Bản tin nông sản hôm nay ghi nhận sự ổn định của giá hồ tiêu; trong khi đó giá cà phê giảm mạnh. *Giá hồ tiêu hôm nay cơ bản ổn định so với ngày hôm qua, trung bình 145.600 đồng/kg, duy nhất tỉnh Gia Lai tặng nhẹ 500 đồng/kg. Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có giá thấp nhất, ở mức 144.000 đồng/kg; tiếp đó là Bình Phước ở giá 145.000 đồng/kg; Gia Lai ở mức 145.500 đồng/kg; Đắk Nông ở mức 146.500 đồng/kg; riêng tỉnh Đắk Lắk cao nhất ở mức giá 147.000 đồng/kg. Trung bình giá hồ tiêu hôm nay ở mức 145.600 đồng/kg. Bản tin nông sản hôm nay (3-12): Giá hồ tiêu ổn định. Ảnh minh họa: TTXVN

*Giá cà phê trong nước quay đầu giảm mạnh, mức giảm 1.700 - 2.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 128.200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai ở mức 128.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg). Giá thu mua cà phê tại tỉnh Đắk Nông ở mức cao nhất với khoảng 128.500 đồng/kg. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 127.800 đồng/kg (giảm 1.700 đồng/kg). Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 128.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua với mức 127.900 đồng/kg. Giá cà phê thế giới sáng 3-12-2024 quay đầu giảm sâu, giảm hơn 500 USD/tấn. Theo chuyên gia, giá cà phê những ngày qua giằng co và quay đầu giảm mạnh nguyên nhân có thể đang chờ sự gia hạn luật Quy định chống phá rừng (EUDR) của Hội đồng EU. Tuy nhiên, giới kinh doanh cà phê vẫn đồn đoán giá cà phê có thể tăng trở lại do lo ngại tình hình thời tiết bất lợi tại Brazil và Việt Nam dẫn đến năng suất giảm, chi phí đầu vào tăng và giá cước vận tải cao trong mùa cuối năm. THẾ TRUYỀN