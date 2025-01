Bán tải và xe điện của Ford đạt doanh số cao tại Mỹ

Ford khép lại năm 2024 với mức doanh số tăng trưởng ấn tượng, trong đó động lực chính là các dòng bán tải và xe điện hóa. Với mức tăng trưởng bán hàng 9% trong quý IV, Ford đã khép lại năm 2024 với tổng doanh số 2.078.832 xe được bán ra tại Mỹ. Con số này tăng 4,2% so với năm 2023, vượt qua mức tăng trung bình ước tính của toàn ngành ở mức 2%. Chủ lực chính của Ford vẫn là các dòng bán tải. Trong đó, F-Series là dòng xe bán tải bán chạy nhất tại Mỹ với 765.649 xe được bàn giao trong năm 2024. Các mẫu bán tải nhỏ hơn như Ranger và Maverick cũng đạt mức tăng trưởng tốt khoảng trên 40%. Bên cạnh xe bán tải, mảng xe điện hóa của Ford cũng góp công lớn trong việc thúc đẩy tăng trưởng doanh số chung, với 285.291 xe điện hóa được bán ra (bao gồm xe hybrid, plug-in hybrid và xe thuần điện). Doanh số mảng này đã tăng 38% so với năm trước, vượt trên hai đối thủ lớn là GM và Stellantis. Đáng chú ý, các mẫu xe thuần điện của Ford đều thiết lập kỷ lục doanh số mới trong năm 2024: Mustang Mach-E đạt 51.745 xe – tăng 27%; F-150 Lightning đạt 33.510 xe – tăng 39%; E-Transit đạt 12.610 xe – tăng 64%. Với riêng Mustang Mach-E, mẫu xe này vừa đạt mốc doanh số cao nhất từ trước đến nay với 16.119 xe bán ra trong quý IV, qua đó trở thành mẫu SUV điện bán chạy nhất tại Mỹ sau Model Y của Tesla trong năm 2024. Mảng xe hybrid của Ford cũng đạt kỷ lục doanh số trong 2024 với tổng cộng 187.426 xe bán ra, tăng 40% so với năm 2023. Thành tựu này được thúc đẩy phần lớn bởi hai mẫu bán tải điện hóa là F-150 hybrid và Maverick hybrid. Bên cạnh đó, các dòng SUV của Ford cũng đem về những kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm qua. Cụ thể, hãng này đã bán được 771.042 xe SUV với các mẫu bán chạy nhất gồm Bronco, Explorer và Expedition. Cuối cùng, không thể bỏ qua những đóng góp của hãng con Lincoln vào doanh số chung của Ford trong năm 2024. Theo đó, doanh số của Lincoln tăng 28% trong năm qua, đạt 104.823 xe, đánh dấu kết quả bán lẻ tốt nhất kể từ năm 2007. Mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu này là Nautilus với 36.544 xe đến tay khách hàng trong năm 2024. Con số này tăng 50% so với năm trước. Đáng chú ý, chiếm 39% trong tổng doanh số của Lincoln Nautilus là phiên bản hybrid. Lê Tuấn