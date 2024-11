Bản tin Xe cộ 10/11: Volvo EX30 từ 34.950 USD tại Mỹ, chạy hơn 400 km/lần sạc

Ra mắt Toyota Corolla Altis HEV GR Sport 2024 hơn 770 triệu đồng; Siêu SUV Lamborghini Urus SE chỉ từ 14,79 tỷ đồng tại Việt Nam - Volvo EX30 từ 34.950 USD tại Mỹ, chạy hơn 400 km/lần sạc Volvo từng cho ra mắt mẫu SUV điện cỡ nhỏ EX30 vào mùa hè năm 2023 và ban đầu dự kiến ​​sẽ có mặt tại thị trường Mỹ trong thời gian gần đó, nhưng tới nay mới xuất hiện. Volvo từng cho ra mắt mẫu SUV cỡ nhỏ EX30 vào mùa hè năm 2023 và ban đầu dự kiến sẽ có mặt tại thị trường Mỹ trong thời gian gần đó. Tuy nhiên do sự ảnh hưởng của mức thuế quan cao hơn đối với xe điện Trung Quốc mà chiếc Volvo EX30 chạy điện đã phải dời lịch ra mắt dự kiến. Được biết, những chiếc xe điện Volvo EX30 xuất khẩu và bán tại thị trường Mỹ hiện sẽ được sản xuất tại Ghent, Bỉ thay vì Trương Gia Khẩu, Trung Quốc. Điều này sẽ giúp thương hiệu Volvo có thể tránh được mức thuế quan cao nhưng ban đầu dự kiến sẽ lùi thời điểm ra mắt tại Hoa Kỳ sang năm 2025. Các biến thể của dòng xe này không có nhiều và trên thực tế cũng không quá chênh lệch nhau, chính vì vậy mà Volvo đang ưu tiên bán ra mẫu xe EX30 Twin Motor Performance đắt tiền có giá khởi điểm là 44.900 USD. Volvo cho biết họ đang làm điều này để đáp ứng nhu cầu mạnh mẽ của người tiêu dùng. Ở dưới phiên bản này chính là biến thể Single Motor dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2025 và được dự kiến sẽ sớm trở thành một biến thể đáng chú ý khi giá xe Volvo X30 Twin Motor Performance khởi điểm ở mức 34.950 USD. - Cận cảnh Honda Scoopy 2025 ra mắt tại Indonesia, giá từ 35,6 triệu đồng Hãng xe Nhật Bản vừa trình làng xe tay ga Honda Scoopy 2025 tại thị trường Indonesia với hàng loạt thay đổi từ kiểu dáng thiết kế cho đến công nghệ, tính năng,… So với thế hệ cũ, Honda Scoopy 2025 về cơ bản vẫn giữ lại phong cách thiết kế mềm mại, gọn gàng đã làm nên tên tuổi cho dòng xe này. Phần đầu xe đã được tinh chỉnh với tay lái được che chắn thêm những mảng ốp nhựa, cụm đèn pha phía trước vẫn theo dạng khối pha lê nhưng được làm lại với đường viền đèn LED tích hợp dòng chữ Scoopy. Cặp đèn xi-nhan trước tích hợp vào phần yếm xe cũng có diện mạo mới và bố trí thấp hơn so với bản cũ, đồng thời yếm xe cũng xuất hiện thêm các khe gió. Phía sau của Scoopy 2025 được Honda trau chuốt lại kiểu dáng đèn hậu với cách tạo dáng hình vòm khá mới lạ. Trong khi đó, cặp đèn xi-nhan phía sau có thiết kế lớn hơn và bố trí rộng ra hai bên. “Trái tim” của Honda Scoopy 2025 vẫn là động cơ xi lanh đơn SOHC có dung tích 110cc, kèm với hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI. Khối động cơ này sản sinh ra công suất khoảng 9 mã lực và mô men xoắn cực đại 9,2 Nm. - Ra mắt Toyota Corolla Altis HEV GR Sport 2024 hơn 770 triệu đồng Toyota mới đây đã cho ra mắt phiên bản Facelift của dòng xe Altis HEV GR Sport tại Thái Lan, xe có giá 1.129.000 baht (khoảng 32.900 USD - hơn 770 triệu đồng). Toyota mới đây đã cho ra mắt phiên bản Facelift của dòng xe Toyota Altis HEV GR Sport 2024 mới. Mẫu xe này đã được tinh chinh một số chi tiết thiết kế ở ngoại thất xe, đồng thời phần khung gầm cũng được điều chỉnh nhằm đem tới trải nghiệm ấn tượng hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Ra mắt tại Thái Lan, biến thể của mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis HEV GR Sport Facelift được cải tiến về hệ thống pin và phần thân xe được thiết kế lại cho GR Sport, nhằm mục đích mang lại cho xe những điểm nâng cấp về diện mạo xe. Ở phần cản trước, Corolla Altis GR Sport có các hốc gió vuông vắn, thiết kế được lấy cảm hứng từ GR Yaris và GR Corolla và lưới tản nhiệt mỏng hơn giúp phần cản xe có thiết kế sắc nét hơn. Điểm mới của phiên bản Altis Hybrid năm 2025 là cụm pin lithium-ion, thay thế cho pin niken-kim loại hydride cũ. Dung lượng đã tăng lên 4 Ah (từ 3,6 Ah), giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu. Phiên bản mới có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hơn khoảng 4,2 lít/100km, tốt hơn 0,1 lít/100km so với mẫu xe tiền nhiệm. - Siêu SUV Lamborghini Urus SE chỉ từ 14,79 tỷ đồng tại Việt Nam Lamborghini Urus SE sử dụng động cơ xăng lai điện có tổng công suất tối đa 789 mã lực - với con số này, SE trở thành phiên bản mạnh nhất của dòng siêu SUV Lamborghini Urus tính đến thời điểm hiện tại. Lamborghini Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu siêu SUV Urus tiếp theo tại thị trường Việt Nam, sau bản tiêu chuẩn, nâng cấp giữa vòng đời là Urus S và hiệu năng cao Urus Performante. Đó chính là Lamborghini Urus SE 2024 mới, 1 chiến binh hoàn toàn mới của siêu xe gầm cao nhà Lamborghini. Tại Việt Nam, mức giá xe Lamborghini Urus SE sẽ rất hữu nghị chỉ từ 14,79 tỷ đồng, mức giá này chưa bao gồm các lựa chọn thêm, cũng như chi phí đăng ký xe. Với giá bán tốt đến vậy, hứa hẹn dòng xe Lamborghini Urus SE sẽ được các đại gia Việt ưa chuộng. Chi tiết, "trái tim" trên mẫu siêu SUV Lamborghini Urus SE mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam vẫn sẽ là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, quen thuộc trên Urus tiêu chuẩn, Urus Performante và nâng cấp giữa vòng đời Urus S, mà các đại gia Việt đã sở hữu hơn 29 chiếc, nhưng điểm mới sẽ có thêm sự kết hợp với mô-tơ điện nằm bên trong hộp số tự động 8 cấp. - Ôtô điện được miễn phí trước bạ đến khi nào? Chính sách miễn hoàn toàn phí trước bạ cho ôtô điện tại Việt Nam sẽ hết hiệu lực trong khoảng 3 tháng nữa. Nghị định 10/2022 do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 1/3/2022 được xem là một trong những cú hích lớn nhất cho thị trường xe điện Việt Nam. Trong vòng 3 năm kể từ thời điểm trên, ôtô điện chạy pin sẽ được tính phí trước bạ lần đầu 0%, điều chỉnh lên thành 50% trong 2 năm tiếp theo từ 1/3/2025. Chính sách này đang giúp khách Việt tiết kiệm từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng khi mua ôtô điện. Tuy nhiên, mức phí trước bạ 0% áp dụng cho nhóm xe này sẽ hết hiệu lực từ ngày 28/2 năm sau, tức chỉ còn kéo dài khoảng 3 tháng nữa.