Bản tin Xe cộ 12/10: Mercedes tiết lộ tương lai dòng S-Class

Kia EV4 lộ diện - "giá mềm" chỉ 745 triệu đồng nhưng sang, xịn, mịn; Có gì đặc biệt trên mẫu Yamaha Janus 125 hoàn toàn mới vừa ra mắt? - Có gì đặc biệt trên mẫu Yamaha Janus 125 hoàn toàn mới vừa ra mắt? Theo thông tin từ liên doanh xe máy Nhật Bản, Yamaha Janus 125 mới với thông điệp “Match Your Freak - Hệ J Chất Dị” được nâng cấp rất nhiều. Cũng theo hãng xe Nhật, Yamaha Janus 125 lần này được thiết kế với ý tưởng hoàn toàn mới. Xe có thiết kế đường viền mềm mại kết hợp với phần đuôi xe được vuốt gọn, tạo nên vẻ ngoài thời trang và năng động. Đuôi xe sở hữu dải đèn dài uốn lượn theo thân xe, tạo nên sự liền mạch và thanh lịch từ trước đến sau. Đèn hậu có thiết kế tinh xảo, hình chữ U, một điểm nhấn đặc trưng của dòng xe Janus, giúp chiếc xe nổi bật và dễ nhận diện. Với chiều dài yên thêm 77 mm, yên xe mang lại cảm giác rộng rãi hơn cho người lái và hành khách, đồng thời dễ dàng điều chỉnh vị trí ngồi phù hợp hơn. Đặc biệt, yên xe chống nóng tích hợp công nghệ mới (Anti heat seat - Chỉ có trên phiên bản Giới Hạn) với lớp PVC được làm bằng chất liệu hạn chế truyền nhiệt, kèm lớp phản nhiệt tối ưu, cho cảm giác ngồi thoáng mát ngay cả khi phải để xe dưới trời nắng lâu. Ngoài ra, xe có khu vực để chân rộng rãi, thêm 20 mm so với phiên bản trước, giúp người lái thoải mái vi vu, tha hồ tận hưởng trên hành trình dài. Một điểm phải kể đến trong phiên bản mới lần này là việc xe được nâng cấp không gian đựng đồ thêm 1,1 lít dung tích so với phiên bản trước. Lớp cách nhiệt trong cốp giúp giảm nhiệt độ từ động cơ, giữ cho đồ đạc bên trong không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, tích hợp cổng sạc USB tiện lợi, giúp người dùng có thể sạc điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử một cách nhanh chóng (lưu ý: Không được để Điện thoại/Pin trong cốp xe khi đang sạc). Xe có giá bán lẻ đề xuất: Phiên bản Tiêu chuẩn là từ 29.151.000 VNĐ (đã bao gồm 8% VAT); Phiên bản Đặc biệt từ 33.176.000 VNĐ (đã bao gồm 8% VAT); Phiên bản Giới hạn là từ 33.382.000 VNĐ (đã bao gồm 8% VAT). - VinFast hợp tác với CarOn mở chuỗi xưởng dịch vụ xe điện trên toàn quốc CarOn Holdings - đơn vị sở hữu chuỗi trung tâm dịch vụ ô tô trên toàn quốc đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược để trở thành đơn vị được ủy quyền chính thức sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe ô tô điện VinFast. Dự kiến ngay trong tháng 10, sẽ có 10 xưởng được đưa vào hoạt động để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng, đối tác của VinFast trên toàn quốc, trong bối cảnh lượng xe ô tô điện bàn giao ra thị trường ngày càng nhiều. Theo biên bản thỏa thuận hợp tác, CarOn Holdings đặt mục tiêu sẽ phát triển mạng lưới xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo hành, bảo dưỡng xe điện VinFast trên quy mô toàn quốc. Ngay trong tháng 10/2024, 10 xưởng dịch vụ CarOn đầu tiên phục vụ xe điện VinFast sẽ chính thức đi vào hoạt động. Các xưởng dịch vụ CarOn đều đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị và trình độ nhân công do VinFast đề ra, đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ đồng nhất với các xưởng chính hãng của đại lý ủy quyền VinFast trên toàn quốc. Trong suốt quá trình hợp tác, VinFast sẽ hỗ trợ đào tạo nhân sự, tư vấn kỹ thuật để giúp CarOn nhanh chóng mở rộng hệ thống, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của các chủ xe điện VinFast. Theo kế hoạch, ngoài 10 xưởng dịch vụ CarOn sẽ đi vào hoạt động ngay trong tháng 10, đến hết năm 2024, VinFast cùng với các đối tác sẽ mở thêm tổng cộng 150 xưởng dịch vụ trên khắp cả nước để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của các chủ sở hữu ô tô điện. - Kia EV4 lộ diện - "giá mềm" chỉ 745 triệu đồng nhưng sang, xịn, mịn Mới đây, mẫu sedan Kia EV4 đã bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Mỹ. Ở lần xuất hiện hiếm hoi này, một phần nội thất của xe cũng đã được hé lộ. Theo hình ảnh được chia sẻ, Kia EV4 2025 mới sở hữu khoang cabin khá hiện đại với màn hình cỡ lớn kích thước khoảng 12,3 inch được tích hợp với bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn giải trí. Ngoài ra, xe còn có một màn mini 5,3 inch dùng để điều khiển điều hòa nằm xen giữa 2 màn này. Dùng chung khung gầm E-GMP giống Kia EV3, nên Kia EV4 chạy điện mới dự kiến sẽ được trang bị tính năng điều khiển giọng nói AI ChatGPT cho phép người dùng tương tác với xe bằng cách đặt nhiều câu hỏi và thực hiện lệnh với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, xe vẫn có các tính năng kết nối như Apple CarPlay và Android Auto không dây. Theo nhiều đồn đoán, Kia EV4 2025 sẽ được trang bị nhiều tùy chọn pin khác nhau, bao gồm các gói pin 58,3 kWh và 81,4 kWh, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Bản tiêu chuẩn sẽ được trang bị động cơ điện đơn với công suất 201 mã lực. - Mercedes tiết lộ tương lai dòng S-Class Động cơ đốt trong vẫn sẽ được giữ lại trên dòng S-Class của hãng xe Đức cho đến đến hết năm 2040. Theo Motor1, Mercedes sẽ sớm trình làng bản nâng cấp giữa vòng đời dành cho S-Class thế hệ hiện tại vào năm 2026. CEO Ola Kallenius tiết lộ hãng xe sang của Đức đã đầu tư cho S-Class động cơ đốt trong nhiều hơn mức chi thông thường đối với một bản nâng cấp. Như vậy, Mercedes-Benz sẽ tiếp tục giữ động cơ xăng truyền thống trên S-Class, có thể kéo dài đến năm 2040. Chia sẻ với Autocar, ông Ola Kallenius nhắc lại việc hãng xe Đức đang phát triển một mẫu S-Class nhằm thay thế cho dòng EQS. Biến thể thuần xăng của S-Class sẽ tiếp tục tồn tại song hành, vẫn sử dụng nền tảng mà Mercedes phát triển cho các mẫu xe động cơ đốt trong. Theo ông Ola Kallenius, hai mẫu xe S-Class này có cùng tên gọi nhưng sẽ không giống nhau do biến thể EV sử dụng nền tảng chuyên dụng. - Hyundai Tucson 2024 ra mắt, giá từ 769 – 919 triệu đồng Tập đoàn Thành Công và Hyundai vừa giới thiệu Tucson thế hệ mới được phân phối 4 phiên bản với giá bán từ 769 - 919 triệu đồng (đã gồm thuế VAT). So với phiên bản cũ, Hyundai Tucson mới cao hơn 20 - 80 triệu đồng và cạnh tranh với Mazda CX-5, Ford Territory, hay Honda CR-V. Điểm nhấn của Tucson mới là lưới tản nhiệt hầm hố hơn với các mắt lưới thưa hơn. Đèn LED ban ngày thiết kế ẩn vào lưới tản nhiệt Parametric Jewel Hidden Lights cũng được tinh giản số lượng đèn xuống còn 4 mắt mỗi bên. Đèn chiếu sáng trên xe cũng được nâng cấp lên loại Projector LED, đem đến khả năng chiếu sáng tốt hơn với ánh sáng chụm và đi xa hơn. Tổng thể thiết kế ngoại thất của New Tucson vẫn giữ lại những bề mặt được thiết kế theo kiểu hình khối cùng đường gân cơ bắp góc cạnh.