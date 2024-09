Bản tin Xe cộ 20/9: Pin thể rắn cho ôtô điện chạy được tới 1.000 km của Toyota

Ranger PHEV khỏe hơn cả biến thể Raptor; Honda dự kiến ra mắt mẫu xe điện Activa Electric - Toyota chuẩn bị ra chiếc ô tô đầy công nghệ giá 'vừa túi tiền' Chiếc ô tô Toyota này đủ sức hấp dẫn người tiêu dùng Việt. Hãng xe Nhật vừa giới thiệu chiếc ô tô Highlander mới nhằm kỷ niệm chiếc xe này đã được 25 năm tuổi. Phiên bản này được Toyota khá chau chuốt về mặt ngoại hình nhằm giúp phân định rõ với các dòng Highlander trước đó, đặc biệt có huy hiệu kỷ niệm 25 năm được gắn lên xe. Chiếc ô tô Highlander này được trang bị nhiều tính năng như dàn âm thanh JBL, điều hòa không khí ba vùng và màn hình hiển thị trung tâm 12,3 inch, công nghệ an toàn tiên tiến nhất. Bánh xe của chiếc ô tô này là 20 inch, và màu sơn xe chỉ có màu xám và trắng. Hãng xe Nhật chỉ sản xuất đúng 2.500 chiếc ô tô Toyota Highlander phiên bản kỷ niệm 25 năm. Toyota cũng đưa mức giá khá rẻ cho phiên bản đặc biệt là 39.520 đô la Mỹ, tương đương 975 triệu đồng. - Xe côn tay 400 phân khối, phanh ABS 2 kênh, giá nhỉnh hơn Yamaha Exciter Triumph Speed T4 400 2025 vừa trình làng tại thị trường Ấn Độ với giá chỉ 217.000 Rupee (tương đương 59,73 triệu đồng). Tại thị trường Ấn Độ, Triumph Speed T4 400 2025 là mẫu xe thay thế cho Triumph Speed 400. Xe có ba tùy chọn màu sắc gồm Metallic White, Phantom Black và Cocktail Red Wine cùng mức giá 217.000 Rupee (tương đương 59,73 triệu đồng), cạnh tranh với KTM Duke 390, Honda CB350 RS… Điểm nổi bật của Triumph Speed T4 400 2025 chính là sự cập nhật về thiết kế đồ họa so với mẫu Speed 400 trước đó, mang đến diện mạo mới mẻ. Về động cơ, Triumph Speed T4 400 2025 được trang bị động cơ 'TR' 4 van, DOHC, xi lanh đơn với dung tích 398,15cc, làm mát bằng chất lỏng và hệ thống phun xăng điện tử Boschtương tự như Speed 400. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 31 mã lực tại 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 36 Nm tại 5.000 vòng/phút. - Ranger PHEV khỏe hơn cả biến thể Raptor Động cơ Ranger PHEV có mô-men xoắn cao hàng đầu dải sản phẩm Ranger hiện tại. Theo Motor1, Ford Ranger biến thể plug-in hybrid (PHEV) vừa chính thức trình làng khách hàng châu Âu tại triển lãm IAA Transportation 2024 đang diễn ra ở Đức. Ranger Stormtrak sẽ là phiên bản đầu tiên có tùy chọn động cơ này, trước khi các phiên bản XLT và Wildtrak cũng được trang bị. Ba phiên bản Ranger PHEV nói trên sẽ dùng chung động cơ xăng EcoBoost tăng áp dung tích 2.3L và hộp số tự động 10 cấp. Một motor điện 75 kW cũng được trang bị, kết hợp cùng bộ pin lithium-ion dung lượng 11,8 kWh. Công suất đầu ra tổng thể của Ranger PHEV đạt 275 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Với gần 700 Nm mô-men xoắn, sức kéo của động cơ trang bị trên Ranger PHEV là lớn hàng đầu trong dòng Ranger hiện tại. Ranger Raptor ở châu Âu có mô-men xoắn cực đại 491 Nm. Thông số này trên Ranger Raptor tiêu chuẩn ở Mỹ là 583 Nm. - Pin thể rắn cho ôtô điện chạy được tới 1.000 km của Toyota Kế hoạch sản xuất pin thể rắn dành cho xe điện của Toyota đã chính thức được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản phê duyệt, nó như một phần trong kế hoạch của quốc gia Đông Á Trong thông báo mới nhất, Toyota cho biết họ đã được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) cấp chứng nhận cho phép sản xuất hàng loạt pin thể rắn Toyota thế hệ mới, có nhiều ưu điểm vượt trội. Chứng nhận này cho phép Toyota sản xuất pin thể rắn tại những công ty con là Prime Planet Energy Solution và Primeearth EV Energy. Theo Toyota, loại pin thể rắn đem lại lợi ích rất đáng kể cho người dùng khi thời gian sạc từ khi cạn sạch đến lúc đầy 100% pin chỉ mất khoảng 10 phút, tức là lâu hơn một chút so với thao tác đổ xăng/dầu truyền thống, nhưng nhanh hơn rất nhiều các loại pin li-ion và LFP (dùng chất điện phân dạng lỏng) hiện nay. Tầm di chuyển, tính theo WLTP, cũng sẽ đạt được ít nhất là 1.000 km. - Honda dự kiến ra mắt mẫu xe điện Activa Electric Theo thông tin mới nhất từ nhiều nguồn, Honda đang chuẩn bị phát triển mẫu xe điện mới, dựa trên dòng xe tay ga bán chạy nhất tại Ấn Độ – Honda Activa. Mẫu xe điện này, dự kiến sẽ mang tên Honda Activa Electric, hứa hẹn trở thành một sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc xe điện đô thị. Honda Activa Electric được định vị là mẫu xe điện hiện đại, dẫn đầu trong phân khúc. Dựa trên thông tin ban đầu, chiếc xe này sẽ có thiết kế nhỏ gọn, phù hợp với việc di chuyển trong các khu đô thị đông đúc. Ngoài tính tiện dụng, Activa Electric còn được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm cụm đồng hồ cảm ứng, khả năng kết nối điện thoại thông minh và các tính năng hiện đại khác nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng. Hiện tại, Honda vẫn chưa công bố thông số kỹ thuật chính thức về sức mạnh của mẫu xe này. Tuy nhiên, nhiều khả năng, Activa Electric sẽ được trang bị pin có thể tháo rời, cho phép người dùng dễ dàng thay thế pin tại các trạm sạc.