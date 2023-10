Bán Range Rover giữ biển ngũ quý 8, nhà giàu càng 'giàu' nhờ định danh biển số

Hôm nay (27/10), hình ảnh chiếc xe Lexus LX600 mới cứng gắn biển 37A – 888.88 lan truyền trên mạng xã hội gây sốt trong cộng đồng chơi xe ở Nghệ An.

Khoảng 10 năm nay, giới chơi xe biển số đẹp ở địa bàn tỉnh Nghệ An đều biết đến tấm biển số VIP ngũ quý 8 nổi tiếng này là biển của chiếc xe sang Land Rover Range Rover. Trên giấy tờ, xe thuộc sở hữu của Công ty TNHH Lương thực Miền Trung, có trụ sở tại số 128, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. "Chủ sở hữu" và sử dụng hàng ngày trên thực tế là anh Nguyễn Xuân Anh Tuấn, con trai của ông chủ chuỗi bệnh viện tư nhân và khách sạn có tiếng ở Nghệ An.

Hình ảnh biển số 37A – 888.88 vốn của xe Land Rover Range Rover nay gắn ở xe Lexus LX600 gợi cảm giác "mới lạ" trong giới chơi xe. "Nếu không có quy định biển định danh, hẳn nhiều người sẽ nghĩ Lexus LX600 đeo biển giả", một cư dân mạng bày tỏ.