Bản tin Xe cộ 14/12: Mitsubishi Outlander 2025: Cải tiến mạnh mẽ về thiết kế và công nghệ

Khách Việt tăng mua ô tô, xe máy Honda dịp cuối năm; Toyota hé lộ SUV điện phát triển cùng Suzuki - Khách Việt tăng mua ô tô, xe máy Honda dịp cuối năm Sản lượng bán hàng ô tô và xe máy của Honda Việt Nam đồng loạt tăng trưởng mạnh do nhu cầu mua sắm cuối năm của người tiêu dùng. Trong đó, tính riêng trong tháng 11/2024 liên doanh Nhật Bản đã bán ra thị trường 220.945 xe máy, tăng 20,8% so với tháng liền trước và tăng đến 31,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Luỹ kế từ đầu năm tài chính 2025 đến hết tháng 11, Honda Việt Nam đạt tổng sản lượng bán hàng hơn 1,4 triệu xe máy, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm tài chính 2024. Cùng thời gian này, Honda Việt Nam cũng đã xuất khẩu tổng cộng 18.701 xe máy nguyên chiếc sang các thị trường quốc tế. Năm tài chính 2025 của Honda được tính từ tháng 4/2024 đến hết tháng 3/2025. Động lực giúp doanh số xe máy Honda tăng trưởng mạnh trong tháng 11/2024 phần lớn đến từ nhu cầu mua sắm phương tiện dịp cuối năm của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện các phiên bản nâng cấp của một số mẫu xe được ưa chuộng như Vision 2025, Vario 125 hay mẫu xe tay ga cao cấp SH 350i cũng có những đóng góp đáng kể. Tháng 11/2024 cũng là quãng thời gian hãng xe máy chiếm thị phần áp đảo tại Việt Nam tung ra đợt khuyến mại giá trị lớn cho người tiêu dùng mua các mẫu xe tay ga đắt khách như Air Blade 125/160, Vario 125/160 và SH125i/160i. Mảng ô tô cũng chứng kiến cú tăng tốc mạnh mẽ của thương hiệu Nhật Bản. Cụ thể, hãng xe này đã bán ra thị trường 4.633 ô tô trong tháng 11/2024, đạt tỷ lệ tăng trưởng 28% so với tháng liền trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, City vẫn là mẫu xe đắt khách nhất của Honda với sản lượng bán hàng 2.327 chiếc. Ở vị trí tiếp theo là CR-V với lượng xe giao đến tay khách hàng đạt 1.217 chiếc. Các mẫu xe HR-V, BR-V, Civic và Accord đạt lần lượt 678 chiếc, 386 chiếc, 115 chiếc và 10 chiếc. Luỹ kế năm tài chính 2025 (từ tháng 4 đến hết tháng 11/2024), mảng kinh doanh ô tô của Honda Việt Nam đạt 19.774 xe, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2023. - 46 triệu đồng sở hữu xe VinFast, lãi suất cố định 5,5% trong 5 năm GSM công bố chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho các tài xế tham gia Xanh SM Platform với hai điều khoản nổi bật là cơ hội sở hữu ngay xe VinFast để tự vận doanh chỉ với 46 triệu đồng và nhận chia sẻ doanh số lên tới 85% từ hệ thống. Các tài xế bike có nhu cầu học lái để nâng cấp thành tài xế taxi cũng sẽ được Xanh SM hỗ trợ tạm ứng 50% học phí tại VinDT và trừ dần trong quá trình làm việc. Chính sách hỗ trợ đặc biệt được Xanh SM áp dụng cho tất cả tài xế có nhu cầu mua xe ô tô điện VinFast VF 5 và VF e34 để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Theo đó, các “bác tài” sẽ được hỗ trợ trả góp lên tới 90% giá trị xe, với lãi suất cố định chỉ từ 5,5% trong vòng 5 năm, vốn đối ứng ban đầu chỉ từ 46 triệu đồng, tương đương 10% giá trị xe. Ngay sau khi đầu tư 46 triệu, tài xế sẽ được nhận ngay một chiếc VinFast VF 5 Plus phiên bản la-zăng lõi thép 16 inch để đăng ký kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Ngoài ra, các tài xế mua xe trực tiếp từ Xanh SM và thanh toán toàn bộ chi phí sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ ngay khi kích hoạt tài khoản Xanh SM Platform, đồng thời nhận thưởng khi hoàn thành chỉ tiêu vận doanh trong 3 tháng đầu tiên. Các tài xế đăng ký theo chương trình từ 01/01/2025 đến 30/06/2025 còn được Xanh SM cam kết mức chia sẻ doanh số cao nhất hiện nay, lên tới 85% trong năm đầu và 80% cam kết trong 2 năm tiếp theo. Đối tác tài xế tiên phong mua xe và gia nhập Xanh SM Platform từ 31/05/2024 đến 31/12/2024 được hưởng thêm chính sách chia sẻ doanh số lên tới 85% từ 01/06/2025 đến 31/12/2025. - Mitsubishi Outlander 2025: Cải tiến mạnh mẽ về thiết kế và công nghệ Mitsubishi vừa chính thức công bố phiên bản nâng cấp của mẫu crossover nổi bật Outlander, dự kiến sẽ ra mắt tại thị trường Mỹ vào ngày 24 tháng 2 năm 2024. Sau khi được giới thiệu lần đầu vào tháng 10, phiên bản này hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến đáng chú ý về thiết kế, công nghệ và hiệu suất động cơ giúp Outlander tiếp tục chiếm ưu thế trong phân khúc SUV tại thị trường Bắc Mỹ. Một trong những điểm đáng chú ý của Mitsubishi Outlander 2024 là sự nâng cấp rõ rệt trong thiết kế nội thất. Mặc dù vẫn giữ lại những yếu tố quen thuộc nhưng hãng đã tinh chỉnh lại cụm điều khiển trung tâm, thay đổi vị trí các hộc đựng cốc để gia tăng sự tiện dụng cho người sử dụng. Bên cạnh đó, không gian nội thất cũng được làm mới với các màu sắc sang trọng và các tính năng hiện đại, đem lại trải nghiệm cao cấp hơn cho khách hàng. Outlander mới còn được trang bị hệ thống âm thanh cao cấp Yamaha kết hợp với dịch vụ SiriusXM 360L - nền tảng phát sóng vệ tinh kết hợp với phát trực tuyến mang đến cho người dùng một không gian giải trí đa dạng và chất lượng. Bên cạnh đó, ngoại thất của xe cũng có sự thay đổi tinh tế với lưới tản nhiệt được thiết kế lại, hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại hơn và bảng màu sơn được mở rộng tạo nên vẻ ngoài thời thượng và đầy phong cách cho mẫu xe này. Mitsubishi Outlander 2024 còn gây ấn tượng mạnh mẽ với các cải tiến về hệ thống truyền động plug-in hybrid (PHEV). Phiên bản mới sẽ được trang bị một viên pin dung lượng 22,7 kWh, lớn hơn so với các phiên bản trước đó giúp tăng phạm vi hoạt động khi sử dụng điện. Bên cạnh đó, bình nhiên liệu của xe cũng được tăng cường cho phép người lái di chuyển xa hơn mà không lo lắng về việc hết nhiên liệu. Về hiệu suất, Mitsubishi đã nâng công suất của động cơ lên 302 mã lực (225 kW / 306 PS) mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hơn. Đặc biệt, hệ thống treo của xe cũng được cải tiến, kết hợp với lốp mới giúp chiếc SUV vận hành êm ái và ổn định hơn trên mọi cung đường. Những nâng cấp này không chỉ giúp Outlander cải thiện khả năng vận hành mà còn giúp xe trở nên tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện hơn với môi trường. - Toyota hé lộ SUV điện phát triển cùng Suzuki Toyota Urban Cruiser là SUV điện song sinh với Suzuki e-Vitara, dự kiến ra mắt khách hàng châu Âu đầu năm sau. Toyota vừa hé lộ SUV đô thị chạy điện mang tên Urban Cruiser. Như thông tin được xác nhận trước đây, Toyota Urban Cruiser về cơ bản là mẫu xe song sinh với Suzuki e-Vitara, chỉ thay đổi logo và một vài chi tiết ngoại thất. Với chiều dài tổng thể 4.285 mm cùng trục cơ sở 2.700 mm, Toyota Urban Cruiser định vị nằm giữa Toyota Yaris Cross và Toyota C-HR. Ngoại thất xe lấy cảm hứng từ concept Urban SUV ra mắt hồi năm ngoái. Cụm đèn pha kiểu Hammerhead phía đầu xe cùng thiết kế đèn hậu là những yếu tố giúp Toyota Urban Cruiser khác biệt so với mẫu xe song sinh Suzuki e-Vitara. Toyota Urban Cruiser được phát triển trên nền tảng dành riêng cho xe thuần điện, cung cấp 3 tùy chọn công suất đầu ra kết hợp với 2 lựa chọn dung lượng pin. Phiên bản dẫn động cầu trước trang bị motor điện mạnh 142 mã lực hoặc 172 mã lực. Một biến thể khác có cấu hình 2 motor kép cho tổng công suất đầu ra 182 mã lực, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh. Gói pin dung lượng 49 kWh chỉ có ở phiên bản dẫn động cầu trước. Tùy chọn pin dung lượng 61 kWh khả dụng ở cả bản dẫn động cầu trước và dẫn động 4 bánh. Phạm vi hoạt động tối đa của Toyota Urban Cruiser chưa được tiết lộ. - Subaru WRX STI Sport ra mắt phiên bản mới tại Nhật Bản Surabu đã trình làng phiên bản giới hạn WRX STI Sport R-Black Limited tại Nhật Bản với một số nâng cấp về ngoại hình và nội thất. Subaru vừa giới thiệu bản nâng cấp nhẹ cho mẫu sedan thể thao WRX S4 cho thị trường Nhật Bản, bao gồm 3 phiên bản GT-H EX, STI Sport R EX và STI Sport R-Black Limited. Với biến thể WRX STI Sport R EX, bộ mâm phay ánh kim kích thước 18 inch giờ đây đã được nâng cấp với bề mặt sơn đen bóng. Trong khi đó, nội thất của mẫu sedan thể thao được nâng cấp chất liệu da thật 2 màu tương phản đỏ Bordeaux/đen với logo STI dập chìm trên mỗi tựa đầu. Không có sự thay đổi về hiệu suất vận hành. Subaru WRX S4 vẫn được trang bị động cơ boxer 4 xy-lanh tăng áp 2.4L, công suất tối đa 275 mã lực và mô-men xoắn 375 Nm. Sức mạnh được truyền đến 4 bánh thông qua hộp số vô cấp CVT, vốn được tinh chỉnh lại để mang đến cảm giác sang số của hộp số sàn 8 cấp. Khách hàng cũng có thể bổ sung nhiều tùy chọn và phụ kiện, bao gồm cửa sổ trời hoặc cánh gió sau kích thước lớn, vốn là trang bi đặc trưng trên các dòng hiệu năng cao WRX STI trước đây nhưng đã bị khai tử trên thế hệ này.