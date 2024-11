Bản tin nông sản hôm nay (5-11): Giá hồ tiêu đi ngang, cà phê giảm 500 đồng/kg

Giá hồ tiêu hôm nay (5-11) duy trì xu hướng ngang giá ở phần lớn các vùng trọng điểm, giao dịch quanh mốc 140.000 -141.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê giảm 500 đồng/kg nằm trong khoảng 105.500-106.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay (5-11) tại khu vực Đông Nam Bộ được giao dịch quanh mốc 140.000 -141.000 đồng/kg; giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk. Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 141.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 140.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 141.000 đồng/kg. Tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay ở mức 140.000 đồng/kg. Tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 141.000 đồng/kg. Như vậy, giá hồ tiêu trong nước hôm nay tiếp tục đi ngang ở các địa phương vùng trồng trọng điểm. Giá hồ tiêu cao nhất ở mốc 141.000 đồng/kg. Tổng kết tuần, giá hồ tiêu giảm trung bình 2.000 - 2.500 đồng/kg. Nhìn chung giá hồ tiêu vẫn đang chịu sức ép từ nhu cầu thấp và đồng USD tiếp tục tăng cao. Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đã liên tiếp giảm những tháng gần đây. Giá hồ tiêu hôm nay ổn định ở mức 140.000 -141.000 đồng/kg. Ảnh minh họa/kinhtedothi.vn

Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.671USD/tấn, giảm 0,18% so với hôm qua; giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.133 USD/tấn, giảm 0,19% so với hôm qua. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.400 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.500 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của Indonesia đạt 11.000 USD/tấn. Trong đó, giá hồ tiêu đen Việt Nam ổn định giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l mức 6.800 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 9.500 USD/tấn. *Trong khi đó, giá cà phê giảm nhẹ ở mức 500 đồng/kg so với hôm qua, nằm trong khoảng 105.500-106.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 105.900 đồng, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, ở Pleiku và Ia Grai cùng giá 105.800 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 105.900 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Cùng chung mức giảm, cà phê thu mua tại tỉnh Đắk Nông với giá cao nhất 106.000 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 105.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được giao dịch ở quanh ngưỡng 105.900-106.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê hôm nay giảm 500 đồng/kg. Ảnh minh họa/congthuong.vn Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London ở mức 4.125 - 4.318 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 4.318 USD/tấn (tăng 39 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.249USD/tấn (tăng 41 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.197 USD/tấn tăng 47 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 là 4.125 USD/tấn (tăng 50 USD/tấn). Giá cà phê Arabica trên sàn New York tăng với mức tăng 241,7 – 245,95 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 245,95 cent/lb (tăng 1,23%); kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 244,95 cent/lb (tăng 1,05%); kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 243,80 cent/lb (tăng 1,02%) và kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 241,72 cent/lb (tăng 1,05%). Các chuyên gia trong ngành và Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) cho rằng, với tình hình hiện tại, cả trong và ngoài nước, giá cà phê có khả năng sẽ còn giảm trong ngắn hạn. Theo các chuyên gia, đợt giảm giá hiện tại là do ảnh hưởng từ các yếu tố cả trong và ngoài nước. Đặc biệt, nguồn cung dồi dào từ vụ thu hoạch cà phê Robusta đang diễn ra tại Việt Nam tạo áp lực lớn lên giá bán. THẾ TRUYỀN