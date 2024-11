Bản tin Xe cộ 18/11: Lexus LX 700h 2025 - SUV hybrid cao cấp chính thức 'trình làng'

Porsche ra mắt Taycan GTS 2025 điện công suất 690 mã lực; Sắp có biến động lớn với 2 thương hiệu xe Trung Quốc? - Lexus LX 700h 2025 - SUV hybrid cao cấp chính thức 'trình làng' Mẫu SUV hạng sang Lexus LX 700h 2025 chính thức được giới thiệu tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến mới của dòng xe hybrid thương hiệu Nhật Bản. Với giá bán khởi điểm quy đổi khoảng 4,37 tỷ VNĐ, LX 700h hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng quan tâm tại thị trường Trung Quốc. Lexus LX 700h 2025 được phân phối với bốn phiên bản, trong đó giá dao động từ 1,25 đến 1,55 triệu Nhân dân tệ (tương đương 4,37 - 5,42 tỷ VNĐ). Đây là mẫu xe kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và thiết kế sang trọng, đặc biệt phù hợp cho cả nhu cầu đường phố lẫn off-road. Về ngoại hình, LX 700h giữ thiết kế tinh tế đặc trưng của dòng LX, chỉ khác biệt ở logo "700h" nổi bật gắn trên cửa sau. Đáng chú ý, phiên bản Overtrail được Lexus phát triển riêng cho khả năng off-road, lấy cảm hứng từ các mẫu GX và NX. Lexus LX 700h sử dụng động cơ V6 3.4L tăng áp kép, kết hợp cùng mô-tơ điện tích hợp ly hợp giữa động cơ và hộp số tự động 10 cấp. Hệ truyền động hybrid này tạo ra tổng công suất 463 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm, mang lại hiệu suất ấn tượng cả trên đường phố và địa hình. Bên cạnh đó, các tính năng hỗ trợ như hệ thống kiểm soát độ cao chủ động (Active Height Control) và kiểm soát lực kéo chủ động (Active Traction Control) tiếp tục nâng tầm khả năng off-road của mẫu SUV này. - Sắp có biến động lớn với 2 thương hiệu xe Trung Quốc? Tập đoàn Geely được cho là đang lên kế hoạch tái cơ cấu thông qua việc sáp nhập 2 thương hiệu Lynk & Co và Zeekr nhằm tập trung nguồn lực cho xe năng lượng mới. Chuyên trang Car News China dẫn nguồn tin từ Economic Daily cho hay tập đoàn Geely của Trung Quốc nhiều khả năng đang lên kế hoạch tái cơ cấu bằng cách sáp nhập 2 thương hiệu Lynk & Co và Zeekr, nhắm đến tập trung vào thị trường xe năng lượng mới (NEV). Zeekr sẽ là cái tên nắm giữ cổ phần kiểm soát tại Lynk & Co. Thông báo chính thức dự kiến sớm được công bố. Cả Zeekr lẫn Lynk & Co đều là những thương hiệu ôtô thuộc tập đoàn Geely của Trung Quốc. Lynk & Co có xuất phát điểm là một hãng xe thuần xăng nhưng vừa ra mắt mẫu xe điện đầu tiên Z20 (có tên Lynk & Co 02 tại châu Âu), còn Zeekr là thương hiệu xe điện định vị trong phân khúc cao cấp. - Ngắm Harley-Davidson Sportster S 2024 vừa ra mắt tại Việt Nam, giá từ 639 triệu đồng Harley-Davidson Sportster S 2024 vừa được giới thiệu ở thị trường Việt Nam với mức giá khởi điểm 639 triệu đồng. Harley-Davidson Sportster S 2024 màu Billiard Gray có giá 639 triệu đồng tại thị trường Việt Nam. Giá của màu Vivid Black là 649 triệu đồng. Nếu muốn sở hữu màu Red Rock, khách hàng cần chi ra số tiền 659 triệu đồng. Đắt nhất là màu Sharkskin Blue với giá 669 triệu đồng. Về thiết kế, Harley-Davidson Sportster S sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ và hầm hồ với phần bình xăng và khung đuôi xe tách biệt khỏi động cơ, tạo điểm nhấn trên thân hình xe. Lốp trước kích thước lớn, chắn bùn ngắn làm gợi nhớ đến những chiếc bobber cổ điển, trong khi đó phần đuôi xe, cặp ống, yên đơn mỏng được lấy cảm hứng từ chiếc tracker Harley-Davidson XR750 trước đây. Phuộc trước to, lốp bản rộng tạo nên hình ảnh một chiếc mô tô hiệu suất cao. Khối động cơ 1250cc Revolution Max 1250T là một trái tim cơ khí đầy uy lực của Harley-Davidson Sportster S. Phiên bản mới của động cơ V-Twin này được làm mát bằng chất lỏng, là phiên bản mới nhất của Harley-Davidson được thiết kế, tinh chỉnh nhằm đem đến lực mô-men xoắn cực lớn ở vòng tay máy thấp, hiệu suất động cơ cho khả năng tăng tốc mạnh mẽ ở những dải tua máy đầu và giữa. - Porsche ra mắt Taycan GTS 2025 điện công suất 690 mã lực Porsche cừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe điện mới nâng số lượng biến thể Taycan 2025 lên thành 13. Trong đó bản GTS sẽ có sức mạnh lên đến 690 mã lực. Porsche đã tiết lộ 2 mẫu xe Taycan mới cho phiên bản 2025 (đã nâng cấp), nâng tổng số mẫu xe được cung cấp lên con số 13. Mẫu Taycan 4 sẽ là mẫu xe cơ bản, và mẫu Porsche Taycan GTS 2025 mới được nâng cấp sẽ có cả kiểu dáng sedan và kiểu dáng shooting-brake “Sports Turismo”. Mức giá xe Porsche Taycan 4 2025 có mức 103.300 đô la, mẫu xe mới mang đến sự nhạy cảm của một chiếc xe hạng phổ thông với hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian hai động cơ. Mẫu xe như vậy trước đây đã có trong dòng Cross Turismo, nhưng giờ đã được mở rộng cho những người thích kiểu dáng thân xe sedan. Porsche cho biết công suất đầu ra sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại pin được chỉ định, nhưng dự kiến sẽ đạt tới 402 mã lực khi sử dụng chức năng tăng áp hoặc 429 mã lực khi bật kiểm soát khởi động. - Volkswagen Golf GTI vả R 2025 vừa ra mắt có gì hay? Volkswagen Golf GTI 2025 tạo ra công suất 242 mã lực thay vì 241 mã lực của năm ngoái nhưng R được tăng thêm 13 mã lực, cả hai đều chỉ có hộp số DSG. Volkswagen vừa công bố thông tin chi tiết về dòng xe Golf 2025 tại Mỹ và tin tốt lẫn tin xấu đều tùy thuộc vào việc bạn quan tâm đến Volkswagen GTI hay R 2025. Tin không tốt cho những người hâm mộ Golf GTI là mẫu GTI nổi tiếng nhất thế giới sẽ có mặt tại Hoa Kỳ nhưng không có nâng cấp sức mạnh giống như dành cho người mua châu Âu vào năm 2025. Tại đây, GTI đã được tăng công suất từ 242 mã lực lên 262 mã lực, tiến gần hơn đến mẫu Clubsport có công suất 296 mã lực. Thay vào đó, Volkswagen Golf GTI 2025 của Mỹ được đánh giá ở mức 242 mã lực trong năm nay, khiến nó mạnh hơn một mã lực so với chiếc xe năm ngoái. Không có thông tin nào đề cập đến Clubsport, và tệ hơn nữa, khách hàng còn không thể mua GTI với hộp số sàn 6 cấp nữa. Hộp số DSG bảy cấp là bắt buộc.