Bản tin Xe cộ 14/11: Vespa GTS 310 2025 động cơ mạnh nhất trong lịch sử Piaggio

Lexus ES thế hệ mới rò rỉ hình ảnh, hứa hẹn diện mạo ấn tượng; Suzuki ra mắt xe hơi đẹp long lanh, giá gần 200 triệu đồng - Honda ra mắt ‘hoàng đế’ xe ga mới thay thế Air Blade giá 45,8 triệu đồng, thiết kế thể thao hơn LEAD Mẫu xe tay ga mới vừa được Honda trình làng sẽ là sự thay thế xứng tầm cho những ‘người anh em’ cùng hãng như Air Blade hay LEAD. Thương hiệu Honda của Nhật Bản vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga Dio 125 mới dành cho thị trường Hàn Quốc. Với nhiều công nghệ tiên tiến, mẫu xe tay ga mới của Honda được hãng niêm yết giá bán khởi điểm ở mức 2,69 triệu won, tương đương khoảng 45,8 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Về ngoại hình, kiểu dáng tổng thể của Honda Dio 125 có kiểu dáng tổng thế khiến nhiều người liên tưởng tới Honda LEAD. Tuy nhiên, các đường nét của Dio 125 mang vẻ góc cạnh và thể thao hơn. Xe được trang bị đèn pha LED cùng với đèn địch vị tích hợp ở yếm trước thay vì đặt trên tay lái như LEAD, không chỉ bảo đảm an toàn cho người dùng khi lái xe vào ban đêm, mà còn tạo nên vẻ ngoài bắt mắt cho chiếc xe. “Trái tim” của Honda Dio 125 mới là khối động cơ eSP dung tích 124cc, làm mát bằng không khí và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5+. Không chỉ thân thiện với môi trường, khối động cơ này còn đem tới sức mạnh đáng gờm với công suất tối đa 8,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 11 Nm. Dio 125 được đánh giá khá cao ở khả năng tiết kiệm nhiên lựu với mức tiêu hao 49,5 km/L khi duy trì tốc độ 60 km/h. Xe có thể di chuyển quãng đường tối đa lên tới 260 km nhờ được trang bị bình xăng dung tích khá lớn là 5,3L. - Lexus ES thế hệ mới rò rỉ hình ảnh, hứa hẹn diện mạo ấn tượng Mẫu sedan hạng sang Lexus ES đang chuẩn bị bước vào thế hệ tiếp theo và những hình ảnh rò rỉ từ Trung Quốc đã tiết lộ một cái nhìn sơ bộ về thiết kế mới. Dường như Lexus đã sẵn sàng làm mới dòng xe này, vốn đã có mặt trên thị trường từ năm 2018 và chỉ được nâng cấp nhẹ vào năm 2021. Những hình ảnh được chia sẻ trên diễn đàn Lexus Enthusiast, hé lộ một phiên bản ES được thiết kế lại. Dựa trên mối liên kết truyền thống giữa Lexus ES và Toyota Camry – hai mẫu xe cùng chia sẻ nền tảng và hệ thống truyền động – thiết kế của Camry thế hệ mới cũng phần nào gợi ý những thay đổi sắp tới của ES. Toyota Camry thế hệ thứ 9 ra mắt năm 2023, tuy không hoàn toàn mới nhưng được nâng cấp đáng kể so với phiên bản trước. Nhiều khả năng Lexus ES thế hệ mới cũng sẽ đi theo hướng tương tự với phần đầu xe hiện đại hơn, nội thất cải tiến và thiết kế đèn hậu mới mang phong cách tương đồng với các mẫu crossover RX và NX gần đây. Đặc biệt, cụm đèn hậu mới của Lexus ES được bổ sung dải đèn nối liền, cùng logo chữ “LEXUS” thay cho biểu tượng truyền thống, tạo nên nét khác biệt đầy tinh tế. Về động cơ, Lexus ES mới có thể sẽ tập trung vào các tùy chọn hybrid, tương tự như Camry 2023. Hiện tại, dòng ES cung cấp ba phiên bản: ES250 với động cơ 4 xi-lanh 2.5L công suất 204 mã lực, ES300h với hệ thống hybrid và ES350 sử dụng động cơ V6 3.5L. Tuy nhiên, Lexus đã đăng ký một loạt tên gọi mới như ES350h, ES350e và ES500e, cho thấy hãng có thể sẽ mở rộng các phiên bản hybrid và thậm chí cả EV trong tương lai. Thời điểm ra mắt chính thức của Lexus ES thế hệ mới vẫn chưa được xác nhận. Một số dự đoán cho rằng mẫu xe này có thể được trình làng tại Triển lãm Ô tô Los Angeles vào cuối tháng này hoặc đợi đến Triển lãm Bắc Kinh vào tháng 4/2025, giống như cách thế hệ trước từng được công bố. Với sự kết hợp giữa thiết kế nâng cấp, công nghệ hiện đại cùng định hướng bền vững, Lexus ES thế hệ mới hứa hẹn tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc sedan hạng sang. - VinFast tặng quà tết Ất Tỵ, tri ân toàn bộ khách hàng sở hữu ô tô trước ngày 31/12/2024 VinFast cho biết sẽ tặng cho tất cả khách hàng đã và sẽ sở hữu ô tô VinFast trước ngày 31/12/2024 bộ quà Tết đặc biệt do đích thân Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng lựa chọn và ký tặng. Chương trình áp dụng cho tất cả chủ sở hữu xe xăng và xe điện mua trực tiếp từ VinFast và các đại lý ủy quyền trước ngày 31/12/2024. Bộ quà đặc biệt gồm có một chai rượu vang Pháp cao cấp được đặt hàng riêng, đựng trong hộp gỗ sang trọng; một phong bao lì xì năm mới, với bộ sưu tập tiền mặt Việt Nam đủ các mệnh giá từ 1.000 đồng đến 500.000 đồng, tổng trị giá 888.000 đồng mang ý nghĩa Phát Tài Phát Lộc; một tấm thiệp Chúc mừng Năm mới của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu Phạm Nhật Vượng. Mỗi món trong bộ quà đều được Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đích thân chọn lựa, không chỉ hàm chứa ý nghĩa tốt lành, mang lại sự may mắn đón mừng năm mới, mà còn thay lời cảm ơn chân thành từ VinFast tới tất cả khách hàng vì đã luôn đồng hành, tin yêu, ủng hộ VinFast. Dự kiến, bộ quà tặng tri ân đặc biệt sẽ được VinFast gửi tới các chủ sở hữu ô tô của hãng trong tháng 1/2025, ngay trước thềm Tết Nguyên đán Ất Tỵ. - Suzuki ra mắt xe hơi đẹp long lanh, giá gần 200 triệu đồng Maruti Suzuki vừa ra mắt thế hệ thứ tư của mẫu sedan nhỏ gọn Suzuki Dzire tại Ấn Độ với giá thành hợp lý mà còn nổi bật với thiết kế tinh tế và các cải tiến đáng kể, đặc biệt là xếp hạng an toàn 5 sao từ Global NCAP. Mặc dù dựa trên mẫu hatchback Swift, song Suzuki Dzire thế hệ mới vẫn sở hữu phong cách riêng. Xe có chiều dài 3.995 mm và chiều dài cơ sở 2.450 mm giống với phiên bản trước đó. Phần đầu xe trang bị lưới tản nhiệt lớn và đèn pha LED góc cạnh, tạo nên diện mạo nghiêm túc và mạnh mẽ hơn. Tỷ lệ xe vẫn có chút “lạ mắt” như các mẫu sedan nhỏ khác, với phần nhô phía sau ngắn và cánh gió tích hợp. Phiên bản cơ sở sử dụng mâm thép 14 inch, trong khi phiên bản cao cấp có bánh xe hợp kim 15 inch mang lại vẻ ngoài chắc chắn hơn. Dzire mới được phát triển trên nền tảng Heartect, với động cơ 1.2L ba xi lanh, công suất 80 mã lực khi chạy bằng xăng và 69 mã lực với phiên bản CNG, cùng tùy chọn hộp số sàn hoặc tự động 5 cấp. Khả năng vận hành mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu khiến Dzire trở thành một lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng trong phân khúc sedan nhỏ. Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Dzire thế hệ mới có giá dao động từ 679.000-1.014.000 Rupee (tương đương 190,41-284,35 triệu đồng). Sedan này cạnh tranh trực tiếp với Honda Amaze, Hyundai Aura và Tata Tigor. - Vespa GTS 310 2025 động cơ mạnh nhất trong lịch sử Piaggio Dòng scooter biểu tượng GTS 310cc 2024 là chiếc xe mạnh mẽ nhất của thương hiệu Vespa từng sản xuất trong suốt 80 năm qua. Ngoài động cơ, Vespa GTS 310 còn có tuỳ chọn tem và màu sắc… Vespa GTS 310cc 2025 ra mắt tại triển lãm EICMA 2024, đây không chỉ chiếc scooter mang tính biểu tượng mạnh mẽ, nhạy bén mà còn là mẫu xe mạnh nhất từng được sản xuất. Trước đó, Vespa GTS 300 trang bị khối động cơ HPE dung tích 278 cc, làm mát bằng dung dịch, với GTS 310cc với 70% thành phần bên trong động cơ được thay đổi hoặc nâng cấp, trong đó xi-lanh tăng kích thước từ 63 mm lên 70 mm, dung tích tăng từ 278 lên 310 cc; công suất cực đại hơn 25 mã lực, mô-men xoắn được cải thiện ở những dài tua thấp. Hệ truyền động cũng có sự nâng cấp, ngoài ra tiếng ồn cơ khí của động cơ cũng giảm so với trước. Động cơ Vespa GTS 300 đáp ứng chuẩn Euro 5+. Vespa GTS 310 2025 có 3 phiên bản riêng. GTS cổ điển có các tông màu Beige Avvolgente, Nero Convinto và Verde Amabile, kết hợp với lớp mạ crôm thời trang, ôm sát thân xe cùng huy hiệu “cà vạt” đặc trưng, lò xo phuộc trước, viền đèn pha, miệng ống xả.