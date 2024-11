Bản tin Xe cộ 12/11: Xe hybrid tại Việt Nam lập kỷ lục doanh số mới

Xe điện Volvo EC40 sắp ra mắt tại Việt Nam; Porsche gặp khó với xe điện, Macan gây lo lắng - Porsche gặp khó với xe điện, Macan gây lo lắng Mảng xe điện sa sút khiến Porsche có khả năng phải chấm dứt chu kỳ tăng trưởng doanh số đã kéo dài nhiều năm. Theo Motor1, Porsche từng lập kỷ lục doanh số thường niên với 320.200 xe bán ra trên toàn cầu trong năm 2023. Nhưng các diễn biến mới nhất cho thấy chuỗi tăng trưởng doanh số kéo dài 16 năm liên tiếp (trừ năm đại dịch 2020) dường như sắp kết thúc. Sau 9 tháng đầu năm, Porsche đã hoàn tất bàn giao 226.000 xe trên toàn cầu, giảm 7% so với 3 quý đầu năm 2023. Sự sụt giảm ở Trung Quốc là lý do chính dẫn đến đà sa sút của Porsche. Theo Motor1, doanh số Porsche tại Trung Quốc đã giảm 29% trong 9 tháng đầu năm. Trong dải sản phẩm hiện hữu của Porsche, 2 mẫu xe Taycan và Macan là những cái tên bán ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, bên cạnh Porsche Panamera. Tại châu Âu và Mỹ, lượng tiêu thụ Porsche Taycan đang sụt giảm mạnh. Mức độ cạnh tranh dành cho mẫu xe điện thể thao này cũng đang tăng lên khá nhanh ở Trung Quốc, nơi được xem là thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Theo Motor1, Porsche Taycan được đánh giá là mẫu xe khá “cũ kỹ” khi đã có mặt trên thị trường gần 5 năm kể từ lần ra mắt đầu tiên ở triển lãm ôtô Frankfurt 2019. - Xe điện Volvo EC40 sắp ra mắt tại Việt Nam Volvo EC40 được chính hãng xác nhận sẽ ra mắt tại Việt Nam ngày 15/11 tới đây. Theo thông tin từ Volvo Car Việt Nam, mẫu xe thuần điện EC40 sẽ chính thức ra mắt ngày 15/11 tới đây tại Tasco Mall (Long Biên, Hà Nội) trong chuỗi sự kiện "Recharge To Shine – Tái tạo năng lượng để tỏa sáng". Tại chuỗi sự kiện này, bên cạnh bộ sưu tập các mẫu xe điện hoá Plug-in hybrid gồm XC60, XC90 và S90, Volvo EC40 trở thành tâm điểm khi là mẫu ô tô điện đầu tiên của thương hiệu Thuỵ Điển tại thị trường Việt Nam. Trước đây, Volvo EC40 có tên gọi là C40 nhưng được đổi tên thêm tiền tố "E" phía trước để đồng nhất với dải sản phẩm thuần điện mới ra mắt của hãng gồm Volvo EX30, Volvo EX90 và Volvo EM90. Volvo cho biết, việc tinh gọn tên gọi này sẽ giúp các khách hàng của Volvo dễ dàng hơn trong việc phân biệt giữa các mẫu xe thuần điện (BEV) và xe hybrid, bao gồm cả Mild-hybrid và Plug-in hybrid. Hiện chưa rõ Volvo EC40 tại Việt Nam sẽ nhập khẩu từ đâu nhưng nhiều khả năng, xe sản xuất tại Malaysia sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam. Trước đó, Volvo EC40 lắp ráp tại Malaysia cũng đã được xuất khẩu sang thị trường sát Việt Nam là Thái Lan. - Doanh số bán xe của TC GROUP tăng hơn 17% Chiều 11/11, Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng ô tô Hyundai tháng 10/2024. Theo đó, tổng doanh số xe Hyundai tháng 10 đạt 7.639 xe bán ra, tăng 17,2% so với tháng trước. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 10 với 1.425 xe, tăng trưởng 10,5% so với tháng 9. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ 2 với số bán ở mức 1.228 xe, tăng trưởng 14,9%. Hyundai Santa Fe hoàn toàn mới ghi nhận doanh số 1.007 xe bán ra, tăng trưởng 32,8% và đứng ở vị trí thứ 3. Hyundai Grand i10 ghi nhận mức doanh số đạt 753 xe, tăng trưởng 34,2% so với tháng 9. Hyundai Venue đứng ở vị trí thứ 5 với doanh số 625 xe, tăng trưởng 29,7%. Hyundai Tucson ghi nhận doanh số 558 xe, tăng trưởng 12,7% và Hyundai Stargazer đứng ở vị trí thứ 7 đạt 433 xe. Hyundai Custin ghi nhận mức doanh số đạt 314 xe, đứng ở vị trí thứ 8, duy trì mức ổn định so với tháng 9. Hyundai Elantra ghi nhận doanh số 218 xe, đứng ở vị trí thứ 9, tăng 21,8%. Hyundai Palisade chốt bảng xếp hạng đạt doanh số 213 xe bán ra, tăng 30,7% (không bao gồm sản lượng xe xuất khẩu). - Siêu xe Aston Martin Vantage AMV24 Edition sản xuất giới hạn 24 chiếc Aston Martin Vantage AMV24 Edition được ra mắt nhằm tri ân chiến thắng tại chặng đua Spa-Francorchamps 2024. Aston Martin đã chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Vantage AMV24 Edition. Được chấp bút bởi Q by Aston Martin, 24 siêu xe này được dành riêng cho thị trường châu Âu. Phiên bản này lấy cảm hứng từ chiếc Vantage GT3 của đội đua Comtoyou Racing, vốn đã giành chiến thắng lịch sử cho Aston Martin tại chặng đua Spa-Francorchamps 2024. Ngoại thất của Aston Martin Vantage AMV24 Edition mang màu sơn xanh Podium Green, đi kèm với các họa tiết trang trí màu vàng AMR Lime và mâm 21 inch màu đen Satin Black. Nội thất của Aston Martin Vantage AMV24 Edition có tông màu đen cùng các họa tiết tương phản màu vàng AMR Lime, mô phỏng theo chiếc Vantage GT3 giành chức vô địch. - Xe hybrid tại Việt Nam lập kỷ lục doanh số mới Doanh số phiên bản hybrid của Toyota Innova Cross trong tháng 10/2024 cao kỷ lục kể từ đầu năm. Thị trường xe hybrid tại Việt Nam rất sôi động từ đầu năm 2024, không chỉ ở số lượng các mẫu xe đa dạng mà còn doanh số tốt. Báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 10/2024, doanh số các dòng xe hybrid xác lập kỷ lục mới. Cụ thể tháng 10/2024, doanh số các mẫu xe hybrid của các thương hiệu thành viên VAMA đạt 1.420 chiếc, tăng 36% so với tháng trước. Đây là mức doanh số các dòng xe hybrid cao nhất kể từ đầu năm 2024. Kỷ lục doanh số xe hybrid trước đó là vào tháng 9 với 1.044 chiếc bán ra. Tính hết 10 tháng của năm 2023, các thành viên VAMA đã bán ra 7.072 xe hybrid các loại. Trong tháng 10, Toyota Innova Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với doanh số 437 xe. Đây cũng là thành tích doanh số kỷ lục của Innova Cross hybrid từ khi được bán ra tại Việt Nam. Đáng chú ý, phiên bản hybrid của Innova Cross bán chạy hơn bản động cơ đốt trong của mẫu xe dù có giá bán cao hơn. Bên cạnh Innova Cross, mẫu xe hybrid bán chạy thứ hai trong tháng 10 cũng tới từ thương hiệu Toyota là Corolla Cross HEV, với doanh số 355 chiếc. Đứng ở vị trí thứ ba là Suzuki XL7 hybrid có doanh số 308 xe. Hầu hết các mẫu xe hybrid đều ghi nhận bán chạy hơn trong tháng 10. Song một số mẫu xe lại giảm nhẹ doanh số. Có thể kể tới như mẫu xe hybrid bán chạy thứ tư thị trường là Honda CR-V RS e:HEV. So với tháng 9, doanh số tháng 10 của mẫu xe ít hơn 1 chiếc. Hay Toyota Camry HEV và Corolla Altis HEV bán ít hơn tháng trước lần lượt 4 và 3 xe.