Bản tin nông sản hôm nay (15-12): Giá hồ tiêu, cà phê tiếp tục tăng

Nông sản hôm nay (15-12): Giá hồ tiêu, cà phê tiếp tục tăng, trong khi giá gạo giảm. Giá hồ tiêu trong nước tiếp tục tăng mạnh, mức tăng từ 200 - 1.000 đồng/kg so với phiên trước đó và tùy từng địa phương. Hiện, giá mua trung bình ở các địa phương ở mức 145.800 đồng/kg. Theo nhận định, sự khan hiếm nguồn cung do lượng tồn kho ở mức thấp nhất trong vòng 6 - 8 năm qua đã tạo động lực đẩy giá tăng. Ngoài ra, nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn như Mỹ và EU vẫn ở mức cao, càng hỗ trợ tích cực cho thị trường. Theo các chuyên gia, giá hồ tiêu đã bước qua chu kỳ giảm và đang bắt đầu chu kỳ tăng, do nguồn cung sụt giảm. Nhu cầu tăng trong mùa lễ hội cuối năm, chi phí như vận chuyển tăng cao, đồng USD hạ nhiệt cũng là những nguyên nhân thúc đẩy thị trường. Các chuyên gia khuyến cáo người nông dân cần đầu tư cải thiện năng suất và chất lượng sản phẩm, thay vì mở rộng diện tích. Trên thị trường thế giới, giá tiêu đen Việt Nam xuất khẩu duy trì mức ổn định 6.300 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l giữ mức 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng ở mức 9.400 USD/tấn. Tại Việt Nam, mưa kéo dài sau đợt khô hạn nghiêm trọng hồi đầu năm tạo thuận lợi cho sản xuất tiêu. Quá trình ra hoa và đậu quả diễn ra tốt ở hầu hết khu vực trồng tiêu ở Tây Nguyên. Sản lượng vụ tới dự kiến sẽ tăng. Bản tin nông sản hôm nay (15-12): Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: thoibaotaichinhvietnam.vn

* Giá cà phê tại thị trường trong nước hôm nay (15/12) trung bình ở mức 125.100 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê ở các vùng trọng điểm của Tây Nguyên được thu mua cao nhất ghi nhận ở mức 125.200 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 125.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với hôm qua. Giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 123.500 đồng/kg, tăng 800 đồng so với giá giao dịch hôm qua. Trong khi đó, giá cà phê tại Gia Lai hôm nay có mức giá 125.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với giao dịch ngày hôm qua. Giá cà phê tại Đắk Nông hôm nay có giá 125.200 đồng/kg, cũng tăng 1.000 đồng so với hôm qua. * Giá lúa gạo hôm nay tại thị trường trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm với mặt hàng gạo, lúa giao dịch chậm. Trong tuần qua, ghi nhận giá gạo liên tục giảm 100 - 200 đồng/kg. Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long giảm nhẹ với mặt hàng gạo. Trong khi đó, với mặt hàng gạo, gạo nguyên liệu IR 504 tiếp đà giảm 200 đồng, dao động ở mức 9.700-9.900 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 cũng tiếp đà giảm 100 đồng, dao động ở mức 12.000 -12.200 đồng/kg. Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm cũng giảm, dao động trong khoảng từ 5.750 - 9.000 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm giảm 100 đồng, dao động ở mốc 8.800 - 9.000 đồng/kg; giá cám khô dao động ở mốc 5.7500 - 5.850 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, giá gạo bằng so với hôm qua. Gạo thường dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg. Hiện, gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo thơm chào giá cao, dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.500 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.500 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.500 đồng/kg. Tương tự, với mặt hàng lúa, nhu cầu mua cầm chừng do giá gạo giảm liên tiếp trong những ngày qua. Hiện giá lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 8.600 - 8.800 đồng/kg; lúa OM 380 dao động ở mức 7.200 đồng/kg; Lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 9.200 - 9.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 9.200 - 9.400 đồng/kg… Trên thị trường thế giới. giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay đi ngang so với hôm qua. Gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 509 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 477 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 405 USD/tấn. VIỆT CHUNG