Bản tin nông sản hôm nay (10-12): Giá hồ tiêu, cà phê giảm; giá gạo tăng nhẹ

Theo ghi nhận, hôm nay (10-12), giá hồ tiêu, giá cà phê đều giảm nhẹ; còn giá gạo nhích tăng nhẹ so với hôm qua. * Giá hồ tiêu trong nước hôm nay giảm nhẹ so với ngày hôm qua; trung bình ở mức 146.200 đồng/kg, giảm nhẹ 300 đồng/kg so với ngày hôm qua. Cụ thể, giá hồ tiêu tại Gia Lai giảm nhẹ 500 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Bình Phước giảm 1.000 đồng/kg. Theo đó, giá hồ tiêu tại Bình Phước ở mức 145.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu ở mức 146.000 đồng/kg; giá hồ tiêu tại Đắk Lắk ở mức 147.000 đồng/kg; riêng giá hồ tiêu tại Đắk Nông cao nhất ở mức 147.200 đồng/kg. Theo nhiều nhận định, giá hồ tiêu hiện đã bước qua chu kỳ giảm và đang bắt đầu chu kỳ tăng giá do nguồn cung sụt giảm. Nhu cầu tăng cho mùa lễ hội cuối năm và thông tin xuất khẩu giảm ở Việt Nam cũng là nguyên nhân thúc đẩy thị trường. Ngoài ra, các chi phí như vận chuyển tăng cao, đồng USD hạ nhiệt giúp giá hồ tiêu tăng trở lại. Tuy nhiên, do sức ép mua hàng vào đầu vụ chưa cao, các hộ nông dân không nên quá nôn nóng bán tiêu sớm, đặc biệt là không nên vay vốn để trữ tiêu nhằm tránh những rủi ro do biến động thị trường. Trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu đen Việt Nam ổn định ở mức 6.200 USD/tấn với loại 500 g/l, loại 550 g/l giữ ở mức 6.500 USD/tấn; giá hồ tiêu trắng ở mức 9.300 USD/tấn, không thay đổi. Giá hồ tiêu, cà phê hôm nay đều giảm. Ảnh minh họa: thuonghieuvaphapluat.vn

* Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm 2.000 đồng/kg. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 122.000 đồng/kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai ở mức 122.000 đồng/kg; giá cà phê thu mua tại tỉnh Đắk Nông là 122.000 đồng/kg và tại Đắk Lắk ở mức giá cao nhất là 122.000 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê nhân xô (cà phê nhân, cà phê nhân tươi) ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà được thu mua với giá 121.000 đồng/kg. Tại tỉnh Đắk Lắk: Ở huyện Cư M'gar, cà phê được thu mua ở mức 122.000 đồng/kg, còn tại huyện Ea H'leo, thị xã Buôn Hồ cũng được thu mua đồng giá ở mức 121.900 đồng/kg. Cà phê là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới và nhu cầu đang tăng lên, được thúc đẩy bởi mức tiêu thụ ngày càng tăng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ có một số ít quốc gia sản xuất đáp ứng được nhu cầu này. Các quốc gia sản xuất chính bao gồm Brazil, Việt Nam, Colombia, Indonesia và Ethiopia, tất cả đều là các quốc gia nhiệt đới chịu ảnh hưởng rất lớn của sự biến đổi khí hậu. * Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực trong nước biến động nhẹ. Thị trường lượng ít, giá nhích, giao dịch chậm, lúa tươi vững giá - neo cao. Trong đó, với mặt hàng gạo: Hiện gạo nguyên liệu IR 504 tăng 100 đồng/kg, dao động ở mức 10.300 - 10.400 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở mức 12.300 - 12.400 đồng/kg. Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động trong khoảng 5.900 - 9.100 đồng/kg. Hiện, giá tấm thơm dao động ở mốc 9.000 - 9.100 đồng/kg; giá cám dao động ở mốc 5.900 - 6.050 đồng/kg. Ghi nhận tại các địa phương, hôm nay gạo về lượng lai rai, gạo nguyên liệu thơm nhích nhẹ, giao dịch chậm. Tại Sa Đéc (Đồng Tháp), gạo nguyên liệu thơm và 5451 giá nhích nhẹ 100 đồng/kg so với hôm qua. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp), gạo sáng đầu tuần ít, chất lượng cải thiện hơn, kho cho giá nhích các loại gạo. Tại An Cư (Cái Bè, Tiền Giang), lượng về lai rai, giá nhích, đa số mặt gạo yếu gạo chung chung, ít gạo đẹp. Tại các chợ lẻ, giá gạo bình giá so với hôm qua. Gạo thường dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg. Gạo thơm chào giá cao dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Jasmine 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa 21.500 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.500 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan (Trung Quốc) 21.000 đồng/kg; gạo Sóc thường 18.500 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 21.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.500 đồng/kg. Tương tự, với mặt hàng lúa, giá tiếp tục neo cao: Hiện lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động ở mốc 8.600 - 8.800 đồng/kg; lúa OM 380 dao động ở mức 7.200 đồng/kg; lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 9.000 - 9.200 đồng/kg; Nàng Hoa 9 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; lúa Nhật ở mốc 7.800 - 8.000 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 9.000 - 9.100 đồng/kg. Tại nhiều địa phương hôm nay, giá lúa neo cao và bình ổn, giao dịch chậm, ít người mua. Tại Sóc Trăng, giao dịch lúa mới tiếp tục chậm, giá lúa bình ổn, nguồn còn ít. Tại Đồng Tháp, lúa Thu Đông cạn nguồn, lúa Đông Xuân sớm giao dịch ít, giá lúa nông dân chào cao. Tại An Giang, giao dịch chậm, chủ yếu lấy lúa đã cọc trước. Tại Long An, giá ít biến động, nhu cầu mua khá chậm, ít chốt mới. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hôm nay không biến động so với hôm qua. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo 100% tấm ở mức 410 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 5% ở mức 520 USD/tấn; gạo 25% tấm ở mức 485 USD/tấn. VIỆT CHUNG