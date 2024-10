Bản tin nông sản hôm nay (12-10): Giá hồ tiêu và cà phê tăng giảm trái chiều

Hôm nay (12-10) giá hồ tiêu giảm mạnh 1.000 - 3.000 đồng/kg, trong khi đó giá cà phê tăng nhẹ, khoảng 500 đồng/kg. Giá hồ tiêu hôm nay (12-10) tại các vùng trọng điểm giảm mạnh 1.000-3.000 đồng/kg so với hôm qua và giao dịch quanh mốc 143.000 -145.500 đồng/kg, giá mua cao nhất tại Bà Rịa - Vũng Tàu là 145.500 đồng/kg. Theo đó, giá hồ tiêu Đắk Lắk được thu mua ở mức 144.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) thu mua ở mức 143.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg giá so với hôm qua. Giá hồ tiêu Đắk Nông hôm nay ghi nhận ở mức 144.000 đồng/kg, cũng giảm 3.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại khu vực Đông Nam Bộ, cụ thể, tại Bà Rịa – Vũng Tàu hiện ở mức 145.500 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Tại Bình Phước, giá hồ tiêu ở mức 143.000 đồng/kg, giảm 2.000 đồng/kg so với hôm qua. Giá tiêu hôm nay (12-10) giảm 1.000-3.000 đồng/kg. Ảnh minh họa/internet Như vậy, giá hồ tiêu hôm nay giảm nhiều nhất 3.000 đồng/kg. Ghi nhận mức giá cao nhất là 145.500 đồng/kg, mức thấp nhất ở tỉnh Bình Phước và Chư Sê (Gia Lai) ở mức 143.000 đồng/kg. Cập nhật giá hồ tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá hồ tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức đạt 6.732 USD/tấn, tăng 0,31%, giá hồ tiêu trắng Muntok ở mức 9.002 USD/tấn, tăng 0,31%. Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức giá 6.750 USD/tấn đi ngang so với hôm qua. Giá hồ tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 8.700 USD/tấn, giảm 1,15%; giá hồ tiêu trắng ASTA của nước này đạt 11.200 USD/tấn. Giá hồ tiêu đen Việt Nam vẫn duy trì ổn định ở mức 6.800 USD/tấn với loại 500 g/l; loại 550 g/l ở mức 7.100 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng vẫn ở mức 10.150 USD/tấn... * Giá cà phê được cập nhật lúc 4 giờ 30 phút ngày 12-10 cho biết, thị trường cà phê trong nước hôm nay tăng nhẹ tại một vài địa phương, trung bình tăng 500 đồng/kg, nằm trong khoảng 113.300 - 114.100. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 114.000đ đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 114.100 đồng/kg. Bản tin nông sản hôm nay (12-10): Giá cà phê tăng nhẹ. Ảnh minh họa/internet

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai (Chư Prông) là 114.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; ở Pleiku và Ia Grai ở mức 113.900 đồng/kg. Tại tỉnh Kon Tum, cà phê được giao dịch ở mức giá 114.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg; Tại tỉnh Đắk Nông, cà phê được thu mua ở mức 114.100 đồng/kg, tăng 600 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 113.300 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg so với hôm qua. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư M'gar cà phê được thu mua ở mức 114.000 đồng/kg, tăng 500 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua ở mức 113.900 đồng/kg. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11-10, giá cà phê Robusta trên sàn London giao dịch ở mức 4.426 - 4.826 tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 11-2024 là 4.826 USD/tấn, giảm 88 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 1-2025 là 4.680 USD/tấn, giảm 62 USD/tấn; kỳ hạn giao hàng tháng 3-2025 là 4.540 USD/tấn, giảm 58 USD/tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 5-2025 là 4.426 USD/tấn, giảm 49 USD/tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York giảm 4,7 – 4,9 cent/lb. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 12-2024 là 252,05 cent/lb, giảm 2,7%; kỳ giao hàng tháng 3-2025 là 250,75 cent/lb, giảm 2,7%; kỳ giao hàng tháng 5-2025 là 248,9 cent/lb (giảm 2,7%) và kỳ giao hàng tháng 7-2025 là 246,25, giảm 2,9%. VIỆT CHUNG * Mời bạn đọc vào chuyên mục Kinh tế xem các tin, bài liên quan.