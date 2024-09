Bản tin Xe cộ 19/9: Thị trường ô tô Việt ‘đón sóng’ phục hồi

Chi tiết siêu xe điện Lotus Theory 1 Concept mạnh 1.000 mã lực; Hyundai Santa Fe "lột xác" với phiên bản mới, giá bán từ hơn 1 tỷ đồng - Hyundai Santa Fe "lột xác" với phiên bản mới, giá bán từ hơn 1 tỷ đồng Mẫu SUV Santa Fe thế hệ hoàn toàn mới vừa ra mắt tại Việt Nam với 5 phiên bản khác nhau và giá bán lẻ khuyến nghị từ 1.069 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT). Theo đó, Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công đã chính thức giới thiệu Santa Fe thế hệ thứ 5 sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Santa Fe thế hệ mới mang phong cách thiết kế ngoại thất boxy khối hộp đậm chất SUV cổ điển, với cụm đèn chiếu sáng và nắp capo đẩy lên cao, tạo nên tổng thể khoẻ khoắn và thể thao. Santa Fe thế hệ 5 được trang bị thế hệ động cơ Smartstream hoàn toàn mới của Hyundai với động cơ xăng Smartstream Theta III 2.5L (mã hiệu G4KN) sử dụng công nghệ phun xăng kép trực tiếp GDI cho công suất tối đa 194 mã lực tại 6.100 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 246Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ xăng Turbo 2.5L (mã hiệu G4KP) với công nghệ phun xăng kép trực tiếp GDI kết hợp cùng tăng áp cho công suất tối đa 281 mã lực tại 5.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 422Nm tại 1.700 - 4.000 vòng/phút. Đi kèm với động cơ này là hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT) hoàn toàn mới. - Mercedes rút khỏi Denza, BYD nắm toàn quyền sở hữu Sau hơn một thập kỷ hợp tác, Mercedes-Benz chính thức rút khỏi liên doanh với BYD tại thương hiệu xe điện Denza. Với việc mua lại 10% cổ phần cuối cùng của Mercedes-Benz, BYD trở thành chủ sở hữu duy nhất, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho Denza. Được thành lập vào năm 2011 với sự tham gia của cả Mercedes-Benz và BYD, Denza ban đầu được kỳ vọng là sự kết hợp mạnh mẽ giữa hai "ông lớn" trong ngành công nghiệp ô tô. Tuy nhiên, các mẫu xe đầu tiên như Denza 400 và 500 dù có nền tảng công nghệ từ Mercedes và BYD nhưng không gặt hái được thành công như mong đợi. Đến năm 2019, các mẫu xe này bị ngừng sản xuất, đánh dấu một giai đoạn khó khăn cho liên doanh. Bước ngoặt đến vào năm 2021 khi BYD tăng tỷ lệ sở hữu lên 90%, đẩy Mercedes vào vị trí cổ đông thụ động. - Thị trường ô tô Việt ‘đón sóng’ phục hồi Theo báo cáo doanh số bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 8 vừa qua đạt 25.196 xe, giảm 13% so với tháng 7/2024 nhưng lại tăng 12% so với tháng 8/2023. Điều này cho thấy mặc dù doanh số giảm nhưng thị trường ô tô Việt vẫn có dấu hiệu khởi sắc, đặc biệt khi chính sách hỗ trợ của Chính phủ hỗ trợ phí trước bạ đã có hiệu lực trong 3 tháng cuối năm 2024. Căn cứ theo số liệu thống kê của các đơn vị như Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 8 vừa qua, cơ bản doanh số bán hàng thị trường ô tô Việt Nam sụt giảm. Nhưng đáng chú ý là điều này đã được dự báo trước vì “đến hẹn lại lên”, vào tháng Ngâu người dân Việt thường kiêng những tài sản lớn. Bên cạnh đó là thông tin giảm lệ phí trước bạ cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý khách hàng muốn chờ đợi lấy xe. Theo báo cáo doanh số bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 25.196 xe, giảm 13% so với tháng 7/2024 tăng 12% so với tháng 8/2023. Trong doanh số bán hàng của toàn thị trường bao gồm xe 19.129 du lịch; 5.901 xe thương mại và 166 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 16%; xe thương mại tăng 1%, xe chuyên dụng giảm 23% so với tháng trước. Xét trên tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 8/2024 tăng 2% so với 2023. Xe ô tô du lịch tăng 2%; xe thương mại tăng 4% và xe chuyên dụng tăng 1% so với năm 2023. - Chi tiết siêu xe điện Lotus Theory 1 Concept mạnh 1.000 mã lực Mẫu concept thuần điện Lotus Theory 1 được lấy cảm hứng từ huyền thoại Lotus Esprit với khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h dưới 2,5 giây. Sau khi chuyển mình với dải sản phẩm thuần điện bao gồm Emeya, Eletre và Evija, Lotus tiếp tục giới thiệu mẫu xe thuần điện Theory 1 Concept. Nguồn cảm hứng của mẫu concept này đến từ chiếc Lotus 49 Formula 1, tuy nhiên tổng quan dễ dàng nhận ra chiếc xe chia sẻ thiết kế với Lotus Esprit, mẫu xe thể thao từng xuất hiện trong loạt bom tấn James Bond 007. Lotus Theory 1 Concept sở hữu phần khung xe được làm từ Cellulose composite và Polycarbonate giúp khối lượng dưới 1.600 kg, đồng thời sở hữu cơ cấu cửa nhị diện từ chiếc McLaren F1. Lotus Theory 1 Concept được trang bị 2 động cơ điện cùng bộ pin 70 kWh, mang đến cấu hình dẫn động 4 bánh toàn thời gian với sức mạnh tối đa 1.000 mã lực. Cơ cấu này cho phép Theory 1 Concept có khả năng tăng tốc 0-100 km/h dưới 2,5 giây và vận tốc tối đa 320 km/h, cùng quãng đường tối đa 402 km cho một chu kỳ sạc. - Yamaha ra mắt ‘vua côn tay' 155cc có ABS 2 kênh xịn hơn Exciter và Honda Winner X, giá 54 triệu đồng Thương hiệu xe máy nổi tiếng Yamaha của Nhật Bản vừa trình làng phiên bản cập nhật cho mẫu mô tô R15M tại thị trường Ấn Độ. Xe được bổ sung tùy chọn màu mới với đồ họa sợi carbon, đồng thời cập nhật một số tính năng mới. Trong khi tùy chọn màu sơn Metallic Grey tiếp tục được bán với giá niêm yết là 1,98 lakh Rs (khoảng 54 triệu đồng), thì phối màu Icon Performance mới ra mắt đi kèm đồ họa sợi carbon có giá bán 2,08 lakh Rs (khoảng 57 triệu đồng). Yamaha R15M phiên bản sợi carbon được chế tác bằng kỹ thuật nhúng nước, cho phép thêm kết cấu tinh xảo vào các bộ phận chính của xe, như ốp đầu xe, ốp hông và chắn bùn sau, mang đến cho mẫu mô tô này vẻ ngoài năng động và cao cấp hơn. Ngoài những cải tiến này, Yamaha R15M còn có chắn bùn trước màu đen, đồ họa mới trên ốp đầu xe và bình xăng. Về mặt sức mạnh, Yamaha R15M mới vẫn tiếp tục được trang bị động cơ dung tích 155 cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất tối đa 18,4 mã lực và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số 6 cấp mượt mà, có chức năng sang số nhanh. - Ra mắt Toyota GR Yaris phiên bản đặc biệt Toyota vừa qua giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của chiếc GR Yaris kỷ niệm 51 năm kể từ chiến thắng đầu tiên của mẫu xe này tại Giải vô địch đua xe thế giới. Toyota TGR Italy Limited Edition trở nên khác biệt với những đường vạch trang trí màu đỏ trên thân xe màu trắng. Thiết kế này giúp chiếc xe có diện mạo như một chiếc xe đua. Toyota GR Yaris phiên bản đặc biệt kỷ niệm 51 năm chiến thắng đầu tiên tại Giải vô địch đua xe thế giới. Màu sơn được lấy cảm hứng từ chiếc Corolla 1600 Coupe cổ điển đã mang về chiến thắng WRC đầu tiên cho Toyota tại Cuộc đua Press On Regardless Rally năm 1973 tại Michigan (Mỹ). Khoang nội thất của xe cũng được trang bị logo tương tự và bảng tên này cũng đồng thời sẽ được đánh số thứ tự sản xuất của từng chiếc xe. Chiếc hatchback này được trang bị bộ mâm 18 inch và hoàn thiện bằng màu vàng Heritage Gold, bọc trong lốp thể thao Pirelli P Zero Trofeo R.