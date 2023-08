'Bán rẻ' cổ phiếu VNG, nhà sáng lập Lê Hồng Minh còn sở hữu bao nhiêu?

Trước đó, ngày 28/7, BigV đã mua thành công hơn 1,74 triệu cổ phiếu VNZ, nâng tỷ lệ sở hữu tại VNG từ 5,72% lên 11,78%. Trong khi đó, trong thời gian 25/7-15/8, VNG Limited bán 3,48 triệu cổ phiếu VNZ.

Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông lớn của VNG diễn ra trước thềm thông tin VNG Limited chính thức nộp hồ sơ theo mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ (SEC).

VNG Limited dự kiến sẽ thực hiện niêm yết tại thị trường Mỹ thông qua hình thức IPO cổ phiếu phổ thông loại A trên sàn Nasdaq với mã giao dịch VNG. Các nhà bảo lãnh phát hành là Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, UBS Securities LLC, và BofA Securities, Inc. Tuy nhiên, quy mô giao dịch và giá chào bán hiện chưa được xác định.