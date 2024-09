Bản tin Xe cộ 16/9: Doanh số ô tô Mitsubishi lần đầu vượt Hyundai

Xe đa dụng cỡ nhỏ tháng 7: Mitsubishi Xforce bỏ xa Yaris Cross, Hyundai Creta; Triệu hồi gần 100.000 xe Volkswagen ID.4 tại Mỹ để khắc phục lỗi - Xe đa dụng cỡ nhỏ tháng 7: Mitsubishi Xforce bỏ xa Yaris Cross, Hyundai Creta Doanh số của Mitsubishi Xforce trong tháng 8 vừa qua là hơn 2.500 chếc, gần bằng cả 4 đối thủ còn lại trong top 5 xe đa dụng (SUV/crossover) cỡ nhỏ cộng lại. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô tháng 8 vừa qua đã ghi nhận mức doanh số giảm 13% so với tháng 7. Tuy vậy, dòng xe đa dụng (SUV/Crossover) không ảnh hưởng quá nhiều, vẫn đạt tổng doanh số 9.110 chiếc, chỉ giảm 7% so với tháng trước (9.830 chiếc) và vẫn chiếm tới 57,3% tổng lượng xe du lịch bán ra trong cả tháng. Ở nhóm xe đa dụng cỡ nhỏ (A-B), mẫu xe mới gia nhập thị trường vào tháng 3 là Mitsubishi Xforce đã một lần nữa tạo bất ngờ khi đạt doanh số kỷ lục lên tới 2.504 chiếc, dẫn đầu thị trường. Con số này thậm chí còn gần bằng tổng doanh số của cả 4 mẫu xe còn lại trong top 5 là Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta, Toyota Corolla Cross và KIA Seltos cộng lại. - Doanh số ô tô Mitsubishi lần đầu vượt Hyundai Trong khi Toyota giữ vững ngôi vương doanh số, Mitsubishi lần đầu tiên vượt “ông lớn” Hyundai ở thị trường Việt Nam trong tháng vừa qua. Theo số liệu tự công bố, Hyundai ghi nhận lượng xe bán ra tại Việt Nam giảm 11,53% trong tháng vừa qua, chỉ đạt 3.921 xe. Điều này hoàn toàn trái ngược với Mitsubishi, đã có một tháng 8 kinh doanh thành công với doanh số 4.091 xe. Kết quả trên đồng nghĩa, hãng xe Nhật Bản lần đầu tiên vượt qua đối thủ Hàn Quốc, chỉ thua “đồng hương” Toyota. Đây là một mốc lội ngược dòng đáng nể của Mitsubishi, vốn kinh doanh ảm đạm ở Việt Nam trong gần 1 thập niên trước khi từng bước khởi sắc trở lại sau khi trình làng Xpander (ra mắt lần đầu năm 2018). - Triệu hồi gần 100.000 xe Volkswagen ID.4 tại Mỹ để khắc phục lỗi Hãng xe Đức vừa thông báo triệu hồi xe đối với gần 100.000 chiếc Volkswagen ID.4 tại thị trường Mỹ để khắc phục sự cố cửa xe.Theo dõi Baoquocte.vn trên Đợt triệu hồi xe Volkswagen ID.4 lần này thực chất là phần mở rộng của các đợt triệu hồi 23V-312 và 23V-213 từng được tiến hành vào năm 2023. Nguyên nhân của đợt triệu hồi xe này là do tay nắm cửa trên những mẫu xe Volkswagen ID.4 sản xuất từ 2021 - 2024 không đáp ứng được thông số kỹ thuật của nhà máy về khả năng ngăn chặn nước xâm nhập. Điều này có thể khiến cho nước dễ dàng thấm vào các chi tiết mạch in trên cửa xe khiến cửa bị trục trặc, thường sẽ bất ngờ bị bật ra khi đang di chuyển trên đường. Mặc dù chưa ghi nhận bất kỳ thương tích do sự cố này gây ra, nhưng kể từ tháng 6/2023 đến tháng 5/2024 đã có đến 135 khách hàng yêu cầu Volkswagen bảo hành. - Thu hồi 1,2 triệu xe bán tải Ram Fiat Chrysler Automobiles (FCA) vừa công bố một trong những đợt thu hồi lớn nhất trong năm, ảnh hưởng đến 1.227.808 xe bán tải Ram 1500. Một trục trặc phần mềm có thể khiến hệ thống kiểm soát ổn định vô tình bị vô hiệu hóa và đây được cho là vi phạm luật liên bang của xe bán tải Ram 1500. Các tài liệu thu hồi không đề cập đến tai nạn hoặc thương tích do lỗi hệ thống của xe bán tải gây ra. Sự cố này chỉ ảnh hưởng đến xe bán tải Ram 1500 thế hệ hiện tại từ năm 2019 và 2021 đến 2024. Sự cố này là lỗi phần mềm liên quan đến hệ thống chống bó cứng phanh. Các tài liệu mô tả sự cố này là "lỗi phần mềm mô-đun điều khiển" trong hệ thống chống bó cứng phanh có thể vô hiệu hóa kiểm soát ổn định bất ngờ. Nếu điều này xảy ra, người lái xe sẽ thấy bất kỳ số lượng đèn cảnh báo nào trên bảng điều khiển cho hệ thống chống bó cứng phanh hoặc kiểm soát ổn định, hành trình thích ứng hoặc cảnh báo va chạm phía trước của xe bán tải. Cụ thể là việc mất kiểm soát ổn định trên xe bán tải cỡ lớn vào thời điểm không thích hợp có thể dẫn đến tình huống khó xử cho người lái xe. - Wuling MiniEV có bản nâng cấp - tròn hơn, giống 'đàn anh' Bingo Wuling Hongguang Mini EV to hơn, ngoại thất lột xác nhờ sử dụng thiết kế bo tròn tương tự Wuling Bingo. Chuyên trang Car News China dẫn hồ sơ từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) cho thấy Wuling Hongguang Mini EV chuẩn bị có bản nâng cấp với ngoại hình hoàn toàn mới. Ở phiên bản mới, xe điện mini của Wuling có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.256 x 1.510 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở 2.190 mm. Như vậy, kích thước Wuling Hongguang Mini EV mới đã được cải thiện so với phiên bản cũ, vốn có chiều dài x rộng x cao lần lượt 2.920 x 1.493 x 1.621 mm và chiều dài cơ sở 1.940 mm. Khoang lái Wuling Hongguang Mini EV mới dự kiến không có nhiều thay đổi. Những khác biệt chủ yếu nằm ở phần ngoại thất, loại bỏ thiết kế hình hộp và sử dụng các đường nét bo tròn, tương tự "đàn anh" Wuling Bingo.