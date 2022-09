"Bạn thật sự là ai?" - Khám phá mới giúp bạn hoàn thiện tính cách của mình

"Tôi là người hướng nội", "Tôi khá nhạy cảm", "Tôi không giỏi làm lãnh đạo"… Có phải cuộc đời của bạn đã được định hình sẵn như vậy và chẳng thể thay đổi được.? Ngành tâm lý học đã trải qua giai đoạn tranh luận xem yếu tố sinh học (bẩm sinh, di truyền) hay yếu tố xã hội (các nguyên tắc, trách nhiệm, vai trò từ gia đình, xã hội…) mới nắm vai trò quyết định trong việc định hình tính cách con người.

Tuy nhiên, chúng cũng không phải là tất cả. Riêng tiến sĩ Brian Little cho rằng, bản tính đặc trưng chính là yếu tố thứ ba góp phần định hình tính cách của bạn. Bản tính đặc trưng được hình thành dựa trên các công trình cá nhân - những việc bạn làm trong đời. Quan điểm này cho chúng ta một cái nhìn mở rộng hơn về bản thân, về những gì ta có thể làm được và đạt được trong đời.

Trải qua nửa thế kỷ nghiên cứu, Little trình bày những khám phá của mình một cách dí dỏm và nhẹ nhàng trong cuốn sách "Bạn thật sự là ai?" ("Who are you, really?").

"Bạn thật sự là ai?" - Cuốn sách giúp bạn phát triển hoàn thiện tính cách của mình

Những "công trình cá nhân" làm ta thay đổi tính cách