Bản tin Xe cộ 12/8: Xe Volvo nào có giá bán cao nhất tại Việt Nam?

BYD của Trung Quốc vừa mới vào thị trường nước ta - đã chính thức công bố sản xuất dòng xe năng lượng mới BYD Song Plus thứ 1.000.000. Dòng xe BYD Song Plus New Energy bao gồm các phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện và hybrid (DM-i) của BYD Song Plus.

BYD Song Plus ban đầu chỉ có sẵn với động cơ đốt trong. Phiên bản hybrid cắm điện (Song Plus DM-i) và phiên bản chạy hoàn toàn bằng điện (Song Plus EV) đều được bán vào đầu năm 2021 tại Trung Quốc. Song Plus chạy xăng đã sớm bị ngừng sản xuất vào năm 2022 sau khi BYD cam kết tập trung hoàn toàn vào các loại xe năng lượng mới.

Xe được bán tại Châu Âu dưới tên Seal U. BYD Song Plus 2025 mới ban đầu được giới thiệu vào năm 2020 như một chiếc SUV nhỏ gọn được định vị bên dưới BYD Tang, chỉ sau 4 năm, mẫu xe này đã sản xuất được 1 triệu chiếc, trở thành mẫu SUV năng lượng mới đầu tiên của Trung Quốc đạt được cột mốc này.

- Volvo tăng giá xe điện EX90, cắt bớt tính năng

Giá xe Volvo EX90 tăng thêm 3.300 USD so với ban đầu, nguyên nhân được cho là xuất phát từ tình trạng tăng giá của chi phí nguyên vật liệu.

Theo Carscoops, Volvo vẫn chưa bắt đầu bàn giao các mẫu EX90 cho khách hàng Mỹ, nhưng đã điều chỉnh giá bán dành cho dòng xe thuần điện này lên trên 81.000 USD.