Bản tin Xe cộ 13/7: Triệu hồi hơn 5.000 xe điện Lucid Air EV để khắc phục lỗi

Ngay từ trung tuần tháng 6/2024, một số tư vấn viên tại đại lý đã thông tin về việc Lexus IS ngừng bán tại Việt Nam. Đến nay, nguồn tin này càng trở nên đáng tin cậy khi IS đã âm thầm biến mất khỏi danh mục sản phẩm trên website chính hãng.

Hãng chưa lên tiếng xác nhận về thông tin trên nên lý do khai tử Lexus IS tại Việt Nam vẫn bị bỏ ngỏ. Song, không ngoại trừ việc giá bán cao cùng thiết kế có phần cá tính, khiến IS bị giới hạn về tệp khách hàng, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh số xe.

- Toyota Việt Nam nộp ngân sách bao nhiêu trong 6 tháng đầu năm?

Tính đến hết tháng 6/2024, Toyota Việt Nam đóng góp hơn 13 tỷ USD vào ngân sách nhà nước.

Mới đây, Toyota Việt Nam đã chính thức công bố kết quả kinh doanh và các hoạt động nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2024.