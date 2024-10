Bản tin Xe cộ 16/10: Microlino Spiaggina - xe điện nhỏ gọn độc đáo giá 27.250 USD

Đây là mẫu SUV cỡ nhỏ Nhật Bản giàu trang bị, giá từ 534 triệu đồng; Mẫu xe Hàn từng náo loạn phân khúc CUV cỡ B, giá 599 triệu đồng - Microlino Spiaggina - xe điện nhỏ gọn độc đáo giá 27.250 USD Mẫu ôtô điện mini không có kính cửa sổ và kính hậu, còn mui xe bằng vải có thể cuộn lại hoặc tháo rời. Hãng xe Micro từng giới thiệu bản concept Spiaggina tại triển lãm ôtô Paris 2022 và ở triển lãm năm nay, hãng xe Thụy Sỹ trình làng phiên bản thương mại của mẫu ôtô điện mini. Xe điện Microlino Spiaggina có chiều dài khoảng 2.500 mm, nhưng được bố trí khoang hành lý có dung tích lên đến 230 lít. Lấy cảm hứng từ những mẫu xe bãi biển như Fiat 600 Jolly và Citroen Mehari, Microlino Spiaggina được thiết kế không có cửa kính ở bên và phía sau xe. Phần mui bằng vải có thể cuộn lại hoặc tháo ra hoàn toàn. Gương chiếu hậu tích hợp vào cụm đèn chiếu sáng phía trước. Microlino Spiaggina chỉ bố trí một băng ghế cho 2 người ngồi. Hành khách di chuyển vào bên trong qua cửa duy nhất ở phía đầu xe. - Kia chế tạo ô tô điện hộp số tay năm cấp Kia UK vừa chế tạo ra ô tô điện hoàn toàn mới với công suất mạnh hơn, trong đó có cả hộp số tay năm cấp và đây là món quà kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của công ty ô tô Hàn Quốc. Kia được thành lập vào năm 1944, đây là một công ty phụ tùng xe đạp. Công ty đã sản xuất chiếc xe đạp đầu tiên trong nước vào năm 1951 và chuyển sang sản xuất xe máy vào năm 1957. Kia bắt đầu sản xuất xe Mazda theo giấy phép vào năm 1962, nhưng chiếc xe đầu tiên của công ty đã ngừng xuất hiện cho đến năm 1986. Hiện thương hiệu này đã chế tạo ra chiếc ô tô hoàn toàn mới với hộp số tay năm cấp và có tên là Restomod. Chiếc xe Kia Pride 1986 là một liên doanh với Ford được xây dựng xung quanh nền tảng Mazda và động cơ bốn xi-lanh của hãng sản xuất ô tô Nhật Bản. Pride được bán với tên gọi Ford Festiva ở Bắc Mỹ, Nhật Bản và Úc, với tên gọi Mazda 121 ở Châu Âu và với tên gọi Kia Pride tại quê nhà Hàn Quốc. Kia đã ra mắt sản phẩm này tại Anh vào năm 1991 và bán tại đó cho đến đầu thế kỷ, nghĩa là bạn vẫn có thể mua một chiếc Festiva hoàn toàn mới. Mẫu xe này thậm chí vẫn tồn tại cho đến ngày nay, được sản xuất theo giấy phép tại Iran. Kia UK đã lấy phiên bản hatchback năm cửa năm 1996 của Pride cho các nhà chuyển đổi xe điện Electrogenic. Electrogenic đã đưa động cơ bốn xi-lanh 1,3 lít cũ, với công suất 60 mã lực và mô-men xoắn 87 lb-ft, đồng thời thay thế bằng một động cơ điện mới dẫn động bánh trước. - Mẫu xe Hàn từng náo loạn phân khúc CUV cỡ B, giá 599 triệu đồng Kia Seltos 2024 với thiết kế mới, động cơ mạnh mẽ, hứa hẹn cạnh tranh sôi động trong phân khúc CUV cỡ B. Kia Seltos 2024 là phiên bản nâng cấp giữa chu kỳ của mẫu xe đến từ hãng Kia, với nhiều cải tiến về thiết kế và trang bị. Mẫu xe này được phân phối với sáu phiên bản: AT, Deluxe, Luxury, Premium, Turbo Luxury và GT-Line. Điểm nhấn trong thiết kế của Seltos 2024 là phần đèn pha được thiết kế lại, kèm theo dải đèn định vị mới. Mặt ca-lăng mở rộng hơn, trong khi đuôi xe cũng được tinh chỉnh với dải đèn hậu có hình dáng mới và dải LED vắt ngang. Xe được trang bị la-zăng 17 inch với thiết kế thể thao hơn. Kích thước tổng thể của Seltos đã tăng thêm 50 mm, đạt 4.365 mm, trong khi các thông số khác vẫn giữ nguyên. Nội thất của Seltos 2024 chủ yếu được nâng cấp về tiện nghi, với cách sắp xếp các chi tiết tương tự như phiên bản trước. Mẫu xe này vẫn sử dụng kiểu màn hình giải trí và đồng hồ tốc độ nối liền nhau, tương tự như đối thủ Mitsubishi Xforce. Phiên bản tiêu chuẩn AT trang bị màn hình 8 inch, trong khi các phiên bản cao hơn sử dụng màn hình cảm ứng 10,25 inch. Đồng hồ tốc độ ở hai phiên bản thấp là 4,2 inch, còn hai phiên bản cao nhất là 10,25 inch. Tính năng sạc không dây có mặt từ phiên bản Premium trở lên. - Đây là mẫu SUV cỡ nhỏ Nhật Bản giàu trang bị, giá từ 534 triệu đồng Mazda CX-3 mới với thiết kế hiện đại trẻ trung, hứa hẹn mang đến trải nghiệm SUV đô thị tuyệt vời cho gia đình trẻ. Mazda CX-3 là mẫu SUV đô thị đang được nhiều người yêu thích. Với hàng loạt cải tiến từ thiết kế ngoại thất đến trang bị nội thất, phiên bản mới năm 2024 hứa hẹn sẽ tạo ra sức hút mạnh mẽ hơn trong phân khúc cạnh tranh này. Điểm nổi bật nhất của Mazda CX-3 2024 là bộ mâm hợp kim 18 inch với thiết kế 2 tông màu tương phản, được trang bị tiêu chuẩn trên tất cả các phiên bản. Sự thay đổi này không chỉ mang lại vẻ ngoài thể thao mà còn nâng cao tính thẩm mỹ, tạo sự khác biệt so với các phiên bản trước chỉ sử dụng mâm 16 inch. Đặc biệt, ngoài 3 phiên bản gồm 1.5 Premium, 1.5 Luxury và 1.5 Deluxe, Mazda CX-3 2024 bổ sung thêm một phiên bản hoàn toàn mới là CX-3 1.5 AT, với mức giá 534 triệu đồng. Phiên bản này được thiết kế hướng tới những khách hàng lần đầu mua xe hoặc các gia đình trẻ, đáp ứng nhu cầu sở hữu một chiếc SUV nhỏ gọn, linh hoạt cho việc di chuyển trong thành phố. Về thiết kế, Mazda CX-3 vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế Kodo đặc trưng, mang đến vẻ ngoài trẻ trung và năng động. Hệ thống chiếu sáng LED tự động điều chỉnh giúp tăng cường khả năng quan sát, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. - Honda giới thiệu ‘vua côn tay’ 160cc mới thay thế Winner X, có phanh ABS xịn như Yamaha Exciter Mẫu xe côn tay 160cc mới của Honda sở hữu những trang bị cực kỳ ấn tượng, sẽ là một sự lựa chọn tuyệt hảo để thay thế cho Honda Winner X và Yamaha Exciter. Sau thời gian dài chờ đợi kể từ khi ra mắt thế hệ hiện hành vào năm 2016, Honda CG cuối cùng cũng sẽ nhận được những thay đổi lớn với sự xuất hiện của phiên bản 2025 mới. Thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản mới đây đã tiết lộ thông tin về Honda CG 160 2025 mới trong một hội nghị dành cho các đại lý, hé lộ những chi tiết đầu tiên về các tính năng mới dành cho mẫu xe này. Dự kiến ​​mọi dữ liệu, thông tin về Honda CG 160 2025 phiên bản thương mại sẽ được “vén màn” ngay trong tháng 10 này. Tuy nhiên, ngay từ hiện tại, có thể thấy sự thay đổi đáng kể của CG 160 2025 trong một vài hình ảnh được tung ra. Phiên bản 2025 của Honda CG 160 sẽ có ngoại hình mới với thiết kế được làm lại hoàn toàn cho cả 4 biến thể Start, Cargo, Fan và Titan. Đồng thời, Honda CG 160 2025 cũng sẽ có các cập nhật về mặt trang bị, công nghệ.