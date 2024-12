Bản tin nông sản hôm nay (19-12): Hôm nay ghi nhận đà tăng mạnh của giá hồ tiêu trong nước; giá cà phê và lúa gạo giảm nhẹ. * Giá hồ tiêu hôm nay đồng loạt tăng mạnh trở lại so với phiên giao dịch trước, mức tăng từ 500 đến 1.000 đồng/kg, tùy địa phương. Hiện giá thu mua trung bình ở các địa phương ở mức 146.800 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu thu mua ở tỉnh Gia Lai ở mức 146.000 đồng/kg (tăng 500 đồng/kg); tương tự, giá hồ tiêu tỉnh Bình Phước được thu mua với giá 147.000 đồng/kg (tăng 1.000 đồng/kg); giá hồ tiêu tại Bà Rịa - Vũng Tàu thu mua ở mức 146.700 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg); giá hồ tiêu Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, với mức 147.000 đồng/kg và giá hồ tiêu ở Đắk Nông được thu mua giá cao nhất là 147.200 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg). Bản tin nông sản hôm nay (19-12): Giá hồ tiêu tăng mạnh. Ảnh minh họa: TTXVN

Sản lượng hồ tiêu đen Việt Nam vụ mùa 2025 dự kiến sẽ giảm do ảnh hưởng của hạn hán và sự cạnh tranh từ diện tích trồng đối với các loại cây khác như sầu riêng, cà phê. Điều này có thể làm giảm nguồn cung hồ tiêu, dẫn đến giá hồ tiêu duy trì ở mức cao trong thời gian tới. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), dự báo giá hồ tiêu thế giới sẽ duy trì ở mức cao trong ngắn hạn do nguồn cung hạn chế. Về dài hạn, giá hạt hồ tiêu xuất khẩu sẽ vẫn được hỗ trợ, bởi sản lượng mặt hàng này của Việt Nam trong vụ mùa 2025 dự kiến giảm. * Giá cà phê hôm nay trong nước nằm ở mức 122.700 - 124.200 đồng/kg. Giá cà phê giảm đến 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Nhiều hàng quán cà phê đang chấp nhận giảm lợi nhuận để giữ chân khách hàng dịp cuối năm dù giá cà phê nguyên liệu đã tăng 20%. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk giảm 800 đồng/kg so với hôm qua, đạt 124.000 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Lâm Đồng cũng giảm 500 đồng/kg so với hôm qua, đạt 122.700 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê hôm nay tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đạt 123.800 đồng/kg. Giá cà phê hôm nay tại Đắk Nông vẫn ở mức giá cao nhất khi giảm 800 đồng/kg so với hôm qua, đạt 124.200 đồng/kg. Cuối năm là thời điểm các cửa hàng kinh doanh trà và cà phê kỳ vọng vào doanh thu cao, nhưng giá cà phê nhân và cà phê bột tăng gây áp lực lên nhiều chủ kinh doanh hàng quán cà phê. * Khảo sát tại tỉnh An Giang, giá lúa hôm nay có nhiều biến động, với xu hướng giảm: Nàng Hoa 9: 9.200 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. OM 18 tươi: 8.800 - 9.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. OM 5451: 8.400 - 8.600 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg. Đài Thơm 8: 9.100 - 9.200 đồng/kg, ổn định. IR 50404: 7.600 - 7.800 đồng/kg, không đổi. Ngoài ra, các loại nếp như IR 4625 tươi và nếp 3 tháng duy trì giá thu mua từ 8.100 đến 8.200 đồng/kg. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu IR 504 giảm 300 đồng/kg, xuống còn 9.400 - 9.600 đồng/kg, trong khi gạo thành phẩm dao động từ 11.900 đến 12.100 đồng/kg, giảm nhẹ 100 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá cám khô duy trì ở mức 5.700 - 5.800 đồng/kg, còn tấm thơm giảm thêm 100 đồng/kg, xuống 8.700 - 8.800 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo trắng 5% tấm của Việt Nam giảm 1 USD/tấn, xuống còn 508 USD/tấn, xấp xỉ giá gạo Thái Lan (506 USD/tấn). Trong khi đó, gạo 5% tấm của Ấn Độ duy trì ở mức 449 USD/tấn và gạo Pakistan ở mức 454 USD/tấn. VIỆT CHUNG