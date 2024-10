Hôm nay (25-10) giá hồ tiêu, cà phê tăng, trong khi đó giá gạo tiếp tục giảm nhẹ. Cụ thể, giá cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ, tăng 200-300 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 109.600-110.000 đồng/kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 109.800 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông 110.000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 109.800 đồng tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại ở Pleiku và Ia Grai 109.700 đồng/kg; tại tỉnh Kon Tum 109.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua; tại tỉnh Đắk Nông cà phê 110.000 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với ngày hôm qua. Bản tin nông sản hôm nay (25-10): Giá hồ tiêu, cà phê tăng nhẹ. Ảnh minh họa: internet

Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 109.600 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk; ở huyện Cư M'gar 109.800 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg; tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ 109.700 đồng/kg; tại khu vực Đông Nam Bộ tăng 500 - 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 145.500 -147.000 đồng/kg; trong khi đó giá mua cao nhất tại các tỉnh Đắk Nông là 147.000 đồng/kg. *Giá hồ tiêu hôm nay cũng tăng nhẹ. Cụ thể, giá hồ tiêu tại Đắk Lắk được thu mua ở mức 146.700 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu tại Chư Sê (Gia Lai) thu 145.700 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Giá hồ tiêu tại Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức cao nhất 147.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại khu vực Đông Nam Bộ, giá hồ tiêu hôm nay biến động so với ngày hôm qua. Cụ thể, tại Bình Phước giá hồ tiêu hôm nay ở mức 145.500 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu giá hồ tiêu 146.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua. *Giá lúa gạo hôm nay giảm nhẹ. Cụ thể, giá gạo ghi nhận có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Hiện giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu xuống mức 10.500 - 10.600 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 xuống mức 12.600 - 12.700 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.900 - 9.600 đồng/kg. Hiện, giá tấm OM 5451 ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua; giá cám khô ở mức 5.900 - 6.000 đồng/kg đi ngang so với ngày hôm qua. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 100% tấm ở mức 432 USD/tấn, giảm 6 USD/tấn; gạo hồ tiêu chuẩn 5% ở mức 532 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 504 USD/tấn, giảm 2 USD/tấn. Giá lúa hôm nay không điều chỉnh so với ngày hôm qua, lúa IR 50404 giá ở mức 6.900 - 7.000 đồng/kg; lúa Đài thơm 8 ở mức giá 7.800 - 8.000 đồng/kg, OM 5451 ở mức 7.200 - 7.400 đồng/kg, tăng 100 đồng/kg; lúa OM 18 có giá 7.500 - 7.800 đồng/kg, giá đi ngang so với ngày hôm qua; lúa OM 380 dao động 7.200 - 7.300 đồng/kg; lúa Nhật vẫn ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg và lúa Nàng Nhen (khô) ở mức 20.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, thị trường nếp không có điều chỉnh so với ngày hôm qua. Nếp Long An IR 4625 (khô) 9.600 - 9.800 đồng/kg ổn định so với ngày hôm qua. Nếp Long An 3 tháng (khô) 9.800 - 10.000 đồng/kg đi ngang so với ngày hôm qua. VIỆT CHUNG