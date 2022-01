Ban Quản lý Khu Kinh tế Lào Cai: Trung Quốc sẽ không dừng cửa khẩu dịp Tết

Trong tháng 12/2021, phía Trung Quốc từng một vài lần siết chặt quản lý, kiểm soát Covid-19 khiến hoạt động xuất nhập khẩu qua Lào Cai gặp khó khăn. Lý do vì quan điểm phòng chống dịch giữa hai bên biên giới có sự khác biệt, phía Việt Nam là thích ứng an toàn, linh hoạt; phía Trung Quốc là Zero COVID.

Để hoạt động xuất nhập khẩu được thông thoáng, thuận lợi, Lào Cai đề nghị Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm Nghị quyết 128; đồng thời có những rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

Đặc biệt là cho phép tỉnh Lào Cai nói riêng và các tỉnh có cửa khẩu biên giới nói chung triển khai mô hình "cửa khẩu an toàn" - "cửa khẩu xanh", tạo ra vùng đệm an toàn trong hoạt động xuất nhập khẩu.

