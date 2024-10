Bản tin nông sản hôm nay (14-10): Giá cà phê, hồ tiêu biến động giảm; giá lúa gạo ổn định

Hôm nay (14-10), trong khi giá cà phê, hồ tiêu biến động giảm, thì giá lúa gạo duy trì ổn định. *Thị trường cà phê đang trong giai đoạn biến động mạnh, với những tín hiệu trái chiều đến từ cả giá cà phê thế giới và trong nước. Trong khi giá cà phê Arabica Brazil tăng nhẹ, thì giá cà phê trong nước lại giảm tại các địa phương trọng điểm. Cụ thể, giá cà phê trong nước hôm nay giảm tại các địa phương trọng điểm, trung bình giảm 400 đồng/kg, nằm trong khoảng 113.000 - 113.700 đồng/kg. Sự giảm giá cà phê trong nước có thể do nhiều yếu tố tác động, bao gồm: Sau nhiều tháng tăng trưởng mạnh, nhiều người trồng cà phê đang có tâm lý thận trọng trong việc bán cà phê. Nguồn cung dồi dào và vụ thu hoạch cà phê mới của Việt Nam đã bắt đầu, và nguồn cung dự kiến sẽ dồi dào hơn trong thời gian tới. Mưa lớn trong thời gian thu hoạch có thể ảnh hưởng đến chất lượng cà phê và dẫn đến giảm giá. Trong khi đó, giá cà phê Arabica Brazil, loại cà phê được ưa chuộng nhất trên thế giới, đã ghi nhận mức tăng nhẹ. Kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 tăng 0,41% lên 304,50 USD/tấn, trong khi kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 tăng 0,20% lên 303,80 USD/tấn. Tuy nhiên, hai kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 và tháng 7-2025 lại giảm nhẹ, lần lượt là 1,15% và 1,26%. Ảnh minh họa / Vietnam+ Sự tăng trưởng của giá Arabica Brazil phản ánh những lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu. Brazil, quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với tình trạng hạn hán kéo dài, ảnh hưởng đến năng suất cây cà phê. * Giá hồ tiêu hôm nay tại thị trường trong nước lao dốc ở một số địa phương trọng điểm, giao dịch từ 143.000 – 144.000 đồng/kg. Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay tại Gia Lai ở mức 143.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay tại các tỉnh Đồng Nai (143.000 đồng/kg); Đắk Lắk (144.000 đồng/kg); Đắk Nông (144.000 đồng/kg); Bà Rịa - Vũng Tàu (144.000 đồng/kg) và Bình Phước (144.000 đồng/kg). Như vậy, tiếp đà giảm hôm qua, giá hồ tiêu trong nước hôm nay lao dốc ở một số địa phương vùng trồng trọng điểm, mức giảm 1.000 -2.000 đồng/kg. Giá hồ tiêu cao nhất ở mốc 144.000 đồng/kg. Đây là ngày giảm liên tiếp thứ 3 của thị trường hồ tiêu trong nước. Tuần qua, Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) công bố thông tin tình hình xuất khẩu hồ tiêu tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2024. Theo đó, trong tháng 9-2024, Việt Nam xuất khẩu được 17.138 tấn hồ hồ tiêu các loại, hồ tiêu đen đạt 15.232 tấn, hồ tiêu trắng đạt 1.906 tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 109,8 triệu USD, hồ tiêu đen đạt 94,8 triệu USD, hồ tiêu trắng đạt 15,0 triệu USD. Số liệu của hiệp hội công bố thấp hơn so với Tổng cục Hải quan thông tin từ đầu tháng, khiến xuất khẩu hồ hồ tiêu 9 tháng qua chưa cán mốc 1 tỷ USD. * Giá lúa gạo ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tuần qua đã ổn định, sau 1 tuần trước đó có sự biến động mạnh trước tác động bởi chính sách xuất khẩu gạo của Ấn Độ. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu vẫn chịu tác động và trở về mức giá thấp nhất kể từ tháng 7-2023. Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số loại lúa có sự biến động mạnh như: IR 50404 từ 6.800 – 7.000 đồng/kg; lúa OM 5451 có giá từ 7.200 – 7.400 đồng/kg; OM 380 dao động 7.200 - 7.300 đồng/kg… Nếp Long An IR 4625 (khô) ổn định từ 9.600 - 9.800 đồng/kg; nếp Long An 3 tháng (khô) 9.800 - 10.000 đồng/kg. Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 18.000 – 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 20.000 đồng/kg… Giá gạo nguyên liệu IR 504 Hè Thu ở mức 10.300 - 10.500 đồng/kg. Trong khi đó, gạo thành phẩm IR 504 ở mức 12.500 - 12.700 đồng/kg. Với mặt hàng phụ phẩm, giá phụ phẩm các loại dao động trong khoảng từ 5.950 - 9.600 đồng/kg. Giá tấm OM 5451 đang ở mức từ 9.500 - 9.600 đồng/kg; giá cám khô từ 5.950 - 6.050 đồng/kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến đầu tháng 10, vụ Hè Thu 2024, các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 1,469 triệu ha, thu hoạch được 1,415 triệu ha với năng suất khoảng 59,06 tạ/ha, sản lượng đạt 8,355 triệu tấn lúa. Bên cạnh đó, vụ Thu Đông 2024 các địa phương trong vùng cũng xuống giống được 686.000 ha/700.000 ha kế hoạch. Các địa phương đã bắt đầu thu hoạch được 253.000 ha với năng suất khoảng 59,36 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1,5 triệu tấn lúa. Về xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 5% tấm của Việt Nam được chào bán với giá 538 USD/tấn trong phiên 10-10, so với mức 552 USD/tấn của một tuần trước đó. Đây là mức giá thấp nhất kể từ tháng 7-2023. VIỆT CHUNG