Bản tin Xe cộ 10/9: BMW vượt Tesla tại Châu Âu: Bất ngờ lớn trong ngành xe điện

Thứ hai là động cơ diesel 2.0L, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm. Thứ ba là động cơ xăng tăng áp 1.6L cho công suất 180 mã lực và 265 Nm mô men xoắn.

Các động cơ trên xe đều đi kèm với hộp số tự động 6 cấp, hộp số tự động 8 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Mức giá xe Hyundai Tucson 2025 tại Việt Nam hiện chưa công bố, nhưng dự đoán tăng nhự so với phiên bản cũ vẫn đang bán ra thị trường.

- Lynk & Co Việt Nam bắt đầu nhận cọc dòng xe 03+

Một số đại lý Lynk & Co bắt đầu nhận cọc dòng xe sedan 03+ và mức giá bán dự đoán gần 1,9 tỷ đồng

Một số tư vấn bán hàng của Lynk & Co cho biết mẫu xe thể thao 03 hiện đã có thể nhận cọc cùng thời gian bàn giao dự kiến vào quý 4 năm nay. Lynk & Co 03 được phát triển trên khung gầm CMA dùng chung với Volvo, xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao 4.684 x 1.843 x 1.460 mm, trục cơ sở 2.730 mm. Thông số này có phần tương đồng với các mẫu xe sedan cỡ C như Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K3 hay Mazda 3.

Ngoại thất của Lynk & Co 03 mang phong cách thể thao, lưới tản nhiệt mỏng nằm ngang kéo dài, cụm đèn pha nằm độc lập bên dưới đèn LED ban ngày, cụm đèn hậu LED hình chữ L kéo dài theo bề rộng của đuôi xe, ống xả dạng đôi và cánh gió trên nắp cốp, cùng bộ mâm đa chấu kích thước 19 inch, bao bởi lốp 245/35R19.

Lynk & Co 03 được xếp vào phân khúc xe thể thao hơn là xe phổ thông và được trang bị khối động cơ xăng tăng áp cho công suất 265 mã lực và mô-men xoắn 380Nm, đi kèm hộp số 8 cấp cùng hệ dẫn động 4 bánh. Hiệu suất này cao hơn đáng kể so với các mẫu xe trong cùng phân khúc.