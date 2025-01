Bản tin nông sản hôm nay ghi nhận giá hồ tiêu và cà phê đồng loạt tăng. *Giá hồ tiêu hôm nay tăng cao, mức tăng từ 1.000 đến 2.500 đồng/kg, riêng thị trường hồ tiêu tỉnh Bình Phước không biến động. Hiện giá hồ tiêu thu mua ở các địa phương trung bình 148.200 đồng/kg. Bản tin nông sản hôm nay (4-1): Giá hồ tiêu tăng cao. Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Đắk Nông sau nhiều phiên ổn định đã quay đầu tăng cao, mức tăng 2.500 đồng/kg, hiện được thu mua ở mức giá 149.500 đồng/kg; tương tự giá hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 2.000 đồng/kg so với phiên giao dịch trước, hiện hồ tiêu được thu mua ở mức 149.000 đồng/kg; giá hồ tiêu ở Gia Lai ở mức 147.500 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg); giá hồ tiêu ở tỉnh Đắk Lắk là 148.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg). Riêng giá hồ tiêu ở tỉnh Bình Phước vẫn giữ mức ổn định, hiện đang được thu mua ở mức 147.000 đồng/kg. *Giá cà phê trong nước hôm nay bất ngờ tăng vọt, trung bình ở mức 122.000 đồng/kg, tăng 2.600 đồng/kg so với phiên giao dịch trước đó. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 122.000 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg; giá cà phê tại Lâm Đồng có mức 121.300 đồng/kg, tăng 2.600 đồng/kg; giá cà phê tại Gia Lai có mức 121.900 đồng/kg, tăng 2.500 đồng/kg và cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 122.200 đồng/kg, tăng 2.700 đồng/kg. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt hơn 4,84 tỷ USD. Đáng chú ý, giá bình quân cà phê xuất khẩu trong tháng 11-2024 đạt 5.818 USD/tấn, mức cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù giá xuất khẩu tăng, sản lượng cà phê Việt Nam đang đối mặt với sự suy giảm. Biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino gây khô hạn tại các vùng trồng cà phê trọng điểm như Tây Nguyên, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt cà phê. Ngoài ra, việc nông dân chuyển đổi sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn như sầu riêng và bơ cũng góp phần làm giảm diện tích trồng cà phê. *Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, giá lúa gạo hôm nay có xu hướng giảm nhẹ: Lúa Đài thơm 8: Giảm 100 đồng/kg, dao động 8.700-8.800 đồng/kg. Lúa OM 18 tươi: Giảm 100 đồng/kg, dao động 8.700-8.800 đồng/kg. Nàng Hoa 9: Không đổi, giữ mức cao nhất tại 9.200 đồng/kg. OM 5154: Ổn định trong khoảng 8.400-8.500 đồng/kg. IR 50404: Dao động 7.400-7.600 đồng/kg. OM 380: Mức giá thấp nhất, 6.600-6.700 đồng/kg. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo 5% tấm của Việt Nam hôm nay được chào bán ở mức 481 USD/tấn, giảm nhẹ so với mức 485 USD/tấn một tuần trước. Các thương nhân tại khu vực cho biết, giao dịch gạo vẫn chậm do ảnh hưởng từ kỳ nghỉ lễ, dự kiến sẽ phục hồi sau Tết Nguyên đán. VIỆT CHUNG