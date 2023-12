Bán tải điện hot nhất thế giới Tesla Cybertruck gây tranh cãi 'thiết kế gây nguy hiểm'

Trong một cuộc phỏng vấn với Top Gear, kỹ sư trưởng của Tesla đã thừa nhận rằng quy định an toàn của châu Âu liên quan đến người đi bộ có thể khiến Tesla gặp khó khi giới thiệu Cybertruck tại lục địa già.

Hội đồng An toàn Giao thông châu Âu (một tổ chức phi lợi nhuận) cũng nêu ý kiến: "Một phương tiện có kích thước lớn, mạnh mẽ và trọng lượng lớn như vậy sẽ gây ra những rủi ro đáng kể cho người đi bộ, người đi xe đạp và các phương tiện khác trong trường hợp va chạm xảy ra". Thậm chí, hội đồng này còn bày tỏ hy vọng Tesla sẽ không giới thiệu Cybertruck cho thị trường châu Âu.

Ngoài ra, trọng lượng và tốc độ quá mạnh mẽ của siêu bán tải Tesla Cybertruck cũng khiến các chuyên gia an toàn giao thông cảm thấy e ngại. Bà Julia Griswold, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông tại Đại học California cho rằng, trọng lượng và khả năng tăng tốc nhanh chóng của Tesla Cybertruck có thể trở thành mối nguy hiểm tiềm tàng cho những người cùng tham gia lưu thông trên đường.

Tuy nhiên, tỷ phú Elon Musk - Giám đốc điều hành của Tesla đang rất tự tin về độ an toàn của chiếc bán tải này. Trong bài kiểm tra an toàn mới đây, Elon Musk cho biết các chi tiết thân vỏ bằng thép không gỉ của bán tải điện Tesla Cybertruck đã được thiết kế đặc biệt để hấp thụ lực tác động, trong đó các đường gân ở phần đầu và đuôi xe sẽ giúp phân tán xung lực khi va chạm. Ông khẳng định mẫu bán tải chạy điện này sẽ vượt qua các đối thủ bán tải khác về độ an toàn cho cả người ngồi trong xe lẫn người hay xe bên ngoài (khi va chạm).

Tesla Cybertruck là mẫu xe bán tải đậm chất ý tưởng vừa được ra mắt hôm 1/12/2023. Kiểu dáng được phá cách hoàn toàn, độc nhất vô nhị, gợi nhớ tới những chiếc tàu ngầm hay máy bay tàng hình. Xe thiết kế giống như một khối kim loại hình thang di động, với các đoạn thân vỏ rất phẳng và góc cạnh cũng rất ấn tượng. Theo giới thiệu của nhà sản xuất Tesla, bộ áo của chiếc xe được làm bằng thép không gỉ dày đến 3mm, có khả năng chống đạn.

Xe dài tới 5,9m, cao 1,9m và nặng tới 3 tấn. Sức mạnh của xe ở bản cao nhất lên tới 845 mã lực, tăng tốc từ 0-97 km/h chỉ trong 2,6 giây, ngang ngửa siêu xe McLaren F1 (mẫu siêu xe thể thao từng đạt kỷ lục xe chạy nhanh nhất thế giới năm 1998).

Bản concept Tesla Cybertruck đã được ra mắt từ ngày 21/11/2019. Mẫu xe có 3 phiên bản: RWD (dẫn động cầu sau), AWD (dẫn động 4 bánh toàn thời gian) và phiên bản cao cấp nhất Cyberbeast, cùng mức giá lần lượt từ 60.900, 79.990 và 99.990 USD (tương đương 1,46, 1,92 và 2,4 tỷ đồng). Mức giá này cao hơn nhiều so với giá xe mà Elon Musk từng công bố vào năm 2019 là 39.900, 49.900 và 69.900 USD ( tương đương 960 triệu, 1,2 tỷ và 1,68 tỷ đồng) cho 3 phiên bản.

Tesla tiết lộ đã có 1,9 triệu đơn đặt hàng trong 4 năm qua. Trong tháng 12 này, mới chỉ có 10 xe được bàn giao tới khách hàng.

Theo Carscoops