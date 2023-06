Kỳ 3 - Bán nhà, gánh nợ vì làm "bầu" sân khấu: Tại sao vẫn lao đầu?

(Dân trí) - Đằng sau cách gọi rất kêu - "ông bầu", "bà bầu" sân khấu kịch - là không ít trường hợp lao đao vì những món nợ khổng lồ hay những đắng cay, thất bại mà họ phải trải qua vì trót "mang nghiệp làm bầu".

Dân trí thực hiện tuyến bài "Sân khấu kịch Sài Gòn: Còn lại gì sau thời vàng son?" với mong muốn dành tất cả sự trân trọng, tôn vinh những nghệ sĩ, bầu show, nhân viên hậu đài và cả khán giả - những người đã luôn dành tình yêu cháy bỏng cho sân khấu kịch bất kể những thăng trầm, đổi thay của thời cuộc...

Làm "bầu" có sướng?

Gặp nghệ sĩ Minh Nhí sau hơn 4 tháng từ khi anh dẫn dắt, đưa Sân khấu nghệ thuật Trương Hùng Minh đi vào hoạt động, nam nghệ sĩ trông có vẻ "xuống sắc" so với trước. Trò chuyện với chúng tôi, Minh Nhí cho biết anh lo lắng trăm bề từ khi trở thành "ông bầu" sân khấu kịch.

"Có người còn hỏi tôi bị bệnh gì hay sao mà ngày càng hốc hác, ốm yếu. Tôi nói người thì vẫn khỏe nhưng do ăn ngủ không yên vì phải lo trong, lo ngoài cho sân khấu đó thôi. Không chỉ lo nội dung, nghệ thuật mà tôi còn lo khán giả ngồi ghế có thoải mái không, lối đi đã đủ rộng rãi hay chưa, sân khấu đảm bảo an ninh, an toàn trong những lúc cấp bách chưa…", nghệ sĩ giãi bày.

Nhìn vóc dáng nhỏ thó nay lại thêm cảnh "mất ăn mất ngủ" vì lo lắng của Minh Nhí, nhiều người chặc lưỡi, hỏi sao biết rõ khó khăn mà vẫn lao vào, Minh Nhí cười xòa. Nghệ sĩ nói làm bầu sân khấu không chỉ để kiếm tiền mà với anh, nó còn mang ý nghĩa lớn lao hơn thế.

Không riêng Minh Nhí, nhiều "ông bầu", "bà bầu" khác cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Còn nhớ năm ngoái, vì lo lắng cho sự sống còn của Sân khấu kịch Phú Nhuận mà NSND Hồng Vân nhiều tháng "mất ăn mất ngủ". Không ít lần, "bà bầu" rơi nước mắt khi sân khấu kịch của mình đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Ngược dòng thời gian, trở về thời điểm hơn 20 năm trước, bầu sân khấu từng được xem là nghề "hái ra tiền". Thời ấy, người dân không chỉ mê cải lương, mê Minh Vương, Lệ Thủy mà còn mê kịch nói. Trong đó, đoàn kịch Kim Cương được xếp ở vị trí độc tôn với các vở diễn "cháy vé" trên sân khấu hoặc thu ở đài truyền hình.

Khơi lại hồi ức xưa, nhiều khán giả lớn tuổi, thậm chí là những người ở tỉnh xa, không khỏi bồi hồi khi nhớ lại cảnh xếp hàng đi xem kịch của đoàn Kim Cương. Với họ, nhiều thứ có thể phai nhạt theo thời gian nhưng những vở kịch của đoàn Kim Cương thì luôn khắc sâu đến từng câu thoại, đặc biệt là những vở kinh điển như Lá sầu riêng, Trà hoa nữ…