Ban nhạc Ngọt thông báo dừng hoạt động, khán giả bất ngờ, 'dọa' trả vé các show nhạc

Với những người nghe nhạc Ngọt từ khi ra mắt, họ sẽ ấn tượng với Trần Bình Tuấn, người chơi guitar của nhóm. Sau này “chàng tóc dài" chia tay ban nhạc và Nguyễn Chí Hùng (guitar lead và sản xuất âm nhạc) thế chỗ, thu âm và trình diễn (rời nhóm năm 2021).

Nói về tên nhóm, Vũ Đinh Trọng Thắng cho biết: "Khi thành lập một ban nhạc thì phải chọn một tên gì đó. Lúc đầu, các thành viên không biết đặt tên gì, sau đó tôi đặt ra tiêu chí là tên ban nhạc phải là một từ, từ đó phải là tiếng Việt và là tính từ. Ngọt ra đời theo cách ngẫu nhiên như thế".

Trước khi ra mắt album đầu tay cùng tên với ban nhạc, Ngọt đã được khán giả yêu thích qua một vài sáng tác được tải lên YouTube như Quan điểm, Xanh, Cho tôi đi theo, Em dạo này, Cá hồi...

Sau hơn một năm thực hiện, ban nhạc giới thiệu sản phẩm đầu tay với 10 ca khúc theo phong cách indie (pop, rock...).

Toàn bộ bài hát trong album được trưởng nhóm Vũ Đinh Trọng Thắng sáng tác, band nhạc cùng phối khí và thu âm tại Rec Room.

MV Lần cuối của ban nhạc Ngọt

Chưa dừng lại ở đó, ban nhạc tiếp tục cho ra các album ấn tượng.