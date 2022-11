Bán rẻ không ai mua, thị trường thép cuối năm ảm đạm

Hiệp hội Thép Việt Nam cũng cho hay, trong tháng 10/2022, tiêu thụ thép các loại đạt gần 2 triệu tấn, giảm 7,19 % so với tháng trước và giảm 9,9% so với cùng kỳ. Nhu cầu yếu khiến cho nhiều DN thép báo lỗ nặng trong quý III/2022 vừa qua, với các khoản nợ lớn đè nặng lên hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Chưa có tín hiệu sáng

Nhận xét về thị trường thép hiện nay, ông Nguyễn Văn Sưa, chuyên gia trong ngành thép cho rằng, khó khăn hiện tại xuất phát từ việc tổng cầu về vật liệu thép trong xây dựng suy yếu, trong khi giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao, như giá than luyện tăng 100 - 200 USD/tấn; tín dụng thắt chặt, tỷ giá và lãi suất tăng mạnh. Những yếu tố này diễn ra đồng loạt khiến cho DN khó lòng ứng phó, liên tục gặp thua lỗ.

Bên cạnh đó, những yếu tố khác như cuộc xung đột Nga - Ukraine, chính sách thực hiện Zero Covid-19 của Trung Quốc khiến nhu cầu thép tại thị trường này giảm. Trong khi đây là một trong những thị trường xuất khẩu chính của nhiều DN; lạm phát toàn cầu cũng đang ảnh hưởng đến ngành thép và xây dựng trong nước.

Theo đại diện Tập đoàn Hoà Phát, than và quặng là 2 nguyên liệu quan trọng nhất để sản xuất thép bằng công nghệ lò cao. Trong khi giá quặng sắt đã giảm từ cuối năm 2021 và duy trì ở mức dễ chịu nhưng giá than đã trải qua nhiều biến động mạnh trong 9 tháng năm 2022 là nguyên nhân chính khiến cho giá vốn hàng bán của Hòa Phát trong quý này tăng mạnh 6.290 tỷ đồng, tương đương 23% so với quý III/2021.