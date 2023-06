Bạn thân 7 năm kín tiếng của Đỗ Mỹ Linh nhan sắc lẫn danh tính không phải dạng vừa

Your browser does not support the video tag.

Diệu Thuỳ sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Hành trình đạt đến ngôi vị á hậu của cô cũng đầy rực rỡ.

Đỗ Mỹ Linh là một trong những hoa hậu kín tiếng nhất nhì showbiz, cô thường đi chơi cùng nhóm bạn thân tập hợp toàn hoa á hậu đình đám. Mới đây, mỹ nhân sinh năm 1996 gây bất ngờ khi tiết lộ chân dung một người bạn dù đã thân 7 năm nhưng vô cùng kín tiếng của mình.

Đi cùng hình ảnh, Mỹ Linh chia sẻ hình ảnh kèm dòng chú thích hài hước: “Hai đứa mặt tròn đều theo năm tháng". Hình ảnh của hai mỹ nhân xinh đẹp, từng làm mưa làm gió tại các đấu trường sắc đẹp ngày nào, giờ là hoài niệm đẹp của tuổi thanh xuân, làm cho các tín đồ sắc đẹp đầy hào hứng và yêu mến.



Diệu Thuỳ và Đỗ Mỹ Linh là đôi bạn thân xinh đẹp, học giỏi, giàu có và kín tiếng nhất nhì showbiz.