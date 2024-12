Bản tin Xe cộ 2/12: Siêu xe Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên có mặt tại Mỹ

Mercedes GLC EV tiếp tục lộ diện, dự kiến trình làng vào năm 2026; Xế cổ Porsche 911 993 Turbo đẹp nhất được phục chế - Xế cổ Porsche 911 993 Turbo đẹp nhất được phục chế Porsche đã hợp tác với thương hiệu thời trang Aimé Leon Dore có trụ sở tại New York để ra mắt một trong những chiếc 911 Turbo thế hệ 993 đẹp nhất từng được phục chế. Mẫu xe độc đáo này đánh dấu lần hợp tác thứ năm giữa Porsche và Aimé Leon Dore như một phần của dự án đang diễn ra nhằm thổi luồng sinh khí mới vào những mẫu xe Porsche cổ điển với một chút phong cách thời trang ấn tượng. Khi chế tạo chiếc 993 Turbo cực kỳ đặc biệt này, Porsche đã sử dụng một số yếu tố từ Turbo S bao gồm cả cánh gió sau lớn hơn. Xe cũng được trang bị bộ chia gió trước từ Turbo S cũng như hệ thống ống xả có thiết kế ấn tượng hơn, màu sơn Mulberry Green đặc biệt bắt mắt rất hợp với 993. Bộ mâm xe 18 inch cùng màu thân xe tạo diện mạo đồng nhất cho chiếc xe thể thao Đức. Để hoàn thiện ngoại thất, Porsche đã thêm các chi tiết vàng tinh tế bao gồm decal trang trí cửa, viền mâm xe và bộ cùm phanh cho xe. - Mercedes GLC EV tiếp tục lộ diện, dự kiến trình làng vào năm 2026 Mới đây, những hình ảnh của chiếc SUV điện Mercedes GLC EV tiếp tục lộ diện khi đang chạy thử trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo, nhưng một số chi tiết thiết kế đã dần được hé lộ. Những nhiếp ảnh gia của trang Carscoops đã bắt gặp nguyên mẫu Mercedes GLC EV đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Dự kiến mẫu SUV điện này sẽ ra mắt vào năm 2026, hứa hẹn mang lại nhiều đột phá về thiết kế và công nghệ. Mercedes GLC EV xuất hiện với lớp ngụy trang kín đáo, nhưng một số chi tiết thiết kế đã dần được hé lộ. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt kín đặc trưng trên dòng xe điện, được bao quanh bởi hệ thống đèn pha tạm thời. Phía dưới sẽ là hốc gió lớn, trong khi nắp ca-pô tinh gọn nhưng được che chắn kỹ lưỡng. Hai bên thân xe, GLC EV gây ấn tượng với những vòm bánh xe rộng, được bổ sung viền nhựa bảo vệ. Tay nắm cửa dạng ẩn giúp tăng tính khí động học, trong khi cửa kính hai bên cũng mang hơi hướng của những dòng EQE và EQS SUV. Tuy nhiên, mẫu SUV điện này lại sở hữu thiết kế kính trước truyền thống hơn, tạo cảm giác quen thuộc và thực dụng. Phần đuôi của Mercedes GLC EV được định hình với những đường nét cơ bắp, cụm đèn hậu mang đồ họa hình tròn được lấy cảm hứng từ logo ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mercedes. Ngoài ra, xe còn có cánh gió tối giản cùng cản sau đơn giản. - Siêu xe Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên có mặt tại Mỹ Chiếc Aston Martin Valkyrie Spider thuộc sở hữu của một nhà sưu tập nổi tiếng sống ở bang Utah (Mỹ) với mức giá hơn 4 triệu USD. Ra mắt vào tháng 8/2021, Aston Martin Valkyrie Spider là biến thể mui trần của chiếc Valkyrie. Chiếc xe được thừa hưởng những công nghệ từ các mẫu xe đua F1 của đội đua Red Bull Racing. Những chiếc Aston Martin Valkyrie Spider đầu tiên được bàn giao kể từ đầu năm 2024. Sau gần 11 tháng, khách hàng đầu tiên tại Mỹ đã được cầm lái siêu xe này. So với những màu sắc nổi bật mà chủ nhân của những chiếc Valkyrie khác đã lựa chọn, chiếc Valkyrie Spider này mang tông màu đen Jet Black, đi kèm những chi tiết trang trí tương phản màu vàng. Do thiết kế mui trần, Valkyrie Spider được trang bị cơ cấu mở cửa nhị diện cánh bướm thay thế cho cơ cấu cánh chim gullwing trên biến thể coupe. - Porsche 911 GT3 hơn 16 tỷ 'làm dâu' nhà Nữ đại gia Hà Nội Người chọn mua Porsche 911 GT3 màu xanh dương này chắc chắn rất có gu chơi xe, mà còn là 1 khách hàng nữ thì nhất định rất đam mê tốc độ. Mới đây, thông tin về việc chiếc xe đua đường phố Porsche 911 GT3 mới tinh tại Hà Nội gây xôn xao cộng đồng mê xe. Đây là chiếc 911 GT3 "hàng tồn" tại thị trường Việt Nam đã tìm thấy chủ nhân, theo tìm hiểu vị khách này là 1 nữ đại gia đến từ Hà Nội. Chiếc Porsche 911 GT3 của nữ đại gia Hà Nội này có màu xanh dương và được chọn đầy đủ đồ chơi, xe đã tìm khách hơn 2 năm, nhưng nay mới có người đầu tiên mua về. Như vậy, đây đã là chiếc xe đua đường phố Porsche 911 GT3 thứ 2 về "làm dâu" ở Hà Nội. Porsche 911 GT3 992 có hốc gió trung tâm khá rộng trên đầu xe, trong khi đó, khe gió ở hai bên cản trước lại được thiết kế thanh mảnh. Tiếp đến là nắp ca-pô bằng sợi carbon nhằm giảm trọng lượng, đi kèm 2 khe gió. Tương tự như vậy, phần nóc của Porsche 911 GT3 thế hệ mới cũng được làm bằng sợi carbon bền, nhẹ. Bên sườn, Porsche 911 GT3 được trang bị cánh lướt gió rộng hơn 911 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sự khác biệt lớn nhất phải nằm ở phần đuôi xe phía sau với cánh gió và bộ khuếch tán cỡ lớn. Những chi tiết này giúp xe tạo ra lực ép xuống mặt đường tăng 50% so với Porsche 911 thông thường. - Nhu cầu tăng vọt, đối tác chốt mua thêm 1.000 xe ô tô điện Trung Quốc của Ô tô TMT Với việc bán được 1.000 ô tô điện Wuling cho đối tác Let's Go An Bình, Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã cổ phiếu TMT) đã gần như hoàn thành kế hoạch sản lượng năm nay. Công ty Cổ phần Let’s Go An Bình vừa ký hợp đồng mua 1.000 ô tô điện Wuling (gồm 600 xe Wuling Mini EV và 400 xe Wuling Bingo) từ Công ty Cổ phần Ô tô TMT (mã cổ phiếu TMT - sàn HoSE) vào ngày 24/11. Đây là hợp đồng mua bán xe ô tô điện Wuling lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Ô tô TMT hiện là đơn vị độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối mẫu xe điện Wuling MiniEV tại thị trường Việt Nam. Tại buổi Lễ Ký kết, ông Trần Lưu Văn - Tổng Giám đốc Let’s Go An Bình cho biết, mô hình kinh doanh dịch vụ taxi điện mini giá rẻ được khách hàng tích cực đón nhận nhờ chi phí sử dụng thấp. Với giá cước 8.000 đồng/km, chưa bằng một nửa giá cước taxi phổ biến hiện nay, có rất nhiều khách hàng đã lựa chọn Let’s Go Taxi để di chuyển hàng ngày. Thậm chí, số lượng khách đặt xe hàng ngày đang vượt khả năng cung cấp. Điều này đã mang đến thành công ban đầu cho doanh nghiệp. Hiện tại, Let’s Go An Bình đang tích cực mở rộng địa bàn khai thác, không chỉ dừng lại ở địa phương ban đầu là Phú Yên mà còn tiến sang các tỉnh thành khác như Bình Định, Gia Lai, và Đắk Lắk.