS bất ngờ bị dừng bán tại Việt Nam và nhường sân chơi cho các đối thủ từ Đức gồm Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series hay Audi A4.

- Lexus IS âm thầm ngừng bán tại Việt Nam?

Trong khi đó, một số tư vấn bán hàng tại đại lý cũng xác nhận mẫu xe này đã không còn được bán tại thị trương Việt Nam, hãng xe Nhật Bản hiện chưa cho biết lý do ngừng bán nhưng nguyên nhân khá dễ hiểu khi doanh số không đạt kỳ vọng cùng giá bán cao và thiết kế khó tiếp cận người dùng trong nước.

Lexus IS ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2021 nhưng không có nhiều cập nhật qua năm tháng như các "anh em" khác, xe chỉ có thêm một phiên bản mới F Sport vào năm 2022 nhưng cũng chưa mang đến nhiều thành công về doanh số. Trước khi bị khai tử, mẫu sedan của Lexus được bán với giá 2,13 - 2,82 tỷ đồng, cao nhất trong phân khúc xe sang hạng C do nhập khẩu nguyên chiếc, khó có khả năng cạnh tranh với Mercedes-Benz C-Class và BMW 3 Series được lắp ráp trong nước với giá rẻ.

- Xe điện GAC Aion sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào ngày 25/7

Hãng xe Trung Quốc sẽ ra mắt ba mẫu xe điện GAC Aion là Y Plus, Es và Hyper HT tại thị trường Việt Nam vào ngày 25/7 tới đây.

Mới đây, công ty TNHH Ô tô Năng lượng mới Harmony Việt Nam, nhà phân phối độc quyền thương hiệu xe điện Trung Quốc GAC Aion đã thông báo sẽ ra mắt ba mẫu xe điện Y Plus, ES và Hyper HT cùng đại lý đạt chuẩn toàn cầu tại TP. HCM vào ngày 25/7.

Trong số này, GAC Aion ES đang là mẫu xe điện đang được quan tâm nhất. Xe có kích thước lần lượt dài và rộng là 4.810 x 1.880 (mm) cùng chiều dài cơ sở vượt trội lên đến 2.750 mm, tức còn lớn hơn những mẫu sedan hạng C như Honda Civic, Kia K3 hay Mazda3 và tiệm cận mẫu sedan hạng D Toyota Camry (4.885 mm).