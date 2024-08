Bản tin Xe cộ 17/8: Toyota Land Cruiser Prado mới khan hàng, khách Việt phải chi tiền phụ kiện

Đợt triệu hồi lớn nhất gồm 37.371 chiếc Ford Maverics, Ford Bronco Sports và Ford Mustang Mach-E, do mô-tơ cần gạt nước có thể bị nước xâm nhập gây hỏng hóc.

Số liệu mới nhất từ Cơ quan quản lý an toàn giao thông cao tốc Mỹ (NHTSA) cho thấy, Ford và Stellantis đang dẫn đầu về số đợt triệu hồi ô tô trong năm 2024.

Cùng đó là 1.902 chiếc Ford Transit bị triệu hồi vì cột lái có thể tách rời do bu lông trong trục bị hỏng.

Cuối cùng là đợt triệu hồi 757 chiếc Mavericks để khắc phục sự cố về điện chưa được xử lý trong lần triệu hồi trước đó.

Với Stellantis, tập đoàn này thông báo hai đợt triệu hồi vào ngày 8/8, gồm 243 chiếc Jeep Grand Cherokee L do mối hàn không đủ trên dây an toàn cho trẻ em, và 27 chiếc Jeep do đèn hậu không đúng và bị lốp dự phòng che khuất.

Trước đó vào ngày 1/8, Stellantis triệu hồi 2.852 chiếc Dogde Challenger và 898 chiếc Dodge Charger vì tựa lưng ghế có thể không khóa ở vị trí thẳng đứng. Cùng đó là 94 chiếc Jeep Wrangler và Jeep Gladiator để khắc phục sự cố mất điện từ lần triệu hồi trước.

- Toyota Land Cruiser Prado mới khan hàng, khách Việt phải chi tiền phụ kiện

Với giá dự kiến 3,6 tỷ đồng và chênh lệch 400 triệu đồng, chi phí lăn bánh Toyota Prado 2024 có thể lên đến gần 4,5 tỷ đồng, tăng đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm. Những đồn đoán về ra mắt Toyota Prado 2024 đã xuất hiện ngay từ đầu năm nay. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin nào về mẫu xe này, ngoại trừ những việc đăng ký bảo hộ kiểu dáng độc quyền tại Việt Nam.

Kể từ thời điểm đó, tin tức về giá bán dự kiến Toyota Prado 2024 liên tục xuất hiện. Từ 2,7 tỷ đồng, giá bán tăng lên mốc 3 tỷ đồng. Và gần nhất, một tư vấn bán hàng đã hé lộ giá dự kiến tăng thêm 600 triệu đồng và đạt mốc kỷ lục 3,6 tỷ đồng.

Theo nhiều nguồn tin cho biết, Toyota Prado 2024 đang trong tình trạng cháy hàng trên toàn cầu, các đại lý tại Úc thậm chí đã ngừng nhận đặt hàng cho mẫu xe này trong năm nay. Số lượng phân bổ về đại lý gần như đã có khách đặt cọc. Ở thời điểm hiện tại, khách hàng Úc cần phải đợi đến 2 năm mới được nhận xe.

Tình trạng tương tự cũng sẽ lặp lại tại Việt Nam. Các đại lý Toyota Việt Nam cho biết nguồn cung Toyota Prado 2024 cũng rất hạn chế, khách hàng đặt cọc xe cũng ở trạng thái chờ chốt giá cuối cùng. Đại lý cũng không cam kết giá bán đúng với đề xuất vì phụ thuộc thực tế cung cầu của thị trường.