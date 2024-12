Bản tin Xe cộ 1/1: Rò rỉ hình ảnh nội thất Toyota Land Cruiser 2025

Chiếc Porsche 911 14 năm tuổi, đi hơn 72.000 km có giá đắt hơn xe mới; Sắp ra mắt ô tô điện rẻ nhất Việt Nam, chỉ có hai chỗ ngồi, nội thất đơn sơ hơn xe tải - Rò rỉ hình ảnh nội thất Toyota Land Cruiser 2025 Mới đây, hình ảnh nội thất của Toyota Land Cruiser 2025 đã được hé lộ trên mạng xã hội, mang đến cái nhìn đầu tiên về nội thất mới của mẫu SUV cỡ lớn này. Bức ảnh duy nhất về nội thất của Toyota Land Cruiser 2025 được cắt từ video do tài khoản Khaled Al-Remithi ở Trung Đông chia sẻ trên Instagram cho thấy xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 12,3 inch hoàn toàn mới. Có thể thấy cụm đồng hồ kỹ thuật số mới có thiết kế tương đồng với màn hình trên các mẫu Toyota Alphard và Vellfire. Hiện tại, Land Cruiser dùng cụm đồng hồ mới chỉ được số hóa một nửa, với hai đồng hồ analog cùng một màn hình nhỏ ở giữa. Hầu hết những chi tiết trong khoang lái của Land Cruiser 2025 giống mẫu cũ và có vẻ không có thay đổi gì ở màn hình thông tin - giải trí kích thước 12,3 inch. Một nâng cấp khác là sự hiện diện của màn hình nhỏ điều khiển điều hòa, nằm ở giữa táp-lô, có thể hiển thị nhiệt độ và chế độ quạt gió. Dù phiên bản hiện tại có những núm cơ điều khiển điều hòa, nhưng nhiệt độ được hiển thị trên màn hình trung tâm. Hiện chưa rõ liệu màn hình nhỏ này có trên tất cả những phiên bản của Toyota Land Cruiser 2025 hay không. Ở một số thị trường như Australia, những phiên bản thấp của Land Cruiser hiện có một màn hình tương tự để hiển thị cài đặt điều hòa nhưng kết hợp cùng với màn hình thông tin - giải trí nhỏ hơn, sử dụng phần mềm cũ hơn. Chiếc Land Cruiser 2025 trong ảnh có hệ thống thông tin - giải trí của bản cao nhất và có màn hình của hệ thống điều hòa. Trước đó cũng có thông tin cho biết Toyota Land Cruiser 2025 sẽ có nhiều thay đổi khác. Ví dụ, hãng xe Nhật Bản được cho là sẽ bỏ tùy chọn đầu BluRay và CD/DVD. Có thể xe sẽ được trang bị hệ thống an toàn Toyota Safety Sense 3.0 mới nhất, bổ sung thêm camera HD quay về phía trước và một cảm biến radar được nâng cấp. - Sắp ra mắt ô tô điện rẻ nhất Việt Nam, chỉ có hai chỗ ngồi, nội thất đơn sơ hơn xe tải TMT Motors xác nhận sẽ sớm ra mắt mẫu xe điện siêu nhỏ Baojun E100 đến từ Trung Quốc, giá bán lẻ dự kiến dưới 150 triệu đồng. Nếu mức giá bán được áp dụng chính xác sau khi ra mắt, Baojun E100 sẽ trở thành mẫu ô tô rẻ nhất thị trường Việt Nam trong trường hợp VinFast giới thiệu sản phẩm tương tự muộn hơn. Theo đại diện TMT Motors, mục tiêu của Baojun E100 là sẽ trở thành mẫu xe thay thế cho phương tiện xe máy nhờ kích thước nhỏ gọn, bên cạnh đó là mức giá không quá cao. Baojun E100 bắt đầu được bán tại thị trường Trung Quốc từ năm 2017. Mẫu xe có chiều dài tổng thể 2.488 mm, rộng 1.506 mm, cao 1.670 mm và chiều dài cơ sở 1.600 mm. Mẫu xe có thiết kế kiểu hatchback 5 cửa, đầu xe ngắn và bo gọn dần bắt đầu từ cột A nhằm tạo cảm giác linh hoạt khi đi trong thành phố. Điểm đáng chú ý là mẫu xe Trung Quốc chỉ có cấu hình 2 chỗ ngồi. Không gian nội thất cũng rất đơn giản với màn hình kỹ thuật số kích thước 8 inch, không có màn hình giải trí, vô-lăng thiết kế dạng 2 chấu, cần số kiểu núm xoay. Về vận hành, Baojun E100 trang bị mô-tơ điện công suất 39 mã lực và mô-men xoắn 110 Nm. Cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện là bộ pin lithium-ion dung lượng 14,9 kWh. Vận tốc tối đa của Baojun E100 ở mức 100 km/h, tức thấp hơn đa số các mẫu xe máy phổ thông hiện nay. - Chiếc Porsche 911 14 năm tuổi, đi hơn 72.000 km có giá đắt hơn xe mới Sau 14 năm lăn bánh, chiếc Porsche 911 GT3 RS thế hệ 992.7 vẫn được nhiều người tìm kiếm, thậm chí đưa ra mức giá cao hơn thời điểm mở bán Porsche 911 GT3 RS đời 992.7 được xem là thế hệ tạo được nhiều ấn tượng nhất trên đường đua. Mới đây, một chiếc 911 GT3 RS đời 992 vừa được rao bán sau 14 năm lăn bánh, điều đặc biệt là mức giá còn đắt đỏ hơn thời điểm mở bán. Chỉ có 541 chiếc GT3 RS 997.2 bán tại Mỹ trong 2 năm. Điểm ấn tượng của thế hệ này là hệ truyền động sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Từ đó về sau, những chiếc GT3 RS đều đã chuyển sang loại hộp số ly hợp kép PDK. Bên cạnh hộp số, chiếc xe còn thu hút những người đam mê bằng khối động cơ Mezger 6 xi-lanh, sản sinh công suất 450 mã lực và mô-men xoắn cực đại 430 Nm. - MPV chạy điện, xu hướng mới trên thị trường ô tô Tuy số lượng xe đa dụng (MPV) chạy điện tại Việt Nam vẫn còn hạn chế song tương lai có thể sẽ phát triển khi VinFast ra mắt LimoGreen. Xe đa dụng (MPV) đang phổ biến tại Việt Nam, với những mẫu ô tô máy xăng, giá rẻ rất được ưa chuộng như Mitsubishi Xpander hay Toyota Veloz Cross. Tuy nhiên, phân khúc MPV chạy điện thời gian tới được dự báo sẽ "nóng" hơn với sự xuất hiện của MPV 7 chỗ tới từ thương hiệu VinFast, có tên gọi LimoGreen. VinFast cho biết, LimoGreen là mẫu xe chuyên biệt dành riêng cho nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ. Trước VinFast, BYD và Haima đã bán ra MPV thuần điện tại Việt Nam. Trong đó, Haima với chiếc 7X-E là mẫu MPV thuần điện đầu tiên ra mắt tại Việt Nam. Tuy có cách chào sân thị trường khác biệt với các thương hiệu khác, khi chọn một mẫu MPV song Haima 7X-E dường như vẫn chưa tạo ra được sức hút thực sự với khách hàng bởi giá bán tương đối cao, lên tới 1,23 tỷ đồng. Thêm vào đó, hạ tầng sạc với mẫu xe cũng chưa xuất hiện nhiều. Về phần BYD, hãng đã giới thiệu mẫu MPV chạy điện M6, có giá bán chỉ 756 triệu đồng. - Hyundai Creta phiên bản thuần điện chốt lịch ra mắt Mẫu SUV thuần điện Hyundai Creta EV dự kiến ra mắt tại Ấn Độ đầu năm 2025. Xe cũng đã lộ diện trên đường chạy thử nghiệm. Hyundai Creta EV được ấn định lịch ra mắt toàn cầu tại Ấn Độ ngày 17/1, trong sự kiện sự kiện Bharat Mobility Global Expo 2025. Gần đây, hình ảnh của xe cũng đã được ghi lại trên đường khi chạy thử nghiệm bởi Hiệp hội Nghiên cứu ô tô Ấn Độ (ARAI). Dựa trên các hình ảnh rò rỉ, có thể thấy nội thất Hyundai Creta EV vẫn giữ nguyên thiết kế quen thuộc từ phiên bản động cơ đốt trong. Tuy nhiên, có một số thay đổi đáng chú ý như vô-lăng 3 chấu mới, ghế ngồi có logo “Creta electric” độc quyền... Hyundai Creta EV hứa hẹn giữ lại nhiều tính năng từ phiên bản động cơ đốt trong, đồng thời bổ sung các trang bị hiện đại khác như ghế lái chỉnh điện 8 hướng, sạc không dây hay kiểm soát hành trình. Cùng đó là gói an toàn chủ động ADAS, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 6 túi khí. Hyundai Creta EV được đồn đoán sẽ trang bị pin dung lượng 45kWh, cho phạm vi hoạt động ước tính khoảng 450km mỗi lần sạc đầy. Động cơ điện dự kiến cho công suất 138 mã lực và mô-men xoắn 255Nm - vượt trội so với phiên bản động cơ đốt trong.