Bản tin nông sản hôm nay (21-11): Giá cà phê, hồ tiêu cùng giảm

Ngày 21-11, giá hồ tiêu trong nước bất ngờ giảm sâu, trong khi cà phê cũng quay đầu giảm giá. Giá hồ tiêu hôm nay Giá hồ tiêu trong nước hôm nay (21-11) bất ngờ giảm sâu. Theo đó, tại tỉnh Gia Lai, Bà Rịa – Vũng Tàu, giá hồ tiêu giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, thu mua ở mức 138.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, Bình Phước, Đắk Nông, giá hồ tiêu cùng giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, giao dịch ở mức 139.500 đồng/kg. Trung bình giá hồ tiêu hôm nay dao động ở mức từ 138.000 đến 139.500 đồng/kg, giảm 700 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu hôm nay giảm sâu. Ảnh minh họa

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, giá hồ tiêu ổn định, không có thay đổi so với hôm qua. Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.470 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.055 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.000 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.400 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 10.500 USD/tấn. Trong đó, giá hồ tiêu đen Việt Nam ổn định ở mức 6.200 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l giữ mức 6.500 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 9.400 USD/tấn, không thay đổi. Giá cà phê hôm nay Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm, mức giảm khoảng 800 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 113.500 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai ở mức 113.500 đồng/kg, tương tự tại tỉnh Đắk Nông cà phê cũng được thu mua ở mức giá 113.500 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh minh họa Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 113.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 113.500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua với mức 113.400 đồng/kg. Sáng 21-11, trái chiều với thị trường trong nước, giá cà phê thế giới bất ngờ tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London sau nhiều phiên giảm đã bất ngờ tăng mạnh, mức tăng 128 - 142 USD/tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 4.798 USD/tấn (tăng 142 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.742 USD/tấn (tăng 133 USD/tấn); kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.694 USD/tấn (tăng 130 USD/tấn) và kỳ hạn giao hàng tháng 7-2025 là 4.634 USD/tấn (tăng 128 USD/tấn). THẾ TRUYỀN