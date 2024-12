Bản tin Xe cộ 16/12: Cận cảnh Ford Ranger MS-RT: Thiết kế siêu ngầu, động cơ V6, giá rẻ hơn Raptor

Lexus GX 2025: nâng cấp vượt trội, giá khởi điểm từ 1,659 tỷ đồng; Honda chính thức mở bán ‘xe ga quốc dân’ 110cc mới thế chân Vision: Đẹp hơn SH Mode và LEAD, giá mềm - Cận cảnh Ford Ranger MS-RT: Thiết kế siêu ngầu, động cơ V6, giá rẻ hơn Raptor Ford Ranger MS-RT 2024 có giá bán 1.749.000 Baht (tương đương 1,201 tỷ đồng) tại Thái Lan. Mẫu bán tải này sở hữu ngoại hình hầm hố cùng khả năng vận hành ấn tượng hơn. Ford Ranger MS-RT 2024 có giá niêm yết 1.749.000 Baht (tương đương 1,201 tỷ đồng). Mức giá này thấp hơn đôi chút so với con số 1.799.000 Baht (1,236 tỷ đồng) của Ford Ranger Raptor. Ranger MS-RT được phát triển dựa trên kinh nghiệm từ đội đua M-Sport của Ford tại giải WRC (Giải vô địch đua xe thế giới). Thiết kế bodykit lấy cảm hứng từ giải đua Thailand Super Pickup, mang lại diện mạo mạnh mẽ và đậm chất khí động học. Các điểm nhấn trong thiết kế của Ford Ranger MS-RT 2024 bao gồm cửa hút gió trước hình thang và lưới tản nhiệt dạng tổ ong. Tấm chắn bùn mở rộng, tăng chiều rộng thêm 82 mm với các lỗ thông hơi tích hợp. Cánh gió mui và bộ khuếch tán sau lớn, giúp tăng tính khí động học. Bên cạnh đó, Ford Ranger MS-RT 2024 sử dụng mâm hợp kim 21 inch – lớn nhất từng được trang bị trên Ranger, cùng với bậc lên xuống chỉnh điện và nắp bình xăng mang thương hiệu MS-RT. Xe được hạ thấp khoảng 40 mm, không chỉ làm tăng vẻ hầm hố mà còn cải thiện khả năng vận hành và sự ổn định khi vào cua. Ford trang bị cho Ranger MS-RT động cơ mạnh mẽ nhất của dòng Ranger, đó là turbodiesel V6 dung tích 3 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 237 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Sức mạnh này được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh điện tử. Không giống như phiên bản Raptor, phiên bản MS-RT vẫn giữ nguyên tải trọng 1 tấn và khả năng kéo lên tới 3.500 kg. - Honda chính thức mở bán ‘xe ga quốc dân’ 110cc mới thế chân Vision: Đẹp hơn SH Mode và LEAD, giá mềm Mẫu xe tay ga 110cc hoàn toàn mới của Honda đã chính thức cập bến đại lý và được mở bán với mức giá hấp dẫn, thiết kế ‘ăn đứt’ Vision và SH Mode. Cách đây ít ngày, All New Honda Scoopy 2025 đã chính thức ra mắt tại thị trường Campuchia. Hiện tại, Honda Scoopy 110 mới đã được mở bán tại đại lý với 2 phiên bản Prestige và Club 12 cùng mức giá niêm yết lần lượt từ 2.480 – 2.590 USD (tương đương khoảng 58,7 – 61,3 triệu đồng). Về thiết kế, All New Scoopy sở hữu diện mạo trẻ trung và hiện đại hơn với hệ thống đèn pha LED dạng pha lê mới, đèn xi nhan tích hợp vào yếm xe có thiết kế mới và được đặt thấp hơn. Phần tay lái được bổ sung thêm ốp nhựa bảo vệ, cùng các khe hút gió mới ở yếm xe. Về vận hành, Honda Scoopy mới vẫn giữ nguyên khối động cơ eSP, dung tích 110cc, SOHC với công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 6,6kW (8,8 mã lực) và mô men xoắn cực đại 9,2Nm. - Những thương hiệu ô tô đáng tin cậy nhất năm 2024: Subaru dẫn đầu danh sách Độ tin cậy luôn là một yếu tố quan trọng hàng đầu khi chọn mua xe, đặc biệt với sự phát triển của các công nghệ hiện đại có thể làm tăng chi phí sửa chữa nếu gặp sự cố. Theo báo cáo từ Consumer Reports, danh sách các thương hiệu xe đáng tin cậy nhất năm 2024 đã được công bố, mang đến cái nhìn toàn cảnh cho người tiêu dùng đang tìm kiếm sự an tâm trên mọi cung đường. Dựa trên khảo sát từ hàng nghìn người dùng, Consumer Reports đã xếp hạng 22 thương hiệu xe hơi dựa trên mức độ tin cậy của từng mẫu xe. Danh sách này chứng kiến sự thống trị của các hãng xe Nhật Bản, trong khi các thương hiệu Mỹ lại vắng bóng trong top 10. 1. Subaru – Điểm tin cậy: 68/100 Subaru bất ngờ vượt qua Toyota và Lexus để giành vị trí đầu bảng. Với các dòng xe nổi bật như Forester và Impreza đạt điểm trên trung bình, Subaru khẳng định sức hút nhờ động cơ boxer-four độc đáo và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Tuy nhiên, mẫu xe điện Solterra - vốn là sản phẩm hợp tác với Toyota - lại đạt điểm dưới trung bình. 2. Lexus – Điểm tin cậy: 65/100 Lexus, thương hiệu hạng sang của Toyota, vẫn giữ vững danh tiếng về độ bền bỉ và sự sang trọng. Các mẫu xe như RX và ES đều đạt điểm cao, giúp Lexus đứng thứ 2. Với lịch sử vận hành đáng kinh ngạc của những chiếc xe như GX, Lexus tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho những ai tìm kiếm sự tin cậy lâu dài. 3. Toyota – Điểm tin cậy: 62/100 Toyota, biểu tượng của độ tin cậy, đứng thứ 3 năm nay. Một số mẫu xe như Tundra và bZ4X bị đánh giá thấp hơn trung bình do các vấn đề kỹ thuật. Tuy nhiên, 11 mẫu xe còn lại, bao gồm Camry và RAV4, đạt điểm trên trung bình, duy trì danh tiếng hàng đầu của hãng. - Lexus GX 2025: nâng cấp vượt trội, giá khởi điểm từ 1,659 tỷ đồng Lexus GX 2025, mẫu SUV cỡ lớn với thiết kế vuông vức đậm chất sang trọng, chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam và quốc tế. Xe sẽ có mặt tại các đại lý vào đầu năm 2025 với giá khởi điểm từ 1,659 tỷ VNĐ (đã bao gồm phí vận chuyển), hứa hẹn tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc xe địa hình cao cấp. Lexus GX 2025 gây ấn tượng với ngoại hình cứng cáp, lấy cảm hứng từ dòng Toyota Land Cruiser 70 Series, kết hợp lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng của Lexus. Đèn pha vuông vắn tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" tạo điểm nhấn hiện đại và sắc nét. Xe có kích thước tổng thể dài 5.005 mm, rộng 2.114 mm, cao từ 1.915-1.935 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm, mang lại không gian nội thất rộng rãi. Hai phiên bản off-road Overtrail và Overtrail+ được nâng cấp với hệ thống treo tăng thêm 25 mm, giúp khoảng sáng gầm đạt 249 mm, cùng góc tiếp cận 26°, góc thoát 22° và góc vượt đỉnh dốc 24°. Lexus GX 2025 sử dụng động cơ V6 3.4L tăng áp kép, công suất 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm. Đi kèm với đó là hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, mang lại khả năng vận hành vượt trội trên mọi địa hình. Mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 13,84 lít/100 km đường hỗn hợp, giúp mẫu SUV này đáp ứng tốt cả nhu cầu đi lại hàng ngày và những hành trình khám phá đường dài. Tại thị trường Mỹ, Lexus GX 2025 có giá khởi điểm từ 65.285 USD, tăng nhẹ 1.035 USD so với phiên bản trước. Với những nâng cấp đáng giá từ thiết kế, công nghệ đến hiệu suất, mẫu SUV này hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc xe địa hình sang trọng. - Renault 5 Turbo 3E - xe điện siêu tốc 500 mã lực ra mắt 2026 Phiên bản hiện đại của Renault R5 Turbo được xem trước dưới dạng ý tưởng vào năm 2022, kết hợp phong cách hoài cổ, tương lai với nền tảng riêng biệt, nhưng 5 Turbo 3E mạnh mẽ hơn đã sẵn sàng ra mắt. Hãng xe Pháp đã tiết lộ phiên bản sản xuất của Renault R5 Turbo 3E Concept mới, đóng vai trò là phiên bản kế nhiệm hiện đại của R5 Turbo I và II cổ điển từ những năm 80 và Clio V6. Chiếc hyper hatch này chạy trên một nền tảng riêng và có hệ truyền động RWD hoàn toàn bằng điện với công suất hơn 500 mã lực. Phiên bản thứ ba của Renault 5 Turbo 3E đặc biệt có kiểu dáng hoài cổ-tương lai, trông giống như mẫu xe concept được thiết kế lại mạnh mẽ. Nó vẫn giữ nguyên các tấm chắn bùn hình hộp đặc trưng của bản gốc, mặc dù ở đây chúng được kết hợp với bánh xe quá khổ được bọc trong lốp siêu rộng. Chiếc xe này được cung cấp năng lượng bởi hai động cơ điện lắp ở bánh sau. Với tổng công suất hơn 500 mã lực, R5 Turbo 3E là mẫu xe sản xuất mạnh mẽ nhất của Renault , hứa hẹn khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng chưa đầy 3,5 giây.