Bản tin Xe cộ 1/12: Audi Việt Nam tiên phong thử nghiệm công nghệ đo sóng não trên Audi Q8 mới

Siêu xe Pagani Utopia dính lỗi túi khí; Người tiêu dùng sắp được mua chiếc ô tô Toyota giá rẻ đặc biệt này - Người tiêu dùng sắp được mua chiếc ô tô Toyota giá rẻ đặc biệt này Chiếc ô tô Toyota này sẽ khiến người tiêu dùng thích thú. Hãng xe Nhật thông báo chuẩn bị ra mắt chiếc ô tô Toyota với giá hấp dẫn. Đây là mẫu ô tô điện có bộ pin đủ hoạt động cho phạm vi 500 km cho 1 lần sạc. Mẫu ô tô Toyota này sẽ được sản xuất tại Ấn Độ và bán trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt hơn chiếc ô tô này do cả Toyota và Suzuki hợp tác sản xuất. Mẫu xe do hai bên phát triển có tên gọi là eVX thuộc dòng SUV, và sẽ được bán ra thị trường vào đầu năm 2025. Theo giới phân tích, có khả năng Toyota sẽ trang bị những công nghệ tốt nhất để thu hút người tiêu dùng. Nguyên nhân, Toyota nhận thấy sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ ô tô điện Trung Quốc, đang dần đánh chiếm thị phần của họ. Hãng ô tô Toyota cũng dần bỏ quan điểm chỉ sản xuất xe xăng và hybrid, mà chuyển sang sản xuất ô tô điện, vì nếu không doanh thu và lợi nhuận của hãng sẽ lao dốc. Mặc dù chiếc ô tô Toyota điện eVX chưa được tiết lộ giá, nhưng giới phân tích cho rằng, chiếc xe này nhắm vào phân khúc khách hàng không nhiều tiền tại thị trường Ấn Độ, nên mức giá sẽ từ 300-400 triệu đồng. - Audi Việt Nam tiên phong thử nghiệm công nghệ đo sóng não trên Audi Q8 mới Đây là những yếu tố mà thông thường người dùng khó tự đánh giá trong quá trình trải nghiệm các dòng xe cao cấp. Ngày 29/11, Audi Việt Nam thông báo đã tiên phong đưa công nghệ đo sóng não EEG (công nghệ điện não đồ), một bước đột phá giúp khách hàng thấy rõ cảm xúc thực sự của mình khi tương tác với mẫu Audi Q8 mới. Khi khách hàng bắt đầu tiếp cận chiếc xe, ngồi vào ghế lái, cầm vô lăng, cảm nhận nội thất hay nghe tiếng động cơ..., thiết bị EEG sẽ thu thập và phân tích các chỉ số như sự hào hứng, mức độ yêu thích và sự tập trung. Kết quả từ các chỉ số EEG sẽ phản ánh một cách chân thực cảm xúc của người lái với Audi Q8 cũng như đánh giá xem chiếc xe có thật sự phù hợp với phong cách và cá tính của họ hay không. Ông Ferry Enders - CEO Audi Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi không chỉ bán xe, chúng tôi đang tìm kiếm những người thực sự đồng điệu với tinh thần Audi, những cá nhân mà Audi Q8 thực sự là một mảnh ghép hoàn hảo với họ". Audi Q8 mới tại thị trường Việt Nam sẽ được bổ sung tiêu chuẩn hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) và các cổng sạc USB - type C ở hàng ghế trước và sau. - Mazda CX-8 2024: SUV sang trọng có nhiều công nghệ "nịnh" người dùng Mazda CX-8 2024: SUV cỡ lớn sang trọng, rộng rãi với động cơ 188 mã lực, trang bị tiện nghi hiện đại, lý tưởng cho gia đình Việt. Mazda CX-8 2024 là mẫu SUV cỡ lớn đến từ Nhật Bản, được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các gia đình và người dùng yêu thích sự sang trọng, thoải mái và rộng rãi. Với diện mạo hiện đại và các trang bị tiện nghi hàng đầu, CX-8 2024 là lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe gia đình cao cấp tại Việt Nam. Mazda CX-8 2024 sở hữu kích thước khá lớn, với chiều dài tổng thể khoảng 4.900 mm, chiều rộng 1.840 mm và chiều cao 1.730 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.930 mm, giúp mang lại không gian rộng rãi cho khoang hành khách và khoang hành lý. Khoảng sáng gầm xe khoảng 200 mm, đủ để giúp CX-8 vượt qua nhiều loại địa hình khác nhau mà vẫn mang lại cảm giác lái thoải mái và ổn định. CX-8 2024 có thiết kế ngoại thất thanh lịch, đậm chất thể thao theo ngôn ngữ thiết kế KODO - linh hồn của chuyển động. Đèn pha LED hiện đại kết hợp với lưới tản nhiệt dạng vân kim cương mang lại diện mạo mạnh mẽ và cuốn hút. - Siêu xe Pagani Utopia dính lỗi túi khí 8 chiếc Pagani Utopia tại Mỹ nằm trong danh sách triệu hồi do túi khí có nguy cơ hoạt động không ổn định nếu xảy ra va chạm. Theo thông báo mới nhất, Pagani cho biết sẽ triệu hồi 8 siêu xe Utopia được phân phối tại Mỹ. Nguyên nhân đến từ sai sót trong thiết kế khuôn đúc sợi carbon của bảng taplo. Cụ thể, trong quá trình thử nghiệm bề mặt bọc da bảng taplo mới vào ngày 18/11, hãng siêu xe đến từ Italy nhận thấy độ hoàn thiện khuôn sợi carbon không đạt yêu cầu, có thể làm ảnh hưởng túi khí trong trường hợp xảy ra tai nạn. Do đó, hãng sẽ thay thế toàn bộ khuôn đúc của các xe đã bàn giao cũng như các mẫu xe chuẩn bị sản xuất trong tương lai. Thông tin về việc triệu hồi tại các thị trường khác vẫn chưa được công bố. - Ford Ranger MS-RT 2025 - đậm chất xe đua từ 1,29 tỷ đồng Mẫu xe bán tái Ford Ranger MS-RT ở thị trường Thái Lan sẽ có giá 1,749 triệu Baht (khoảng 1,29 tỷ đồng), rẻ hơn một chút so với Ranger Raptor. Ford Ranger MS-RT 2025 mới là mẫu xe bán tải lấy cảm hứng thiết kế từ xe đua thể thao và trước đây chỉ dành cho thị trường châu Âu. Tuy nhiên, trong triển lãm Thai Motor Expo 2024 diễn ra vào tháng sau, hãng Ford sẽ mở rộng thị trường cho mẫu xe này sang Thái Lan. Đứng phía sau bán tải Ford Ranger MS-RT là đội đua World Rally Championship (WRC) của Ford mang tên M-Sport. So với phiên bản thường, xe đương nhiên sở hữu thiết kế và trang bị ấn tượng hơn. Cụ thể, Ford Ranger MS-RT được trang bị hốc gió trung tâm hình thang cỡ lớn trên cản trước và khe gió nằm dọc ở hai bên. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt tổ ong mới với nan kép màu đen bóng nằm vắt ngang, tích hợp logo của hãng Ford. Chưa hết, Ford Ranger MS-RT còn được bổ sung hốc bánh mở rộng nhằm phù hợp với bộ vành hợp kim 21 inch. Đây là bộ vành lớn nhất từng được trang bị cho dòng xe bán tải Ford Ranger.