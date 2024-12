Bản tin Xe cộ 20/12: Kia K4 2025 chốt giá từ 523 triệu đồng, cạnh tranh cùng Hyundai Elantra

Mini Countryman thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam, giá dự kiến khoảng 2,2 tỷ; Proton X50 của Malaysia đã xuất khẩu sang Việt Nam - Honda chính thức mở bán ‘vua xe ga’ 125cc mới giá 65 triệu đồng: Thiết kế 'ăn đứt' SH Mode và Vision ‘Tân binh’ xe tay ga 125cc hoàn toàn mới của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá 65 triệu đồng, xe sở hữu thiết kế và trang bị ngang cơ SH Mode. Mới đây, Honda Giorno+ 125 thế hệ mới đã chính thức ra mắt tại thị trường Campuchia. Đến nay, mẫu xe tay ga này đã có mặt tại đại lý và được mở bán với mức giá 2.850 USD (khoảng 65 triệu đồng). Khách hàng có sẵn 3 lựa chọn màu thân xe mới gồm Classic Orange (Cam), Legendary Grey (Xám) và Stylish White (Trắng). So với Honda Giorno+ 125 tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, Giorno+ 125 sở hữu trang bị hiện đại hơn với công nghệ chống bó cứng phanh (ABS) ở bánh trước. Về vận hành, Honda Giorno+ 125 2025 được trang bị động cơ eSP+ 4 thì, xi-lanh đơn, 4 van, OHC, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 124,77cc. Khối động cơ này tạo ra công suất tối đa 10,73 mã lực tại 8.500 vòng/phút kết hợp cùng hộp số dạng vô cấp CVT. - Kia K4 2025 chốt giá từ 523 triệu đồng, cạnh tranh cùng Hyundai Elantra Kia K4 2025 vừa được công bố giá bán ở thị trường Mỹ. Sedan hạng C này thay thế Kia Forte. Kia K4 phiên bản mới đã được ra mắt công chúng tại Triển lãm ô tô New York vào tháng 3 và hiện chính thức được bán tại thị trường Mỹ. Thiết kế của Kia K4 mang nhiều nét quen thuộc vì nó chia sẻ phần lớn chi tiết với Hyundai Elantra. Với giá khởi điểm 21.990 USD (tương đương 522,89 triệu đồng), Kia K4 2025 đắt hơn khoảng 2.000 USD (47,56 triệu đồng) so với Kia Forte phiên bản 2024. Tuy nhiên, người mua sẽ nhận được nhiều tính năng vượt trội hơn với mức giá này. Phiên bản cơ sở Kia K4 LX đi kèm màn hình giải trí kích thước 12,3 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe còn tích hợp các tính năng như hệ thống Kiểm soát hành trình thông minh với chế độ Dừng & Đi, Chìa khóa thông minh, cùng với Khởi động bằng nút bấm. Xe cũng sở hữu các hệ thống hỗ trợ người lái hiện đại, bao gồm Hỗ trợ giữ làn đường và chức năng theo làn. Khi nâng cấp lên các phiên bản LXS, EX, và GT-Line, người dùng sẽ được trải nghiệm thêm nhiều tính năng tiện ích hiện đại. Đặc biệt, phiên bản GT-Line Turbo cao cấp nhất có giá bán 28.090 USD (667,94 triệu đồng), được trang bị động cơ tăng áp 1.6L mạnh mẽ, sản sinh công suất 190 mã lực, vượt trội so với động cơ bốn xi-lanh 2.0L tiêu chuẩn với công suất 147 mã lực. - Proton X50 của Malaysia đã xuất khẩu sang Việt Nam CEO của Geely Auto đã tiết lộ thông tin này trong bài thuyết trình tại buổi ra mắt Protin eMas7 tại Malaysia. Paultan đưa tin, ông Jerry Gan, CEO Geely Auto đã tiết lộ 200 xe Proton X50 có tay lái bên trái (LHD) đầu tiên đã được xuất khẩu sang Việt Nam. Không có thông tin chi tiết nào được tiết lộ, cũng không có thông tin nào đề cập đến bất kỳ nhà phân phối nào ở Việt Nam. Hiện, các thị trường LHD của Proton bao gồm Ai Cập, Iraq và Jordan nhưng chỉ có mẫu xe Saga. X50 là mẫu xe không phải do Proton phát triển mà là sản phẩm đổi tên gọi để bán dưới thương hiệu Proton. Thực tế, mẫu xe nguyên gốc của Proton X50 có tên gọi Geely Binyue, hay tại Phillippines là Geely Coolray. Geely hiện giữ 49,9% cổ phần ở Proton. Vậy nên hiện chưa rõ khi về Việt Nam, X50 sẽ được bán dưới thương hiệu Proton hay Geely. Bởi trước đó vào tháng 9, một công ty của Việt Nam là Tasco đã ký kết hợp đồng liên doanh với Geely Auto. Tasco sẽ liên doanh với Geely sản xuất lắp ráp ô tô tại Việt Nam. Song song với đó, Tasco Auto, đơn vị thành viên của Tasco cũng chính thức phân phối thương hiệu xe ô tô Geely Auto. - Mini Countryman thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam, giá dự kiến khoảng 2,2 tỷ Thaco vừa giới thiệu mẫu xe Mini Countryman thế hệ mới tại thị trường Việt Nam, với hai phiên bản C và S ALL4 nhưng chưa công bố giá bán, dự kiến sẽ rơi vào khoảng 2,2 tỷ. Mini Countryman mới có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4.444 x 1.843 x 1.665 (mm). Thông số này dài hơn 14 cm và cao hơn 10 cm so với bản tiền nhiệm. Khoảng sáng gầm xe là 202 mm. Ngoại hình của Mini Countryman khá mới mẻ với phần cản trước được thiết kế lại, cụm lưới tản nhiệt hình bát giác cỡ lớn với hai hốc gió khá góc cạnh ở phía dưới. Cụm đèn pha LED hình thang có viền LED nổi bật hơn. Tay nắm cửa được thiết kế lại tinh gọn theo dạng ẩn vào thân xe. Cột C nối với phần mui xe một cách liền mạch và đồng nhất với màu đen piano. Cản sau nổi bật với logo Mini cùng tên xe Countryman. Đèn hậu LED hình thang thon và dài hơn so với bản tiền nhiệm, những góc cạnh của đèn được bo tròn ôm theo phần đuôi xe. Về vận hành, Mini Countryman C được trang bị động cơ tăng áp 3 xi-lanh có dung tích 1,5 lít, sản sinh ra công suất 154 mã lực và mô-men xoắn cực đại 230 Nm, dẫn động cầu trước. Bản S All4 sử dụng động cơ tăng áp 4 xi-lanh có dung tích 2 lít, sản sinh ra công suất 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm, dẫn động hai cầu toàn thời gian. Theo thông tin từ nhà sản xuất, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của Mini Countryman C đạt 6,94 lít/100 km và Mini Countryman S All4 đạt 8,6 lít/100 km. Giá xe Mini Countryman vẫn chưa được tiết lộ nhưng phiên bản trước đây có giá bán dao động từ 2,199-2,529 tỷ đồng. - Tận thấy SUV 7 chỗ Toyota Hilux Champ mới chỉ 630 triệu đồng Dự kiến, mẫu SUV 7 chỗ Toyota Hilux Champ 2025 sẽ được bán ra từ năm sau với giá khởi điểm khoảng 400 triệu Rupiah (khoảng 630 triệu đồng). Toyota Hilux Champ 2025 mới là mẫu xe bán tải thương mại đã lần đầu tiên trình làng tại thị trường Thái Lan vào năm 2023. Ra đời từ Toyota Hilux quen thuộc, mẫu xe này được định vị thấp hơn như lựa chọn rẻ hơn và đơn giản hơn. Tại thị trường Indonesia, mẫu xe SUV Toyota Hilux Champ được gọi bằng cái tên riêng là Hilux Rangga. Theo ông Anton Jimmi Suwandy, giám đốc marketing của Toyota Indonesia, mẫu SUV này được ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân. Công ty chịu trách nhiệm biến Toyota Hilux Rangga thành SUV 7 chỗ là New Armada, đặt trụ sở tại Indonesia. Đây cũng là công ty chuyên sản xuất thân vỏ cho xe buýt. Bên ngoài, mẫu xe này được thiết kế theo phong cách vuông vức và góc cạnh với những chi tiết dập nổi. Chưa hết, xe còn được trang bị ghế bọc da phối 2 màu, có tính năng ngả về phía sau. Nằm bên dưới nắp ca-pô của mẫu SUV 7 chỗ này là 2 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 137 mã lực. Thứ hai là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, cho công suất tối đa 148 mã lực.