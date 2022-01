Bán số lô đề qua mạng xã hội với cam kết trúng 100%, chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Ngày 30/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Hồng Sơn (24 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Trà), Phạm Tiến Tân (22 tuổi, trú tại thôn 4 xã Sơn Long) và Lê Đức Anh (32 tuổi, trú tại thôn 3 xã Sơn Trà, cùng huyện Hương Sơn) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an các xã Sơn Trà, Sơn Long, huyện Hương Sơn, bóc gỡ thành công đường dây lừa đảo bằng hình thức cho số lô, số đề trên mạng xã hội do Nguyễn Hồng Sơn cầm đầu.